İçerik Üreticisi Eda Karabacak Acil Durumlar İçin Kullanılabilen Mini Tuvaleti Paylaştı

Acil durum mini tuvaleti, özellikle uzun yolculuklarda, yoğun trafikte veya tuvalet imkanının bulunmadığı ortamlarda büyük kolaylık sağlayan işlevsel bir çözüm aslında. Torba formunda tasarlanan bu ürünlerin içerisinde özel bir sıvı emici jel toz bulunuyor. Sıvıyla temas ettiği anda saniyeler içinde jelleşen bu tozlar, sızıntı yapmasını veya koku yaymasını tamamen engelliyor. Ağzındaki kilitli pıt-pıt mekanizması sayesinde işiniz bittiğinde güvenle kapatıp ilk çöp kutusuna atabiliyorsunuz. Kadınlar, erkekler ve küçük çocuklar için hijyenik ve pratik bir çözüm olan bu aparatın her daim araçta bulunması hiç beklenmedik anlarda işinizi oldukça kolaylaştırabilir.

Fakat ürünün kullanımı erkekler için kolay olsa da kadınların kafasını karıştırdı. Pek çok kişi 'Bunu kullanmak nasıl kolay olabilir?' sorusunu sordu. Evet, hareket halindeki bir araç içinde kadınlar için bu tür ürünleri kullanmak erkeklere kıyasla daha fazla pratiklik ve hazırlık gerektiriyor. Fakat alıştıkça ve doğru adımlarla oldukça pratik hale getirilebilir.

Ön veya arka koltukta bacak arasına bir hırka, mont veya şal örterek dışarıdan görünürlük engellenebilir. Oturur pozisyondan ziyade, kalçayı hafifçe koltuğun ucuna getirip vücudu hafif öne eğmek veya kıyafetleri kalça altından toplayarak torbayı bölgeye tam oturtmak sızıntıyı önleyecektir. Bu torbaların ağız kısmı sert plastikten veya kıvrımlı geniş bir yapıda tasarlandığı için vücuda tam yapıştırıldığında sızdırma yapmaz. Yani ilk kullanımda biraz garip hissettirse de panik anında arabayı kenara çekip üstünüze bir şey örterek rahatça kullanabilirsiniz.