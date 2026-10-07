Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Termosta Sıcak Yemek Taşırken Uyulması Gereken 4 Kuralı Anlattı

Okula ya da işe sıcak yemek götürmek, sabah erken saatlerde evden çıkan pek çok kişinin en sık başvurduğu çözümlerden biri. Termosun adı üstünde yemeği sıcak tutacağına güvenip sabah hazırladığımız tavuğu ya da pilavı öğlene kadar düşünmediğimiz de oluyor. Oysa gıda güvenliği söz konusu olduğunda termosun içindeki yemeğin kaç derecede kaldığı, o yemeğin kaç saat sonra yenebileceğini doğrudan belirliyor.
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, 'Sabah 7'de termosa koyduğum tavuk-pilavı çocuk öğlen yiyebilir mi?' sorusuna cevap verdiği videoda termos kullanırken dikkat edilmesi gereken 4 kuralı tek tek sıraladı. Yaptığı açıklamalar özellikle okul döneminde, izleyenlerin işini kolaylaştırdı.
Termos yemeği ısıtmaz, sadece sıcak tutar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın