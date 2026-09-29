Venüs Retrosu Başlıyor: 3 Ekim'den Sonra Aşk Hayatı En Çok Sarsılacak 4 Burç

Gökyüzünde her yıl birkaç kez yaşanan retro dönemleri, bu kez aşkın ve ilişkilerin gezegeni Venüs'ü etkisi altına alıyor. 3 Ekim'de başlayacak Venüs retrosu, pek çok kişinin ilişkisinde biriken ama hiç konuşulmamış meseleleri gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Kimi zaman sessizce göz ardı edilen bir kırgınlık, kimi zaman da uzun süredir ertelenen bir karar bu dönemde artık görmezden gelinemeyecek hale gelebilir.

Astrolojik olarak Venüs'ün geri hareketi, değer verdiğimiz ilişkileri yeniden gözden geçirmemizi isteyen bir dönem olarak yorumlanır. Bazı burçlar için bu süreç aşk hayatında küçük bir dalgalanmadan ibaret kalırken bazı burçlar için çok daha köklü bir yüzleşmeye dönüşebilir. İşte Venüs retrosunda aşk hayatı en çok sarsılacak 4 burç…