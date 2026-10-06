Boğazınız Yanmaya Başladıysa! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Salgın Döneminde Hayat Kurtaracak Bir Bilgi Paylaştı

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Ülkemizde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı yeniden gündemimizin ilk sıralarına yerleşti. Boğazımızda ilk yanma hissini duyduğumuz anda ne yaptığımız ise hastalığın bizi kaç gün yataktan uzak tutacağını belirleyebiliyor.
Kafa Sağlık'ın YouTube kanalındaki Hayat Bilgisi programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Neden sürekli grip oluyoruz?' sorusunu yanıtladı. Müftüoğlu, 'Eğer boğazın yandığı zaman sabahleyin ilk alacağın şey çinko pastiliyse öğlene meseleyi çözersin' diyerek çinko asetat pastillerinin ne kadar hızlı etki ettiğini vurguladı.
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Peki çinko asetat pastilleri nasıl işe yarıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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