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Boğazınız Yanmaya Başladıysa! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Salgın Döneminde Hayat Kurtaracak Bir Bilgi Paylaştı

Boğazınız Yanmaya Başladıysa! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Salgın Döneminde Hayat Kurtaracak Bir Bilgi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 17:32 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 18:02

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Ülkemizde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı yeniden gündemimizin ilk sıralarına yerleşti. Boğazımızda ilk yanma hissini duyduğumuz anda ne yaptığımız ise hastalığın bizi kaç gün yataktan uzak tutacağını belirleyebiliyor. 

Kafa Sağlık'ın YouTube kanalındaki Hayat Bilgisi programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Neden sürekli grip oluyoruz?' sorusunu yanıtladı. Müftüoğlu, 'Eğer boğazın yandığı zaman sabahleyin ilk alacağın şey çinko pastiliyse öğlene meseleyi çözersin' diyerek çinko asetat pastillerinin ne kadar hızlı etki ettiğini vurguladı.

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Peki çinko asetat pastilleri nasıl işe yarıyor?

Peki çinko asetat pastilleri nasıl işe yarıyor?

Prof. Dr. Müftüoğlu süreci adım adım anlattı. Virüs ağzımızdan girdiği anda vücudumuzun mücadelesi de başlıyor. Ağzımızda ve burnumuzda bulunan immünoglobulin adlı maddeler virüsün üzerine yapışarak onu hareketsiz bırakıyor, ardından lökositlere haber verilerek virüsün yakalanıp parçalanması sağlanıyor. Virüs bu ilk savunmayı aşıp içeri girerse ise bizi ciddi biçimde yıpratıyor.

Çinko asetat pastilleri üzerine yapılan araştırmalar da bu yaklaşımı destekliyor. Soğuk algınlığı üzerine yapılan meta-analizlerde, yüksek dozlu çinko asetat pastillerinin hastalık süresini ortalama yüzde 40 oranında kısalttığı saptandı. Ancak bu etki, günlük toplam çinko dozunun 75 miligramın üzerinde olduğu ve belirtilerin başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde kullanıma geçilen çalışmalarda ortaya çıktı. Pastiller ise çiğnenmeden, ağızda yavaş yavaş eritilerek kullanılıyor.

Üstelik çinko, fazla alındığında bulantı ve mide krampları gibi yan etkilere yol açabiliyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri yetişkinler için tüm kaynaklardan alınan günlük çinko üst sınırını 40 miligram olarak belirliyor. Doktor kontrolünde tıbbi amaçla çinko kullananlar için ise bu sınır geçerli değil. Haliyle pastil dozunu kendi kendimize belirlemek yerine ürünün prospektüsüne ve doktorun önerisine uymak gerekiyor.

Müftüoğlu, vücudun yeterli immünoglobulin üretebilmesi için çinkonun yanında C vitaminine, D vitaminine ve dinlenmeye de ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yani gripten korunmanın yolu yalnızca bir pastilden değil, uykudan beslenmeye uzanan bütün bir düzenden geçiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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