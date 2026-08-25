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Devrim Özkan'ı Bir Türlü Aşamayan Lucas Torreira'nın Son Hamlesi "Takıntının Böylesi" Dedirtti!

Devrim Özkan'ı Bir Türlü Aşamayan Lucas Torreira'nın Son Hamlesi "Takıntının Böylesi" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2026 - 23:39
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Devrim Özkan'la yollarını ayırmasının ardından eski sevgilisini unutamadığı ve barışmak istediği sık sık konuşulan Lucas Torreira'dan yine dikkat çeken bir hamle geldi. Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la yeni bir sayfa açtığı dönemde Torreira'nın paylaştığı yavru köpeğe verdiği isim gözlerden kaçmadı. 

Bu ismin Devrim Özkan'ın Yeraltı dizisindeki hikayesiyle olan bağlantısı, sosyal medyada “Takıntının böylesi” yorumlarını beraberinde getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı, magazin dünyasının son yıllarda gördüğü en gelgitli ilişkilerden biriydi.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı, magazin dünyasının son yıllarda gördüğü en gelgitli ilişkilerden biriydi.

Ayrıldılar, barıştılar, yeniden ayrıldılar derken hikayenin kapandığına bir türlü emin olamadık. 2022 yılında başlayan Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı, daha ilk zamanlarından itibaren büyük ilgi görmüştü. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızıyla ekranların yükselen isimlerinden Devrim Özkan'ın yollarının kesişmesi başlı başına magazin gündemiyken ikilinin ilişkilerini saklamaması da kısa sürede onları göz önündeki çiftlerden birine dönüştürdü.

Tribün destekleri, romantik tatiller, birlikte verilen pozlar, doğum günü kutlamaları derken ilişkileri epey ciddi bir noktaya taşındı. Hatta zaman zaman evlilik iddiaları dahi gündeme geldi. Fakat bu aşkın romantik anları kadar ayrılıkları ve barışmaları da konuşuldu. İkili ilk büyük ayrılıklarını 2024'ün başında yaşadı. Bir süre ayrı kalan çift aynı yıl yeniden bir araya geldi ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Fakat ikinci denemenin de sonu pek farklı olmadı. 2024'ün sonlarına doğru yollarını bir kez daha ayırdılar.

Bu kez Devrim Özkan'ın tavrı çok daha netti. Oyuncu, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarda ilişkilerin karşılıklı saygıyla başlayıp aynı şekilde bitmesi gerektiğini vurguladı. Torreira cephesinden ise eski sevgilisini unutamadığı ve yeniden barışmak istediği yönündeki iddialar uzun süre devam etti. Özellikle Torreira'nın ayrılığın ardından yaptığı bazı sosyal medya hamleleri, Devrim defterini henüz tamamen kapatamadığı şeklinde yorumlandı. Özkan'ı yeniden takip etmesi de barışma ihtimalini yeniden gündeme getirmişti. Fakat Devrim Özkan cephesinden beklenen karşılık gelmedi.

Günler ayları kovaladı, Torreira'nın hala eski sevgilisine karşı hisleri olduğu konuşulmaya devam etti ama Devrim Özkan bu hikayede geri adım atmadı. Hatta bırakın geri dönmeyi, çok geçmeden önüne bakmaya başladı.

Lucas Torreira'nın hala Devrim Özkan'ı unutamadığı konuşulurken Devrim Özkan cephesinde bambaşka bir dönem başladı.

Lucas Torreira'nın hala Devrim Özkan'ı unutamadığı konuşulurken Devrim Özkan cephesinde bambaşka bir dönem başladı.

Güzel oyuncu eski defterleri açmak yerine kalbinde yepyeni bir sayfa açtı. Devrim Özkan'ın son dönemde hayatındaki en büyük değişikliklerden biri Yeraltı dizisi oldu. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Özkan'ın yolu başrolü paylaştığı Deniz Can Aktaş ile kesişti. İkilinin set arkadaşlığının kısa süre içerisinde aşka dönüştüğü iddiaları gündeme gelmeye başladı. Başlarda her iki taraf da özel hayatları konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

Fakat söylentiler giderek güçlendi. Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın set dışında da birlikte vakit geçirmesi, ardından yurt dışında yan yana görüntülenmeleri derken beklenen kareler geldi. İkilinin Los Angeles'ta el ele görüntülenmesi, aylardır devam eden aşk iddialarını bambaşka bir noktaya taşıdı. Ardından gelen yeni görüntülerle beraber bu aşk artık yalnızca bir set dedikodusu olmaktan çıktı.

İşin Torreira cephesindeki kısmı ise haliyle yeniden gündeme geldi. Eski sevgilisinin hayatına devam ettiğini gören futbolcunun oldukça üzüldüğü, Devrim Özkan'ı hala unutamadığı ve gördüğü görüntülerden etkilendiği dahi iddia edildi. Devrim'in geçmişe dönmek gibi bir niyetinin olmadığı da çoktan anlaşılmıştı. Biz de doğal olarak “Artık Torreira'dan bu meseleyle ilgili yeni bir hamle gelmez herhalde” diye düşünmeye başlamıştık.

Yanılmışız.

Devrim Özkan cephesinde hayat çoktan akıp giderken Lucas Torreira'dan gelen son hamle, "takıntı" yorumlarının dozunu bir anda artırdı.

Devrim Özkan cephesinde hayat çoktan akıp giderken Lucas Torreira'dan gelen son hamle, "takıntı" yorumlarının dozunu bir anda artırdı.

Torreira geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından oldukça masum görünen bir hikaye paylaştı. Bir yavru köpeğin fotoğrafını yayınlayan futbolcu, karenin üzerine yalnızca tek bir kelime yazdı: “Bozo.” Normal şartlarda üzerinde durup iki saniye düşünmeyeceğimiz bu isim, söz konusu kişiler Lucas Torreira ve Devrim Özkan olunca haliyle gözden kaçmadı.

Çünkü Bozo, Devrim Özkan'ın başrolünde yer aldığı Yeraltı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği karakterin adı. Üstelik Devrim'in canlandırdığı Ceylan'la uzaktan yakından bağlantısı olan herhangi bir karakterden de bahsetmiyoruz. Bozo, Ceylan'ın kocası. Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozkurt “Bozo” Hanoğlu, dizinin hikayesinin tam merkezinde yer alıyor. Ceylan'ın geçmişinde Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı büyük aşkı Haydar Ali bulunurken, yollarının ayrılmasının ardından Ceylan hayatına devam ediyor ve Bozo'yla evleniyor. Haydar Ali'nin yıllar sonra geri dönmesiyle de eski aşk ile mevcut evlilik arasında dizinin ana çatışmalarından biri kuruluyor.

Hal böyle olunca Torreira'nın hamlesi sosyal medyada pek de masum bir tesadüf olarak karşılanmadı. Özellikle ayrılığın ardından Devrim Özkan'ı unutamadığı, barışmak istediği ve ilişkiyi geride bırakmakta zorlandığı uzun süredir konuşulan futbolcunun, bu kez eski sevgilisinin yeni dizisindeki karakterlere kadar uzanan bir detayla ortaya çıkması dikkat çekti.

Torreira'nın Devrim Özkan'ın yoluna baktığı dönemde “Bozo” paylaşımıyla ortaya çıkması, sosyal medyada “Takıntının böylesi”, “Artık aş Devrim'i” ve “Bu kadarı da tesadüf olamaz” minvalindeki yorumların önünü açtı. Tepki de gecikmedi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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