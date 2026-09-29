Kahve İçmeden Kaç Gün Durabilirsin?
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Gerçek bir kahve tutkunu musun yoksa kahve senin için yalnızca kısa bir mola mı? Bu testle kahvenin senin için ne ifade ettiğini öğreniyor ve kahvesiz kaç gün dayanabileceğini söylüyoruz.
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1. Sabah uyandın ve evde kahve yok. Ne yaparsın?
2. Kahveni eline aldın. İlk ne yaparsın?
3. Kahve makinesi bozulursa ne yaparsın?
4. Kahve siparişin yanlış geldi diyelim, ne olur?
5. Kahveyi en çok ne zaman ararsın?
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6. Kahveni hangi balkonda içmek istersin?
7. Saat 22.00. Bir arkadaşın “Kahve içelim mi?” diye mesaj attı. 👇
8. Bir hafta hiç kahve içmezsen ne olur?
Kahvesiz en fazla bir gün dayanırsın!
Üçüncü gün kahve aramaya başlarsın!
Bir hafta durabilirsin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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