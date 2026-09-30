Dekorasyon Seçimlerine Göre Ruhun Hangi Avrupa Şehrine Ait?
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Evin dekorasyonu sadece mobilya ve renklerden ibaret değil. Evin için seçtiğin her eşya aslında senin hayata nasıl baktığını da gösteriyor. Peki sen dekorasyon anlayışına göre Avrupa'da hangi şehre aitsin?
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1. Salonunu yenileyeceksin, ilk neye karar verirsin?
2. Hangi salon sana daha güzel görünüyor?
3. Mutfağın nasıl olmalı?
4. Bunlardan hangisi evinde mutlaka olmalı?
5. Evinde hangi renkler daha çok görülür?
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6. Duvarların nasıl olmalı peki?
7. Evini değiştirirken modayı takip eder misin?
8. Evinin genel havası sence nasıl olmalı?
Senin ruhun Kopenhag'e ait!
Senin ruhun Roma'ya ait!
Senin ruhun Lizbon'a ait!
Senin ruhun Paris'e ait!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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