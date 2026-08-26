article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Daha Önce Hiç Böyle Görmemiştik: Cem Yılmaz'ın Yeni İmajını Görenler Şoka Girdi!

Daha Önce Hiç Böyle Görmemiştik: Cem Yılmaz'ın Yeni İmajını Görenler Şoka Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2026 - 22:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son dönemde verdiği kilolar ve G.O.R.A. 4 G.O.R.A. için yeniden büründüğü Arif Işık imajıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Yıllardır yüzünde görmeye alıştığımız sakal ve bıyığa tamamen veda eden ünlü komedyenin yeni hali ilk bakışta şaşırttı. 

Sinekkaydı tıraşla beraber yüz hatları iyice ortaya çıkan Yılmaz'ın verdiği kilolar da yeni görüntüsünde çok daha belirgin hale geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz'ın yıllardır değişmeyen birkaç alametifarikası varsa, biri esprileri diğeri de dönem dönem şekilden şekle girse de yüzünden pek eksik olmayan sakalı bıyığıydı!

Cem Yılmaz'ın yıllardır değişmeyen birkaç alametifarikası varsa, biri esprileri diğeri de dönem dönem şekilden şekle girse de yüzünden pek eksik olmayan sakalı bıyığıydı!

Türkiye'de stand-up denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı yıllar önce garantileyen Cem Yılmaz, artık yalnızca yaptığı gösterilerle değil attığı her adımla magazin gündeminin de değişmez isimlerinden. Filmleri, gösterileri, sosyal medya çıkışları, özel hayatı derken kendisini konuşmak için sebebimiz hiçbir zaman eksik olmuyor. Bir de yıllar içerisinde değişip duran imajları var tabii.

Saçların giderek kısalması, uzaması, sakalın bazen uzayıp bazen kısalması, bıyığın şekilden şekle girmesi derken Cem Yılmaz'ı farklı görünümlerle görmeye alışığız aslında. Fakat son yıllarda yüzünü tamamen sakalsız ve bıyıksız görmek pek alışık olduğumuz bir durum değildi. Üstelik Cem Yılmaz'ın son dönemde yalnızca yüzündeki değişiklik değil, verdiği kilolar da sık sık dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz aylarda daha fit görüntüsüyle karşımıza çıkmaya başlayan Yılmaz'ın değişimi özellikle yeni projeleriyle birlikte iyice belirginleşmişti. Derken önce hepimizi yıllar öncesine götüren başka bir Cem Yılmaz görüntüsü geldi.

Cem Yılmaz daha geçtiğimiz günlerde G.O.R.A. günlerine dönmüş, Arif Işık imajıyla karşımıza çıkarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Cem Yılmaz daha geçtiğimiz günlerde G.O.R.A. günlerine dönmüş, Arif Işık imajıyla karşımıza çıkarak ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Cem Yılmaz'ın kariyerindeki karakterler arasında Arif Işık'ın yeri bambaşka. 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. ile hayatımıza giren halıcı Arif'in kendine has saçları, ince bıyığı ve tarzı aradan geçen onca yıla rağmen hafızalarımızdan silinmedi. O yüzden Cem Yılmaz'ın yıllar sonra yeniden Arif Işık görünümüne dönmesi doğal olarak küçük çaplı bir nostalji krizine sebep olmuştu.

Hele bir de uzun süredir beklenen G.O.R.A. 4 G.O.R.A. hazırlıkları ortadayken... Cem Yılmaz'ın Arif Işık için yeniden bıyık bırakıp saçlarını karakterin eski görünümüne yaklaştırması, projenin heyecanını daha da artırmıştı. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Arif'in o meşhur görüntüsünü yeniden yakalaması da ayrıca konuşulmuştu. Fakat belli ki o bıyığın ömrü düşündüğümüzden biraz daha kısa oldu.

Çünkü Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan son görüntüsünde Arif Işık'tan eser kalmamıştı. Hatta yalnızca Arif'ten değil, yıllardır görmeye alıştığımız Cem Yılmaz'dan da biraz eser kalmamış gibi...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sakal gitti, bıyık gitti, verilen kilolar iyice ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın son hali ilk bakışta tanımakta zorlatacak kadar farklıydı.

Sakal gitti, bıyık gitti, verilen kilolar iyice ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın son hali ilk bakışta tanımakta zorlatacak kadar farklıydı.

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir karesi ortaya çıkan Cem Yılmaz, bu kez yaptığı bir espri ya da yeni projesiyle değil, doğrudan görüntüsüyle dikkat çekti. Yıllardır farklı uzunluklarda da olsa görmeye alıştığımız sakalını ve bıyığını tamamen kesen Yılmaz'ın yüzündeki değişim haliyle ilk bakışta kendisini gösterdi.

Bir de buna son dönemde verdiği kilolar eklenince ortaya alıştığımız Cem Yılmaz görüntüsünden epey farklı bir Cem Yılmaz çıktı. Sakal ve bıyığın yüz hatlarını tamamen açıkta bırakmasıyla Yılmaz'ın aldığı kilolar çok daha belirgin hale gelmiş görünüyor. Kısa saçları, tamamen tıraşlı yüzü ve siyah gömleğiyle verdiği son pozunda adeta birkaç değişikliği aynı anda yapmış gibi.

İşin ilginç tarafı, Cem Yılmaz'ı yıllar içerisinde birçok imajla gördük ama bu kadar sinekkaydı tıraşlı haline gözümüzün pek alışık olmaması. Tabii sakal ve bıyık gidince son dönemdeki fiziksel değişimi de gizleyecek pek bir şey kalmamış...

Bakalım bu yeni görüntü yalnızca anlık bir değişiklik mi, yoksa Cem Yılmaz'ın önümüzdeki dönem kullanacağı yepyeni imajı mı olacak?

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın