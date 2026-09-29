article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahve İçmeden Kaç Gün Durabilirsin?

etiket Kahve İçmeden Kaç Gün Durabilirsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
29.09.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gerçek bir kahve tutkunu musun yoksa kahve senin için yalnızca kısa bir mola mı? Bu testle kahvenin senin için ne ifade ettiğini öğreniyor ve kahvesiz kaç gün dayanabileceğini söylüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandın ve evde kahve yok. Ne yaparsın?

2. Kahveni eline aldın. İlk ne yaparsın?

3. Kahve makinesi bozulursa ne yaparsın?

4. Kahve siparişin yanlış geldi diyelim, ne olur?

5. Kahveyi en çok ne zaman ararsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kahveni hangi balkonda içmek istersin?

7. Saat 22.00. Bir arkadaşın “Kahve içelim mi?” diye mesaj attı. 👇

8. Bir hafta hiç kahve içmezsen ne olur?

Kahvesiz en fazla bir gün dayanırsın!

Senin için kahvesiz kalmak susuz kalmak gibi... Kahve içmediğin günler kendinde olamıyorsun. Bu senin için klişe değil, bir gerçek! Sen hakikaten kahvesiz ayılamayanlardansın. Sabah kahvesi, öğleden sonra kahvesi, arkadaşla kahve derken gün içinde kahveye ayırdığın zaman oldukça fazla. “Bir kahve içip kendime geleyim.” cümlesini sık sık kuruyorsun. Bir hafta kahvesiz kalma fikri sana işkence gibi geliyor olabilir. Senin için kahve bir kaçamak değil, ihtiyaç!

Üçüncü gün kahve aramaya başlarsın!

Kahvesiz ilk günlerin gayet normal geçebilir. Hatta 'Kahvesiz de yapabiliyormuşum.' diye düşünebilirsin. İkinci gün durum hala kontrol altında görünür ama üçüncü gün bir kahve kokusu alırsan işler biraz değişebilir. Çünkü sen kahveyi sadece enerji için değil, keyif aldığın için de içiyorsun. Güzel bir kahve, yoğun bir günün ortasında senin için kısa bir mola oluyor. Muhtemelen birkaç gün sonra kahveyi gerçekten özlersin. Yani dayanıklısın ama gereksiz yere kahramanlık yapmaya da niyetin yok!

Bir hafta durabilirsin!

Sen kahveyi seviyorsun ama 'Kahvesiz asla!' da demiyorsun. Kahvesiz bir güne başlayabilir, birkaç gün idare edebilir ve gerektiğinde “Tamam, bugün de içmeyeyim.” diyebilirsin. Tabii güzel bir kahve teklif edildiğinde işler değişebilir. Çünkü senin için kahve biraz da keyif meselesi; arkadaş buluşması, tatlı bir mola veya kendine ayırdığın birkaç dakika... Bir hafta sonra kahve içtiğinde ise gerçekten özlediğini fark edersin. Kahve bağımlısı değilsin, aranızda gayet dengeli bir ilişki var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın