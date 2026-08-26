Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yaren Alaca, Élite'ın Yıldızı Ester Expósito'yla Buluştu!
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Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında olan Yaren Alaca, bu kez oldukça sürpriz bir buluşmayla gündemde. Ünlü fenomen, Élite dizisinin Carla'sı olarak dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito'yla bir araya geldi.
İkilinin yan yana geldiği kare sosyal medyada şaşkınlık yaratırken Alaca, buluşmanın detaylarını anlatacağı vlog'u da şimdiden duyurdu. Ancak görüntülerin ardından en çok konuşulan detay yine hakkındaki yakalama kararı oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden biri olan Yaren Alaca, yıllardır yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen fenomenlerden.
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Hakkındaki yakalama kararı hala gündemdeyken hayatına kaldığı yerden devam eden Yaren Alaca, Elite'ın yıldızı Ester Expósito'yla bir araya geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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