Bir Neslin Korkulu Rüyasıydı: "O"nun Pennywise'ı Tim Curry Hayatını Kaybetti

1946 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Tim Curry, oyunculuk serüvenine tiyatroyla başladı. Birmingham Üniversitesi'nde İngilizce ve drama eğitimi aldıktan sonra 1968'de Londra yapımı Hair müzikaliyle profesyonel sahne hayatına adım attı. Fakat kariyerinin yönünü tamamen değiştiren rol birkaç yıl sonra gelecekti.

1973'te sahnelenmeye başlayan The Rocky Horror Show'da Dr. Frank-N-Furter karakterine hayat veren Curry, rolü 1975 tarihli The Rocky Horror Picture Show filmine de taşıdı. İlk gösterime girdiğinde beklenen ilgiyi görmeyen film yıllar içerisinde kült mertebesine ulaştı; Curry'nin performansı da sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine dönüştü. Fakat bizim taraflarda Tim Curry'nin yüzünü hafızalara kazıyan rol biraz daha korkutucuydu.

Takvimler 1990'ı gösterdiğinde Stephen King'in meşhur romanı It, iki bölümlük bir televizyon mini dizisine uyarlandı ve çocukların karşısına palyaço Pennywise kılığında çıkan şeytani varlığı canlandırma görevi Tim Curry'ye verildi. Ve Curry o rolü öyle bir oynadı ki Bill Skarsgård'ın yıllar sonra gelen Pennywise yorumundan çok önce, kırmızı saçlı, beyaz yüzlü ve elinde balonuyla kanalizasyonlardan çıkan o palyaço koskoca bir neslin korkulu rüyasına dönüştü.

Bugünün görsel efekt imkanlarıyla kıyaslandığında oldukça sade görünen 1990 yapımının ürkütücülüğünün büyük kısmı Curry'nin mimiklerinden, sesinden ve bir saniyede sevimli bir palyaçodan tekinsiz bir yaratığa dönüşebilmesinden geliyordu. Pennywise performansı da kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri olarak kaldı. Üstelik Curry'nin kariyeri bunlarla sınırlı değildi.

Clue'daki Wadsworth, Legend'daki Darkness, Home Alone 2: Lost in New Yorktaki otel görevlisi Mr. Hector, Annie, The Hunt for Red October ve Muppet Treasure Island gibi birbirinden tamamen farklı yapımlarda karşımıza çıktı. Broadway'de Amadeus, My Favorite Year ve Spamalot performanslarıyla üç kez Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Kendine has sesiyle animasyon dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu ve Peter Pan and the Pirates'taki Kaptan Hook performansıyla Daytime Emmy kazandı. Kimi için Frank-N-Furter, kimi için Wadsworth'tü.

Bizim içinse kanalizasyon kapağından çıkacak diye yıllarca palyaçolara yan gözle bakmamıza sebep olan Pennywise'dı. Ne yazık ki bugün Tim Curry'den acı haber geldi.