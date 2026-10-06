Bir Fizyoterapist Havlu Kullanarak Yapılan Basit Boyun Kütletme Hareketini Gösterdi

Gün boyu masa başında çalışmak, sürekli telefona bakmak veya yanlış pozisyonda uyumak boyun bölgesinde ciddi kasılmalara ve dayanılmaz ağrılara yol açabiliyor. Pek çok kişi bu ağrılardan kurtulmak için anlık kütletme yöntemlerine ya da evde uygulanabilecek pratik egzersizlere başvuruyor. Ancak uzman kontrolü olmadan yapılan sert hareketler faydadan çok zarar getirebiliyor. Doğru tekniklerle ve doğru ekipmanlarla yapılan hafif esnetme hareketleri ise omurgayı rahatlatmada oldukça etkili sonuçlar sunuyor. Boyun sağlığını korumak ve duruş bozukluklarının önüne geçmek için basit yöntemleri bilmek hayat kalitesini doğrudan artırıyor.

Boyun ağrılarından şikayetçi olanlar için havlu kullanarak yapılan oldukça pratik bir kütletme ve esnetme tekniği paylaşıldı. Havluyu boyun çevresine doğru açıyla yerleştirerek uygulanan bu yöntem, özellikle boyun ağrısından muzdarip olanların ilgisini çekti.