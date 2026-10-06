İçerik Üreticisi Eda Karabacak Acil Durumlar İçin Kullanılabilen Mini Tuvaleti Paylaştı

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İstanbul trafiğinde uzun saatler geçiren sürücüler için beklenmedik durumlar, yolculuğu tam bir çileye dönüştürebiliyor. Özellikle yoğun zamanlarda uzun süre araç içinde mahsur kalmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak hepimizi oldukça zorluyor. O anlarda kişisel ihtiyaçların çaresizlikle birleşmesi, trafik çilesini iki katına çıkarıyor.
İçerik üreticisi Eda Karabacak, araç kullanırken veya trafikte sıkışıp kalındığında karşılaşılabilecek acil durumlar için aldığı mini tuvaleti paylaştı. Tuvalet kimilerine kullanışlı görünürken kimileri ise kadınlar için kullanımının her şekilde çok zor olduğunu savundu.
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Peki bu acil durum tuvaleti nasıl kullanılıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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