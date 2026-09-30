article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Dekorasyon Seçimlerine Göre Ruhun Hangi Avrupa Şehrine Ait?

etiket Dekorasyon Seçimlerine Göre Ruhun Hangi Avrupa Şehrine Ait?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
30.09.2026 - 09:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evin dekorasyonu sadece mobilya ve renklerden ibaret değil. Evin için seçtiğin her eşya aslında senin hayata nasıl baktığını da gösteriyor. Peki sen dekorasyon anlayışına göre Avrupa'da hangi şehre aitsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Salonunu yenileyeceksin, ilk neye karar verirsin?

2. Hangi salon sana daha güzel görünüyor?

3. Mutfağın nasıl olmalı?

4. Bunlardan hangisi evinde mutlaka olmalı?

5. Evinde hangi renkler daha çok görülür?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Duvarların nasıl olmalı peki?

7. Evini değiştirirken modayı takip eder misin?

8. Evinin genel havası sence nasıl olmalı?

Senin ruhun Kopenhag'e ait!

Sen evinde işlevsellik ve sadelik arıyorsun. Evini eşyalarla doldurmak hiç sana göre değil. Sen az ama öz bir ev seviyorsun. Evinde daha çok ahşap ve açık renkler ön planda. Beğendiğin bir eşyayı almadan önce ne işe yaradığına bakıyorsun. Güzel olması senin için yeterli değil yani. O yüzden senin ruhun Kopenhag'e ait!

Senin ruhun Roma'ya ait!

Senin için ev kusursuzluktan öte yaşanmış görünmeli. Yani sen her şeyi kurgulanmış bir ev yerine yaşanmışlıkların olduğu bir evi tercih ediyorsun. Evinde genelde anlamı olan parçalar oluyor. Uzun yıllar kullanabileceğin zamansız parçaları daha çok seviyorsun. Evinde bir kişilik var diyebiliriz yani. O yüzden senin ruhun Roma'da.

Senin ruhun Lizbon'a ait!

Sen renkler ve desenlerden çok hoşlanıyorsun. O yüzden evin rengarenk zaten. Kataloglardaki gibi evler hiç senlik değil. Sen evinde kendini görmek istiyorsun. Evin başkalarına karmaşık gelebilse de senin için gayet yaşanabilir bir ev. Aynı odada hem modern hem de antika parçaların bulunması seni rahatsız etmiyor, hoşuna bile gidiyor. O yüzden senin ruhun Lizbon'a ait.

Senin ruhun Paris'e ait!

Sen evinin dekoru konusunda çok seçici birisin. O yüzden tercihlerin çok bilinçli. Her gördüğün ve beğendiğin şeyi alıp eve koymuyorsun. Çünkü evde belli bir tarzın olmasını istiyorsun. Bir eşyanın kullanışlı olması senin için yeterli değil, sen eşyanın güzel olmasını önemsiyorsun. Evinde karmaşık görüntüler hiç hoşuna gitmiyor, sen evinin şık görünmesini tercih ediyorsun. O yüzden senin ruhun Paris'e ait!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın