Dekorasyon Seçimlerine Göre Ruhun Hangi Avrupa Şehrine Ait?

Sen renkler ve desenlerden çok hoşlanıyorsun. O yüzden evin rengarenk zaten. Kataloglardaki gibi evler hiç senlik değil. Sen evinde kendini görmek istiyorsun. Evin başkalarına karmaşık gelebilse de senin için gayet yaşanabilir bir ev. Aynı odada hem modern hem de antika parçaların bulunması seni rahatsız etmiyor, hoşuna bile gidiyor. O yüzden senin ruhun Lizbon'a ait.