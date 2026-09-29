SpaceX Canlı Yayını Sırasında 'UFO Görüldü' İddiası: “Ana Gemiye Benziyor!”

Ekran görüntüleri X'te hızla yayılırken bir kullanıcının 'Teksas üzerinde Starship'i takip eden bir UFO ana gemisini canlı yayınladılar' paylaşımı gündem oldu. Bazı izleyiciler cismin 'bir şehirden büyük' göründüğünü öne sürdü, bazıları ise doğrudan 'Az önce bir uzaylı ana gemisi gördük' yorumunu yaptı. Görüntünün yayının 7 dakika 55. saniyesi civarında belirdiği belirtiliyor.

İddiaları ilk yanıtlayanlardan biri X'in yapay zekâ asistanı Grok oldu. Grok, cismin ayrılma ve geri dönüş manevrasının ardından Super Heavy iticisinden kalan ve neredeyse vakum ortamında genişleyen egzoz gazıyla örtüştüğünü ifade etti; aynı türden bir bulutun yayında T+6:35 civarında da görüldüğünü hatırlatarak 'standart roket fiziği, ana gemi değil' dedi. Mühendisler Dean Scott ve Kyle Holl da görüntüdeki izin, itici motorlarının kapanmasının ardından dağılan gazdan kaynaklandığını, cismin devasa görünmesinin ise arkadaki parlak Dünya ufkunun yarattığı bir ölçek yanılsaması olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ne SpaceX ne NASA ne de Elon Musk konuya dair bir açıklama yaptı. Şirketin gündemi zaten başkaydı: 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye bırakan Starship, yükseliş sırasında bir Raptor motorunun beklenmedik şekilde kapanması nedeniyle planlanan 10 saatlik görevi yaklaşık 3 saate indirdi. SpaceX, önlem amacıyla 'yörüngede geçirilen süreyi sınırlama' kararı aldığını açıkladı. Kuzey Pasifik'e inen araç, suya temas anında büyük bir ateş topuna dönüştü.

NASA Başkanı Jared Isaacman ise SpaceX'i tebrik eden isimler arasındaydı. Ajans için bu uçuş kritik bir eşik; zira 2028'de planlanan Artemis Ay inişinde Starship'in bir versiyonunun kullanılması bekleniyor.