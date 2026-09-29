Kahve İçmeden Kaç Gün Durabilirsin?

Kahvesiz ilk günlerin gayet normal geçebilir. Hatta 'Kahvesiz de yapabiliyormuşum.' diye düşünebilirsin. İkinci gün durum hala kontrol altında görünür ama üçüncü gün bir kahve kokusu alırsan işler biraz değişebilir. Çünkü sen kahveyi sadece enerji için değil, keyif aldığın için de içiyorsun. Güzel bir kahve, yoğun bir günün ortasında senin için kısa bir mola oluyor. Muhtemelen birkaç gün sonra kahveyi gerçekten özlersin. Yani dayanıklısın ama gereksiz yere kahramanlık yapmaya da niyetin yok!