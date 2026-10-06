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Bir Fizyoterapist Havlu Kullanarak Yapılan Basit Boyun Kütletme Hareketini Gösterdi

Bir Fizyoterapist Havlu Kullanarak Yapılan Basit Boyun Kütletme Hareketini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 19:41

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Gün boyu masa başında çalışmak, sürekli telefona bakmak veya yanlış pozisyonda uyumak boyun bölgesinde ciddi kasılmalara ve dayanılmaz ağrılara yol açabiliyor. Pek çok kişi bu ağrılardan kurtulmak için anlık kütletme yöntemlerine ya da evde uygulanabilecek pratik egzersizlere başvuruyor. Ancak uzman kontrolü olmadan yapılan sert hareketler faydadan çok zarar getirebiliyor. Doğru tekniklerle ve doğru ekipmanlarla yapılan hafif esnetme hareketleri ise omurgayı rahatlatmada oldukça etkili sonuçlar sunuyor. Boyun sağlığını korumak ve duruş bozukluklarının önüne geçmek için basit yöntemleri bilmek hayat kalitesini doğrudan artırıyor.

Boyun ağrılarından şikayetçi olanlar için havlu kullanarak yapılan oldukça pratik bir kütletme ve esnetme tekniği paylaşıldı. Havluyu boyun çevresine doğru açıyla yerleştirerek uygulanan bu yöntem, özellikle boyun ağrısından muzdarip olanların ilgisini çekti.

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Doktor kontrolü olmadan yapmayın!

Doktor kontrolü olmadan yapmayın!

Uzmanın videoda aşama aşama gösterdiği bu hareket, boyun omurlarına binen baskıyı hafifletmeyi ve sıkışan sinir alanlarını rahatlatmayı hedefleyen traksiyon benzeri bir esnetme mantığına dayanıyor. Havlu yardımıyla boyun arkasına destek uygulanarak, omurganın doğal kavis doğrultusunda hafif bir çekme kuvveti oluşturuluyor. Bu işlem sırasında havlunun uçları çapraz ya da doğru açıyla tutularak baş hafifçe yana ve yukarı doğru yönlendiriliyor; böylece eklem kapsüllerindeki basınç düşerek o tanıdık 'kütleme' sesi ve ardından gelen rahatlama hissi ortaya çıkıyor.

Ancak uzmanlar bu tür uygulamaların son derece hassas bir anatomi üzerinde gerçekleştiği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Boyun bölgesi, beyne giden ana damarların ve kritik sinir köklerinin geçtiği oldukça narin bir yapıya sahip. Yetersiz bilgiyle ya da aniden uygulanan sert çekme hareketleri damar zedelenmelerine, kas zorlanmalarına ve hatta boyun fıtığının daha da ilerlemesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle havlu gibi basit araçlarla yapılan esnetmelerin her zaman kontrollü, yavaş ve zorlamadan uygulanması, özellikle kronik bir rahatsızlığı olan kişilerin ise mutlaka fizyoterapist veya ortopedi uzmanı görüşü alması hayati önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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