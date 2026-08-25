Devrim Özkan'ı Bir Türlü Aşamayan Lucas Torreira'nın Son Hamlesi "Takıntının Böylesi" Dedirtti!
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Devrim Özkan'la yollarını ayırmasının ardından eski sevgilisini unutamadığı ve barışmak istediği sık sık konuşulan Lucas Torreira'dan yine dikkat çeken bir hamle geldi. Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la yeni bir sayfa açtığı dönemde Torreira'nın paylaştığı yavru köpeğe verdiği isim gözlerden kaçmadı.
Bu ismin Devrim Özkan'ın Yeraltı dizisindeki hikayesiyle olan bağlantısı, sosyal medyada “Takıntının böylesi” yorumlarını beraberinde getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı, magazin dünyasının son yıllarda gördüğü en gelgitli ilişkilerden biriydi.
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Lucas Torreira'nın hala Devrim Özkan'ı unutamadığı konuşulurken Devrim Özkan cephesinde bambaşka bir dönem başladı.
Devrim Özkan cephesinde hayat çoktan akıp giderken Lucas Torreira'dan gelen son hamle, "takıntı" yorumlarının dozunu bir anda artırdı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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