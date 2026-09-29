SpaceX Canlı Yayını Sırasında 'UFO Görüldü' İddiası: “Ana Gemiye Benziyor!”
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SpaceX'in dev roketi Starship, 28 Eylül'de Teksas'taki Starbase üssünden kalkan 14. test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaştı. Ancak tarihi uçuşu canlı izleyenlerin bir kısmı roketten çok arka plandaki bir cisme odaklandı. Yayının yaklaşık 8. dakikasında Starship'in arkasında beliren soluk mavi, hafif kavisli ve ucu parlak beyaz iz, kısa sürede sosyal medyada 'UFO ana gemisi' iddialarına dönüştü.
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Ancak uzmanlara göre görüntüdeki cisim bir ana gemi değil, Super Heavy roketinden geriye kalan egzoz gazıydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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