Daha Önce Hiç Böyle Görmemiştik: Cem Yılmaz'ın Yeni İmajını Görenler Şoka Girdi!

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir karesi ortaya çıkan Cem Yılmaz, bu kez yaptığı bir espri ya da yeni projesiyle değil, doğrudan görüntüsüyle dikkat çekti. Yıllardır farklı uzunluklarda da olsa görmeye alıştığımız sakalını ve bıyığını tamamen kesen Yılmaz'ın yüzündeki değişim haliyle ilk bakışta kendisini gösterdi.

Bir de buna son dönemde verdiği kilolar eklenince ortaya alıştığımız Cem Yılmaz görüntüsünden epey farklı bir Cem Yılmaz çıktı. Sakal ve bıyığın yüz hatlarını tamamen açıkta bırakmasıyla Yılmaz'ın aldığı kilolar çok daha belirgin hale gelmiş görünüyor. Kısa saçları, tamamen tıraşlı yüzü ve siyah gömleğiyle verdiği son pozunda adeta birkaç değişikliği aynı anda yapmış gibi.

İşin ilginç tarafı, Cem Yılmaz'ı yıllar içerisinde birçok imajla gördük ama bu kadar sinekkaydı tıraşlı haline gözümüzün pek alışık olmaması. Tabii sakal ve bıyık gidince son dönemdeki fiziksel değişimi de gizleyecek pek bir şey kalmamış...

Bakalım bu yeni görüntü yalnızca anlık bir değişiklik mi, yoksa Cem Yılmaz'ın önümüzdeki dönem kullanacağı yepyeni imajı mı olacak?