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Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Termosta Sıcak Yemek Taşırken Uyulması Gereken 4 Kuralı Anlattı

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Termosta Sıcak Yemek Taşırken Uyulması Gereken 4 Kuralı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 08:50

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Okula ya da işe sıcak yemek götürmek, sabah erken saatlerde evden çıkan pek çok kişinin en sık başvurduğu çözümlerden biri. Termosun adı üstünde yemeği sıcak tutacağına güvenip sabah hazırladığımız tavuğu ya da pilavı öğlene kadar düşünmediğimiz de oluyor. Oysa gıda güvenliği söz konusu olduğunda termosun içindeki yemeğin kaç derecede kaldığı, o yemeğin kaç saat sonra yenebileceğini doğrudan belirliyor.

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, 'Sabah 7'de termosa koyduğum tavuk-pilavı çocuk öğlen yiyebilir mi?' sorusuna cevap verdiği videoda termos kullanırken dikkat edilmesi gereken 4 kuralı tek tek sıraladı. Yaptığı açıklamalar özellikle okul döneminde, izleyenlerin işini kolaylaştırdı.

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Termos yemeği ısıtmaz, sadece sıcak tutar!

Termos yemeği ısıtmaz, sadece sıcak tutar!

1. Termosu doğru seçin. Gıda temasına uygun, kaliteli bir termos tercih etmek gerekiyor. Paslanmaz çelikte 304 ya da 316 kalite öne çıkıyor. Üreticinin sıcak ve soğuk tutma süresi bilgisi de mutlaka kontrol edilmeli.

2. Önce termosu ısıtın. Sıcak yemeği buz gibi bir termosa koyarsanız yemeğin enerjisinin büyük kısmı termosu ısıtmaya gider. İçini kaynar ya da sıcak suyla doldurup birkaç dakika bekletmek, ardından suyu boşaltıp yemeği hemen koymak gerekiyor.

3. Yemek de çok sıcak olmalı. Ilık yemek koyup 'termos nasılsa sıcak tutar' diye düşünmemek lazım. Termos yemeği ısıtmaz, yalnızca mevcut sıcaklığını korumaya çalışır. Özellikle tavuk, et ve pilav gibi gıdalarda bu çok önemli. Gıda güvenliğinde 5°C ile 60°C arası tehlikeli bölge olarak kabul ediliyor ve bakteriler bu aralıkta hızla çoğalıyor. Bu yüzden sıcak yemeklerin mümkün olduğunca 60°C ve üzerinde tutulması isteniyor.

4. Süreyi abartmayın. Termosun üzerinde '6 saat sıcak tutar' yazması, içindeki yemeğin 6 saat boyunca güvenli sıcaklıkta kalacağı anlamına gelmiyor. Başlangıç sıcaklığı, termosun doluluk oranı, kapağın kaç kez açıldığı ve termosun performansı sonucu değiştiriyor.

Bayburtluoğlu kendisi de termosu önceden ısıtıyor, yemeği iyice sıcak koyuyor, ağzını hemen kapatıyor ve mümkün olan en kısa sürede tüketiyor. Özellikle çocukların beslenmesinde işi şansa bırakmamak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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