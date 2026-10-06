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İçerik Üreticisi Eda Karabacak Acil Durumlar İçin Kullanılabilen Mini Tuvaleti Paylaştı

İçerik Üreticisi Eda Karabacak Acil Durumlar İçin Kullanılabilen Mini Tuvaleti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 16:42

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İstanbul trafiğinde uzun saatler geçiren sürücüler için beklenmedik durumlar, yolculuğu tam bir çileye dönüştürebiliyor. Özellikle yoğun zamanlarda uzun süre araç içinde mahsur kalmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak hepimizi oldukça zorluyor. O anlarda kişisel ihtiyaçların çaresizlikle birleşmesi, trafik çilesini iki katına çıkarıyor.

İçerik üreticisi Eda Karabacak, araç kullanırken veya trafikte sıkışıp kalındığında karşılaşılabilecek acil durumlar için aldığı mini tuvaleti paylaştı. Tuvalet kimilerine kullanışlı görünürken kimileri ise kadınlar için kullanımının her şekilde çok zor olduğunu savundu. 

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Peki bu acil durum tuvaleti nasıl kullanılıyor?

Peki bu acil durum tuvaleti nasıl kullanılıyor?

Acil durum mini tuvaleti, özellikle uzun yolculuklarda, yoğun trafikte veya tuvalet imkanının bulunmadığı ortamlarda büyük kolaylık sağlayan işlevsel bir çözüm aslında. Torba formunda tasarlanan bu ürünlerin içerisinde özel bir sıvı emici jel toz bulunuyor. Sıvıyla temas ettiği anda saniyeler içinde jelleşen bu tozlar, sızıntı yapmasını veya koku yaymasını tamamen engelliyor. Ağzındaki kilitli pıt-pıt mekanizması sayesinde işiniz bittiğinde güvenle kapatıp ilk çöp kutusuna atabiliyorsunuz. Kadınlar, erkekler ve küçük çocuklar için hijyenik ve pratik bir çözüm olan bu aparatın her daim araçta bulunması hiç beklenmedik anlarda işinizi oldukça kolaylaştırabilir. 

Fakat ürünün kullanımı erkekler için kolay olsa da kadınların kafasını karıştırdı. Pek çok kişi 'Bunu kullanmak nasıl kolay olabilir?' sorusunu sordu. Evet, hareket halindeki bir araç içinde kadınlar için bu tür ürünleri kullanmak erkeklere kıyasla daha fazla pratiklik ve hazırlık gerektiriyor. Fakat alıştıkça ve doğru adımlarla oldukça pratik hale getirilebilir.

Ön veya arka koltukta bacak arasına bir hırka, mont veya şal örterek dışarıdan görünürlük engellenebilir. Oturur pozisyondan ziyade, kalçayı hafifçe koltuğun ucuna getirip vücudu hafif öne eğmek veya kıyafetleri kalça altından toplayarak torbayı bölgeye tam oturtmak sızıntıyı önleyecektir. Bu torbaların ağız kısmı sert plastikten veya kıvrımlı geniş bir yapıda tasarlandığı için vücuda tam yapıştırıldığında sızdırma yapmaz. Yani ilk kullanımda biraz garip hissettirse de panik anında arabayı kenara çekip üstünüze bir şey örterek rahatça kullanabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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