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SpaceX Canlı Yayını Sırasında 'UFO Görüldü' İddiası: “Ana Gemiye Benziyor!”

SpaceX Canlı Yayını Sırasında 'UFO Görüldü' İddiası: “Ana Gemiye Benziyor!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 09:10
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SpaceX'in dev roketi Starship, 28 Eylül'de Teksas'taki Starbase üssünden kalkan 14. test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaştı. Ancak tarihi uçuşu canlı izleyenlerin bir kısmı roketten çok arka plandaki bir cisme odaklandı. Yayının yaklaşık 8. dakikasında Starship'in arkasında beliren soluk mavi, hafif kavisli ve ucu parlak beyaz iz, kısa sürede sosyal medyada 'UFO ana gemisi' iddialarına dönüştü.

[Kaynak: Daily Mail]

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Daily Mail'den konu hakkında yapılan paylaşım:

Ancak uzmanlara göre görüntüdeki cisim bir ana gemi değil, Super Heavy roketinden geriye kalan egzoz gazıydı.

Ancak uzmanlara göre görüntüdeki cisim bir ana gemi değil, Super Heavy roketinden geriye kalan egzoz gazıydı.

Ekran görüntüleri X'te hızla yayılırken bir kullanıcının 'Teksas üzerinde Starship'i takip eden bir UFO ana gemisini canlı yayınladılar' paylaşımı gündem oldu. Bazı izleyiciler cismin 'bir şehirden büyük' göründüğünü öne sürdü, bazıları ise doğrudan 'Az önce bir uzaylı ana gemisi gördük' yorumunu yaptı. Görüntünün yayının 7 dakika 55. saniyesi civarında belirdiği belirtiliyor.

İddiaları ilk yanıtlayanlardan biri X'in yapay zekâ asistanı Grok oldu. Grok, cismin ayrılma ve geri dönüş manevrasının ardından Super Heavy iticisinden kalan ve neredeyse vakum ortamında genişleyen egzoz gazıyla örtüştüğünü ifade etti; aynı türden bir bulutun yayında T+6:35 civarında da görüldüğünü hatırlatarak 'standart roket fiziği, ana gemi değil' dedi. Mühendisler Dean Scott ve Kyle Holl da görüntüdeki izin, itici motorlarının kapanmasının ardından dağılan gazdan kaynaklandığını, cismin devasa görünmesinin ise arkadaki parlak Dünya ufkunun yarattığı bir ölçek yanılsaması olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ne SpaceX ne NASA ne de Elon Musk konuya dair bir açıklama yaptı. Şirketin gündemi zaten başkaydı: 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye bırakan Starship, yükseliş sırasında bir Raptor motorunun beklenmedik şekilde kapanması nedeniyle planlanan 10 saatlik görevi yaklaşık 3 saate indirdi. SpaceX, önlem amacıyla 'yörüngede geçirilen süreyi sınırlama' kararı aldığını açıkladı. Kuzey Pasifik'e inen araç, suya temas anında büyük bir ateş topuna dönüştü.

NASA Başkanı Jared Isaacman ise SpaceX'i tebrik eden isimler arasındaydı. Ajans için bu uçuş kritik bir eşik; zira 2028'de planlanan Artemis Ay inişinde Starship'in bir versiyonunun kullanılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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