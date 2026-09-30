İçerik Üreticisi Kim İrem Kore'de Yaşadığı En Büyük Kültür Şokunu Anlattı: "Kore Cenaze Törenleri"

Cenaze törenleri, bir toplumun ölüme ve yasa nasıl anlam yüklediğini en açık şekilde ortaya koyan ritüellerden biri. Kimi kültürlerde yakınını kaybedenler haftalarca özel bir kıyafetle yasını gösterirken, kimi ülkelerde toprağa verme yerine küllerin özel odalarda saklanması tercih ediliyor. Yas kıyafetinin rengi, biçimi ve cenazenin ardından izlenen yol, aynı kıtada bile ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor.
'kimirem_tr' isimli içerik üreticisi Kim İrem, Güney Kore'de yaşadığı en büyük kültür şokunun cenaze gelenekleri olduğunu paylaştı. Koreli eşiyle birlikte katıldığı taziye töreninde şahit olduğu gelenekleri anlatan kullanıcı, iki kültür arasındaki belirgin farkları gözler önüne serdi.
Kore'de yas kıyafetinden kül odalarına uzanan farklar nelerdir?
Güney Kore'de bir kişi hayatını kaybettiğinde süreç son derece hızlı ve planlı bir şekilde ilerliyor. Hastanelerle anlaşmalı olarak tören planı dakikalar içinde hazırlanıyor.Videoda paylaşılan ilk detay, cenazede aile bireylerinin giydiği kıyafetlerle ilgili. Erkek yakınlar koyu renk bir takım elbisenin koluna ya da yakasına iliştirilen bir bantla yasını gösterirken, kadın yakınlar geleneksel Kore kıyafeti hanbok'un siyah versiyonuna benzeyen özel bir yas kıyafeti giyiyor. Hanbok günlük hayatta canlı renkleriyle bilindiği için, bu kıyafetin yas için özel olarak siyaha büründürülmüş hali, ayrımı ilk bakışta fark edilir kılıyor.
Cenaze mekanlarında merhumun anısına yemekler sunuluyor ve gelen misafirlere ikramlarda bulunuluyor. Ancak Türkiye'deki taziye kültüründen farklı olarak, Kore'deki cenaze törenlerinde alkol tüketimi oldukça yaygın. Gelen misafirlere Kore'nin geleneksel içkisi olan soju dağıtılıyor. Misafirler, merhumun fotoğrafı veya tabutu önünde eğilerek geleneksel selamlamalarını gerçekleştiriyor ve ardından aileye maddi destekte bulunmak amacıyla taziye zarfları ya da kumbaralara para bırakıyor.
İkinci detay ise cenazenin ardından gelen süreçle ilgili. Kore'de arazi kısıtlarının da etkisiyle toprağa gömme yerine yakma yaygın bir tercih. Küller ise mezarlık yerine özel olarak düzenlenmiş kül odalarında, fotoğraf ve çiçeklerle süslenmiş küçük nişlerde saklanıyor. Törenin ardından eve dönüldüğünde ise kapılar açık bırakılarak yemek sofraları kuruluyor; Koreliler, merhumun ruhunun eve dönüp sunulan yemeklerden yiyeceğine inanıyor.
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