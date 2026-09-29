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Venüs Retrosu Başlıyor: 3 Ekim'den Sonra Aşk Hayatı En Çok Sarsılacak 4 Burç

Venüs Retrosu Başlıyor: 3 Ekim'den Sonra Aşk Hayatı En Çok Sarsılacak 4 Burç

burç
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 09:35
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Gökyüzünde her yıl birkaç kez yaşanan retro dönemleri, bu kez aşkın ve ilişkilerin gezegeni Venüs'ü etkisi altına alıyor. 3 Ekim'de başlayacak Venüs retrosu, pek çok kişinin ilişkisinde biriken ama hiç konuşulmamış meseleleri gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Kimi zaman sessizce göz ardı edilen bir kırgınlık, kimi zaman da uzun süredir ertelenen bir karar bu dönemde artık görmezden gelinemeyecek hale gelebilir.

Astrolojik olarak Venüs'ün geri hareketi, değer verdiğimiz ilişkileri yeniden gözden geçirmemizi isteyen bir dönem olarak yorumlanır. Bazı burçlar için bu süreç aşk hayatında küçük bir dalgalanmadan ibaret kalırken bazı burçlar için çok daha köklü bir yüzleşmeye dönüşebilir. İşte Venüs retrosunda aşk hayatı en çok sarsılacak 4 burç

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Venüs Retrosu Nedir, Ne Zaman Başlıyor?

Venüs Retrosu Nedir, Ne Zaman Başlıyor?

Venüs, 10 Eylül'de Akrep burcuna geçtikten sonra 3 Ekim'de bu burçta geri harekete başlıyor. Astrolojide retro dönemleri, ilgili gezegenin yönettiği alanların yavaşladığı, eski konuların yeniden gündeme geldiği süreçler olarak kabul edilir. Venüs söz konusu olduğunda bu alan doğrudan aşk, ilişkiler ve kendi değerimize dair algımız oluyor.

Bu retro, 24 Ekim'de yaşanacak Venüs-Güneş kavuşumuyla bir dönüm noktasına ulaşacak, ardından 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi burcuna geri dönmesiyle mesele daha çok ilişkilerdeki denge ve adalet arayışına kayacak. Toplam 40 gün sürecek bu süreç, 13 Kasım'da Venüs'ün yeniden ileri harekete geçmesiyle sona erecek.

Bu 40 gün boyunca pek çok burç geçmişiyle yüzleşirken, aralarından dördü aşk hayatında daha belirgin bir sarsıntı yaşayabilir.

Akrep

Akrep

Venüs'ün retrosu doğrudan kendi burcunuzda yaşandığı için bu dönemi en yoğun hisseden burçlardan biri sizsiniz. Hayatta kalmak adına yıllardır ördüğünüz duvarların, aslında sizi güvende tutmaktan çok yalnızlaştırdığını fark edebilirsiniz.

İlişkilerinizdeki kontrolcü tavrınız bu süreçte su yüzüne çıkabilir; güven sorunları, kıskançlıklar ve üzeri örtülen duygular artık göz ardı edilemeyecek kadar belirgin hale gelebilir. Bir eski sevgili kapınızı çalabilir ama asıl mesele onun dönmesi değil, neden hâlâ o bağa tutunduğunuzu anlamanız olacak.

24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu bu konuda size beklenmedik bir netlik kazandırabilir. Kendinizi değersiz hissettiren bağlardan arınmak için bu süreci bir fırsata çevirebilirsiniz.

Terazi

Terazi

Venüs'ün 25 Ekim'de retro hareketiyle kendi burcunuza dönmesi, karşınızdaki kişiden çok kendinize bakmanızı gerektiren bir döneme işaret ediyor. Bir ilişkiyi yürütmek için ne kadar sustuğunuzu, kaç kez kendi isteklerinizden vazgeçtiğinizi artık göz ardı edemeyebilirsiniz.

'Başkaları ne der?' kaygısıyla taktığınız nazik maskenin ardında kalan gerçek duygularınız bu dönemde açığa çıkabilir. Özellikle karşınızdaki mutlu olsun diye kendinizi ikinci plana attığınız bir ilişki varsa, bu dengesizlik artık sizi rahatsız etmeye başlayacak.

Eski bir sevgiliyle konuşma fırsatı doğsa bile bu kez amacınız onu geri kazanmak değil, o ilişkide neden kendinizden bu kadar vazgeçtiğinizi anlamak olacak.

Boğa

Boğa

Venüs'ün kendi yöneticiniz olması, bu retroyu sizin için özellikle belirleyici kılıyor. İlişkinizin nereye gittiğini düşünmeye başlayacak, 'Bu ilişki bizi nereye götürüyor?' sorusundan kaçamayacaksınız.

Bazılarınız ciddi bir adım atmaya karar verirken bazılarınız uzun süredir ertelediği bir ayrılığı masaya yatırabilir. Mesele yalnızca duygusal da kalmayabilir; ortak para, borç ya da maddi paylaşım konularında partnerinizle aynı fikirde olmadığınızı fark edip kimin ilişkiye daha fazla verdiğini sorgulayabilirsiniz.

25 Ekim'den sonra artık belirsizlikte kalmak istemeyeceksiniz. Ya ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak ya da size yetmediğini kabul edeceksiniz.

Yengeç

Yengeç

Venüs retrosu Yengeçlerin karşısına geçmişte önemli bir yeri olan birini çıkarabilir. Bu, uzun süredir sessiz kalmış birinden gelen beklenmedik bir mesaj da olabilir, tesadüfen aynı ortamda karşılaşmak da.

Asıl sarsıcı olan ise o kişiyi gördüğünüzde hissedecekleriniz olacak. Unuttuğunuzu sandığınız bir duygu yeniden yüzeye çıkabilir ve geçmişte verdiğiniz bazı kararları sorgulamanıza yol açabilir. Ancak bu retro sizi eski bir aşkın peşine düşürmekten çok, o ilişkinin sizde bıraktığı yarayla yüzleştirmeye çalışıyor.

Burada dikkat etmeniz gereken şey, özlemekle yeniden birlikte olmak istemeyi birbirine karıştırmamak. Bazen bir duyguyu fark etmek, onu yeniden yaşamaktan daha değerlidir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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