Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Termosta Sıcak Yemek Taşırken Uyulması Gereken 4 Kuralı Anlattı

1. Termosu doğru seçin. Gıda temasına uygun, kaliteli bir termos tercih etmek gerekiyor. Paslanmaz çelikte 304 ya da 316 kalite öne çıkıyor. Üreticinin sıcak ve soğuk tutma süresi bilgisi de mutlaka kontrol edilmeli.

2. Önce termosu ısıtın. Sıcak yemeği buz gibi bir termosa koyarsanız yemeğin enerjisinin büyük kısmı termosu ısıtmaya gider. İçini kaynar ya da sıcak suyla doldurup birkaç dakika bekletmek, ardından suyu boşaltıp yemeği hemen koymak gerekiyor.

3. Yemek de çok sıcak olmalı. Ilık yemek koyup 'termos nasılsa sıcak tutar' diye düşünmemek lazım. Termos yemeği ısıtmaz, yalnızca mevcut sıcaklığını korumaya çalışır. Özellikle tavuk, et ve pilav gibi gıdalarda bu çok önemli. Gıda güvenliğinde 5°C ile 60°C arası tehlikeli bölge olarak kabul ediliyor ve bakteriler bu aralıkta hızla çoğalıyor. Bu yüzden sıcak yemeklerin mümkün olduğunca 60°C ve üzerinde tutulması isteniyor.

4. Süreyi abartmayın. Termosun üzerinde '6 saat sıcak tutar' yazması, içindeki yemeğin 6 saat boyunca güvenli sıcaklıkta kalacağı anlamına gelmiyor. Başlangıç sıcaklığı, termosun doluluk oranı, kapağın kaç kez açıldığı ve termosun performansı sonucu değiştiriyor.

Bayburtluoğlu kendisi de termosu önceden ısıtıyor, yemeği iyice sıcak koyuyor, ağzını hemen kapatıyor ve mümkün olan en kısa sürede tüketiyor. Özellikle çocukların beslenmesinde işi şansa bırakmamak gerekiyor.