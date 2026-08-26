Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yaren Alaca, Élite'ın Yıldızı Ester Expósito'yla Buluştu!

Fakat son aylarda adını duyduğumuz konu ne kombinleri ne de seyahatleri... TikTok'un Türkiye'de hızla büyüdüğü dönemde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Yaren Alaca, zaman içerisinde Instagram'a da ağırlık vererek sosyal medya dünyasının en popüler isimlerinden biri haline geldi. Dans ve eğlence videolarıyla başlayan serüvenini moda, güzellik, seyahat ve günlük hayat içerikleriyle büyüten Alaca, bugün Instagram'da 1,3 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyor.

Lüks seyahatlerinden kombinlerine, katıldığı etkinliklerden arkadaşlarıyla geçirdiği anlara kadar hayatının önemli bir bölümünü takipçileriyle paylaşan Alaca'nın ismi son aylarda ise çok daha ciddi bir meseleyle gündemde. Hatırlarsanız 31 Ocak 2026'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda sosyal medya fenomeni ve ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını teşvik etme iddiaları araştırılırken Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı.

Ancak operasyon sırasında bazı isimlerin Türkiye'de olmadığı tespit edildi. Yaren Alaca da onlardan biriydi.

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Çağrı Taner ve Barbaros Dikmen gibi yurt dışında bulunan isimlerle birlikte Yaren Alaca hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Alaca'nın durumunu diğerlerinden biraz daha dikkat çekici hale getiren ise zamanlamaydı. Operasyondan hemen önceki akşam Türkiye'den ayrıldığı, ardından ABD'nin California eyaletinde bulunduğunun tespit edildiği haberleştirildi. Havalimanından ayrıldığı görüntülerin de soruşturma dosyasına girdiği öne sürüldü.

O günden beri yurt dışındaki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Yaren Alaca'nın Türkiye'ye dönmemesi de haliyle dikkat çekiyor. Dönmeye niyeti yok gibi gözüküyor. Fakat geçtiğimiz saatlerde öyle bir isimle yan yana geldi ki konu bu kez bambaşka bir yerden magazin gündemine düştü!