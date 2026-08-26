Daha Önce Hiç Böyle Görmemiştik: Cem Yılmaz'ın Yeni İmajını Görenler Şoka Girdi!
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Son dönemde verdiği kilolar ve G.O.R.A. 4 G.O.R.A. için yeniden büründüğü Arif Işık imajıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Yıllardır yüzünde görmeye alıştığımız sakal ve bıyığa tamamen veda eden ünlü komedyenin yeni hali ilk bakışta şaşırttı.
Sinekkaydı tıraşla beraber yüz hatları iyice ortaya çıkan Yılmaz'ın verdiği kilolar da yeni görüntüsünde çok daha belirgin hale geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cem Yılmaz'ın yıllardır değişmeyen birkaç alametifarikası varsa, biri esprileri diğeri de dönem dönem şekilden şekle girse de yüzünden pek eksik olmayan sakalı bıyığıydı!
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Cem Yılmaz daha geçtiğimiz günlerde G.O.R.A. günlerine dönmüş, Arif Işık imajıyla karşımıza çıkarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Sakal gitti, bıyık gitti, verilen kilolar iyice ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın son hali ilk bakışta tanımakta zorlatacak kadar farklıydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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