Devrim Özkan'ı Bir Türlü Aşamayan Lucas Torreira'nın Son Hamlesi "Takıntının Böylesi" Dedirtti!

Ayrıldılar, barıştılar, yeniden ayrıldılar derken hikayenin kapandığına bir türlü emin olamadık. 2022 yılında başlayan Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı, daha ilk zamanlarından itibaren büyük ilgi görmüştü. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızıyla ekranların yükselen isimlerinden Devrim Özkan'ın yollarının kesişmesi başlı başına magazin gündemiyken ikilinin ilişkilerini saklamaması da kısa sürede onları göz önündeki çiftlerden birine dönüştürdü.

Tribün destekleri, romantik tatiller, birlikte verilen pozlar, doğum günü kutlamaları derken ilişkileri epey ciddi bir noktaya taşındı. Hatta zaman zaman evlilik iddiaları dahi gündeme geldi. Fakat bu aşkın romantik anları kadar ayrılıkları ve barışmaları da konuşuldu. İkili ilk büyük ayrılıklarını 2024'ün başında yaşadı. Bir süre ayrı kalan çift aynı yıl yeniden bir araya geldi ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Fakat ikinci denemenin de sonu pek farklı olmadı. 2024'ün sonlarına doğru yollarını bir kez daha ayırdılar.

Bu kez Devrim Özkan'ın tavrı çok daha netti. Oyuncu, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarda ilişkilerin karşılıklı saygıyla başlayıp aynı şekilde bitmesi gerektiğini vurguladı. Torreira cephesinden ise eski sevgilisini unutamadığı ve yeniden barışmak istediği yönündeki iddialar uzun süre devam etti. Özellikle Torreira'nın ayrılığın ardından yaptığı bazı sosyal medya hamleleri, Devrim defterini henüz tamamen kapatamadığı şeklinde yorumlandı. Özkan'ı yeniden takip etmesi de barışma ihtimalini yeniden gündeme getirmişti. Fakat Devrim Özkan cephesinden beklenen karşılık gelmedi.

Günler ayları kovaladı, Torreira'nın hala eski sevgilisine karşı hisleri olduğu konuşulmaya devam etti ama Devrim Özkan bu hikayede geri adım atmadı. Hatta bırakın geri dönmeyi, çok geçmeden önüne bakmaya başladı.