article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Neslin Korkulu Rüyasıydı: "O"nun Pennywise'ı Tim Curry Hayatını Kaybetti

Bir Neslin Korkulu Rüyasıydı: "O"nun Pennywise'ı Tim Curry Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2026 - 20:14 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 20:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir neslin hafızasına O'nun ürkütücü Pennywise'ı olarak kazınan usta oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. The Rocky Horror Picture Show'dan Evde Tek Başına 2'ye uzanan unutulmaz bir kariyere imza atan Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

2012 yılında geçirdiği ağır felcin ardından uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından doğrulandı. 

Buyurun detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tim Curry denince dünyanın bir kısmının aklına The Rocky Horror Picture Show geliyor olabilir. Fakat Türkiye'de koskoca bir nesil için onun tek bir yüzü vardı: Pennywise.

Tim Curry denince dünyanın bir kısmının aklına The Rocky Horror Picture Show geliyor olabilir. Fakat Türkiye'de koskoca bir nesil için onun tek bir yüzü vardı: Pennywise.

1946 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Tim Curry, oyunculuk serüvenine tiyatroyla başladı. Birmingham Üniversitesi'nde İngilizce ve drama eğitimi aldıktan sonra 1968'de Londra yapımı Hair müzikaliyle profesyonel sahne hayatına adım attı. Fakat kariyerinin yönünü tamamen değiştiren rol birkaç yıl sonra gelecekti. 

1973'te sahnelenmeye başlayan The Rocky Horror Show'da Dr. Frank-N-Furter karakterine hayat veren Curry, rolü 1975 tarihli The Rocky Horror Picture Show filmine de taşıdı. İlk gösterime girdiğinde beklenen ilgiyi görmeyen film yıllar içerisinde kült mertebesine ulaştı; Curry'nin performansı da sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine dönüştü. Fakat bizim taraflarda Tim Curry'nin yüzünü hafızalara kazıyan rol biraz daha korkutucuydu.

Takvimler 1990'ı gösterdiğinde Stephen King'in meşhur romanı It, iki bölümlük bir televizyon mini dizisine uyarlandı ve çocukların karşısına palyaço Pennywise kılığında çıkan şeytani varlığı canlandırma görevi Tim Curry'ye verildi. Ve Curry o rolü öyle bir oynadı ki Bill Skarsgård'ın yıllar sonra gelen Pennywise yorumundan çok önce, kırmızı saçlı, beyaz yüzlü ve elinde balonuyla kanalizasyonlardan çıkan o palyaço koskoca bir neslin korkulu rüyasına dönüştü.

Bugünün görsel efekt imkanlarıyla kıyaslandığında oldukça sade görünen 1990 yapımının ürkütücülüğünün büyük kısmı Curry'nin mimiklerinden, sesinden ve bir saniyede sevimli bir palyaçodan tekinsiz bir yaratığa dönüşebilmesinden geliyordu. Pennywise performansı da kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri olarak kaldı. Üstelik Curry'nin kariyeri bunlarla sınırlı değildi.

Clue'daki Wadsworth, Legend'daki Darkness, Home Alone 2: Lost in New Yorktaki otel görevlisi Mr. Hector, Annie, The Hunt for Red October ve Muppet Treasure Island gibi birbirinden tamamen farklı yapımlarda karşımıza çıktı. Broadway'de Amadeus, My Favorite Year ve Spamalot performanslarıyla üç kez Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Kendine has sesiyle animasyon dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu ve Peter Pan and the Pirates'taki Kaptan Hook performansıyla Daytime Emmy kazandı. Kimi için Frank-N-Furter, kimi için Wadsworth'tü.

Bizim içinse kanalizasyon kapağından çıkacak diye yıllarca palyaçolara yan gözle bakmamıza sebep olan Pennywise'dı. Ne yazık ki bugün Tim Curry'den acı haber geldi.

Uzun yıllardır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Curry'nin hayatı 2012 yılında geçirdiği ağır felçle tamamen değişmişti. Felcin ardından kısmi felç yaşayan oyuncu yürüyemez hale geldi ve hayatının geri kalanında tekerlekli sandalye kullandı. Uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçen Curry, sağlık sorunlarına rağmen mesleğinden tamamen kopmadı. Kamera önü çalışmalarını büyük ölçüde azaltırken seslendirme projeleriyle çalışmaya ve zaman zaman hayranlarıyla buluşmaya devam etti. 

Hatta 2025 yılında The Rocky Horror Picture Show'un 50. yılı için düzenlenen özel gösterimde sağlık durumuyla ilgili oldukça açık konuşmuştu. Hala yürüyemediğini ve özellikle sol bacağında ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Curry, buna rağmen espri anlayışını ve kendine has enerjisini koruyordu. Aradan yaklaşık bir yıl geçti ve 26 Ağustos 2026'da usta oyuncunun ölüm haberi geldi.

Curry'nin uzun yıllardır menajerliğini yapan ve yakın arkadaşı olan Marcia Hurwitz, oyuncunun Los Angeles'taki evinde 80 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı. Los Angeles'taki yetkililer de Curry'nin evinde bir ölüm vakasına müdahale edildiğini bildirdi. Yetkililerin ilk açıklamalarında herhangi bir şüpheli duruma işaret edilmediği belirtilirken ailesi ya da temsilcileri tarafından da spesifik bir ölüm nedeni paylaşılmadı. 

Böylece sinema ve televizyon dünyası yalnızca çok yönlü bir karakter oyuncusuna değil, birbirinden tamamen farklı birkaç kuşağın hafızasına farklı karakterlerle kazınmayı başarmış nadir isimlerden birine veda etti. Kimileri onu file çoraplarıyla Frank-N-Furter olarak hatırlayacak, kimileri Evde Tek Başına 2'de Kevin'ın karşısına çıkan Mr. Hector olarak... Ama 1990'larda O ile yolu kesişmiş olanların hafızasında Tim Curry'nin yeri biraz daha farklı olacak.

Çünkü Pennywise'ın o gülümsemesini bir kez gördüyseniz unutmak pek mümkün değildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın