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Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yaren Alaca, Élite'ın Yıldızı Ester Expósito'yla Buluştu!

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yaren Alaca, Élite'ın Yıldızı Ester Expósito'yla Buluştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2026 - 19:18
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Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında olan Yaren Alaca, bu kez oldukça sürpriz bir buluşmayla gündemde. Ünlü fenomen, Élite dizisinin Carla'sı olarak dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito'yla bir araya geldi. 

İkilinin yan yana geldiği kare sosyal medyada şaşkınlık yaratırken Alaca, buluşmanın detaylarını anlatacağı vlog'u da şimdiden duyurdu. Ancak görüntülerin ardından en çok konuşulan detay yine hakkındaki yakalama kararı oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden biri olan Yaren Alaca, yıllardır yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen fenomenlerden.

Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden biri olan Yaren Alaca, yıllardır yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen fenomenlerden.

Fakat son aylarda adını duyduğumuz konu ne kombinleri ne de seyahatleri... TikTok'un Türkiye'de hızla büyüdüğü dönemde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Yaren Alaca, zaman içerisinde Instagram'a da ağırlık vererek sosyal medya dünyasının en popüler isimlerinden biri haline geldi. Dans ve eğlence videolarıyla başlayan serüvenini moda, güzellik, seyahat ve günlük hayat içerikleriyle büyüten Alaca, bugün Instagram'da 1,3 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyor.

Lüks seyahatlerinden kombinlerine, katıldığı etkinliklerden arkadaşlarıyla geçirdiği anlara kadar hayatının önemli bir bölümünü takipçileriyle paylaşan Alaca'nın ismi son aylarda ise çok daha ciddi bir meseleyle gündemde. Hatırlarsanız 31 Ocak 2026'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda sosyal medya fenomeni ve ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını teşvik etme iddiaları araştırılırken Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı. 

Ancak operasyon sırasında bazı isimlerin Türkiye'de olmadığı tespit edildi. Yaren Alaca da onlardan biriydi.

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Çağrı Taner ve Barbaros Dikmen gibi yurt dışında bulunan isimlerle birlikte Yaren Alaca hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Alaca'nın durumunu diğerlerinden biraz daha dikkat çekici hale getiren ise zamanlamaydı. Operasyondan hemen önceki akşam Türkiye'den ayrıldığı, ardından ABD'nin California eyaletinde bulunduğunun tespit edildiği haberleştirildi. Havalimanından ayrıldığı görüntülerin de soruşturma dosyasına girdiği öne sürüldü. 

O günden beri yurt dışındaki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Yaren Alaca'nın Türkiye'ye dönmemesi de haliyle dikkat çekiyor. Dönmeye niyeti yok gibi gözüküyor. Fakat geçtiğimiz saatlerde öyle bir isimle yan yana geldi ki konu bu kez bambaşka bir yerden magazin gündemine düştü!

Hakkındaki yakalama kararı hala gündemdeyken hayatına kaldığı yerden devam eden Yaren Alaca, Elite'ın yıldızı Ester Expósito'yla bir araya geldi!

Hakkındaki yakalama kararı hala gündemdeyken hayatına kaldığı yerden devam eden Yaren Alaca, Elite'ın yıldızı Ester Expósito'yla bir araya geldi!

Bir döneme damgasını vuran Netflix dizisi Élite'ı izleyenlerin hafızasına Carla Rosón olarak kazınan İspanyol oyuncudan bahsediyoruz. Ester Expósito, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başladı ancak hayatını değiştiren proje hiç şüphesiz Élite olmuştu. Dizinin ilk sezonlarında canlandırdığı zengin, soğukkanlı, başına buyruk ve fazlasıyla karizmatik Carla karakteri kısa sürede yapımın en popüler isimlerinden birine dönüştü. Expósito da dizinin uluslararası başarısıyla birlikte İspanya sınırlarını aşarak dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi. 

Bugün yalnızca oyunculuğuyla değil, moda ve güzellik dünyasındaki yeriyle de öne çıkan Expósito'nun Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Son aylarda özel hayatıyla da epey gündemde kendisi. Ester Expósito'nun adı 2026'nın ilk aylarından bu yana Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé ile anılıyor. İkilinin aşk iddiaları mart ayında başlamış, sonrasında beraber görüntülenmeleriyle giderek güçlenmişti. Ibiza'daki romantik tatillerinden Miami'de el ele ve öpüşürken görüntülenmelerine, Paris'teki buluşmalarına kadar birçok kare gelince bu ilişki artık pek de saklanabilir olmaktan çıktı. 

Yaren Alaca geçtiğimiz saatlerde Ester Expósito'yla buluştuğunu duyurdu. Nereden, nasıl, hangi vesileyle yolları kesişti henüz tam olarak bilmiyoruz. Fakat belli ki bu karşılaşma öyle ayaküstü çekilmiş tek karelik bir tesadüf de değil. Çünkü Alaca şimdiden takipçilerine Ester Expósito'yla olan buluşmasının detaylarını göstereceği vlog'un yarın geleceğini duyurdu. Bir tarafta hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunan Yaren Alaca, diğer tarafta Élite'ın Carla'sı...

Fotoğraf sosyal medyada yayılınca bazı kullanıcılar iki ismin görüntüsüne odaklanarak Yaren Alaca'nın Ester Expósito'nun yanında güzelliğiyle hiç geri planda kalmadığını savundu. İkilinin yan yana gelmesine şaşıranlar, “Yaren Ester'e nasıl ulaştı?” diye sorgulayanlar da cabası. Fakat fotoğrafın yarattığı asıl tartışma ister istemez başka bir noktaya kaydı.

Çünkü Yaren Alaca hakkında aylardır devam eden bir yakalama kararı bulunuyor. Buna rağmen Alaca'nın yurt dışında seyahatlerine, sosyal medya paylaşımlarına ve şimdi de dünyaca ünlü isimlerle buluşmalarına kaldığı yerden devam ediyor görüntüsü vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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