Bir Neslin Korkulu Rüyasıydı: "O"nun Pennywise'ı Tim Curry Hayatını Kaybetti
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Bir neslin hafızasına O'nun ürkütücü Pennywise'ı olarak kazınan usta oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. The Rocky Horror Picture Show'dan Evde Tek Başına 2'ye uzanan unutulmaz bir kariyere imza atan Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.
2012 yılında geçirdiği ağır felcin ardından uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından doğrulandı.
Buyurun detayları beraber inceleyelim.
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Tim Curry denince dünyanın bir kısmının aklına The Rocky Horror Picture Show geliyor olabilir. Fakat Türkiye'de koskoca bir nesil için onun tek bir yüzü vardı: Pennywise.
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Uzun yıllardır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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