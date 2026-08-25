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Fındık Hasadından Döndü: Gülşen'in Alışılmışın Dışındaki Havalimanı Kombini Gündem Oldu

Fındık Hasadından Döndü: Gülşen'in Alışılmışın Dışındaki Havalimanı Kombini Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2026 - 19:40
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Sahne kostümleriyle her daim olay yaratan Gülşen, bu kez bambaşka bir haliyle karşımızda! Memleketi Ordu'da ailesiyle vakit geçiren ünlü şarkıcı, dönüş yolunda havalimanında görüntülendi. 

Geçtiğimiz yıl fındık hasadında tercih ettiği kombiniyle manşetlere çıkan Gülşen'in bu kez de oldukça salaş ve günlük havalimanı stili dikkatlerden kaçmadı. Alıştığımız Gülşen'den epey farklı olan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gülşen denince akla yalnızca hit şarkılar değil, yıllardır her sahneye çıktığında ayrı bir olay yaratan o meşhur tarzı da geliyor.

Gülşen denince akla yalnızca hit şarkılar değil, yıllardır her sahneye çıktığında ayrı bir olay yaratan o meşhur tarzı da geliyor.

90'lı yılların ortasında müzik dünyasına adım atan Gülşen, asıl büyük çıkışını 2000'li yıllarda yakaladı ve sonrasında Türk popunun en istikrarlı hit üreticilerinden birine dönüştü. 'Of Of', 'Ya Tutarsa', 'Bi' An Gel', 'Bangır Bangır', 'Dan Dan' derken yalnızca kendi söylediği şarkılarla değil, başka isimlere verdiği bestelerle de pop müziğin en güçlü kalemlerinden biri olduğunu defalarca kanıtladı.

Üstelik yıllar Gülşen'e uğramıyor desek pek de abartmış olmayız. Fit fiziği, yıllardır koruduğu enerjisi ve her dönem başka bir havaya bürünen güzelliğiyle sık sık gündeme gelen şarkıcının özellikle sahne kostümleri artık başlı başına bir magazin konusu. Bazen cesur, bazen oldukça iddialı, bazen de 'Bunu Gülşen'den başkası taşıyamazdı' dedirten kombinleriyle sahneye çıktığı anda sosyal medyada yorumlar sıralanmaya başlıyor.

Gülşen son olarak görünümünde yaptığı radikal değişiklikle de dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun süredir görmeye alıştığımız sarı saçlarına veda eden ünlü şarkıcı, 'İtaat Yok' için saçlarını kahverengiye boyatıp kısa ve kaküllü bir kesime geçmişti. Yeni imajını klibinde de kullanan Gülşen'in bu hali oldukça beğenilmiş, yıllardır sarıyla özdeşleşen görüntüsünün ardından gelen değişiklik tam not almıştı.

Tüm bunların yanında Gülşen'in Ordu'yla olan bağını da biliyoruz.

Tüm bunların yanında Gülşen'in Ordu'yla olan bağını da biliyoruz.

Ordulu olan ünlü şarkıcı, fırsat buldukça memleketine ve ailesinin yanına gitmeyi ihmal etmiyor. Hatta kendisini geçtiğimiz yaz alışık olduğumuz sahnelerden epey farklı bir yerde görmüştük: Fındık bahçesinde!

Memleketi Ordu'ya giden Gülşen, fındık hasadına katılmış ve bahçeden yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerine taşınmıştı. Başına bağladığı yazması, beyaz atleti ve beline sardığı çizgili peştamalıyla dalların arasına giren şarkıcının fındık toplarken verdiği pozlar günlerce konuşulmuştu.

Tabii Gülşen olunca fındık toplarken giydiği kıyafet bile kendi başına haber olmayı başarmıştı. Sahnedeki gösterişli kostümlerinin ardından kendisini yazması ve peştamalıyla fındık bahçesinde görmek haliyle oldukça farklı bir Gülşen portresi ortaya çıkarmıştı.

Aradan bir yıl geçti ve fındık hasadı zamanı yeniden geldi. Gülşen'in de yoğun konser ve çalışma temposunun arasında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan'la birlikte annesinin yanına, Ordu'ya gittiği ortaya çıktı.

Aile ziyareti ve memleket havasının ardından dönüş vakti geldiğinde ise bu kez fındık bahçesinden değil, havalimanından gelen görüntüler sosyal medyanın dikkatini çekti. Kendisini tepeden tırnağa düşünülmüş sahne görünümleriyle ve iddialı seçimleriyle görmeye öylesine alıştık ki havalimanında karşımıza çıkan son Gülşen'e hazırlıklı değildik.

Gülşen, geçtiğimiz saatlerde Ordu dönüşü havalimanında ailesiyle birlikte görüntülendi. Fakat kameraya yansıyan hali, görmeye alıştığımız Gülşen'den epey farklıydı.

Sahnede milimetrik düşünülmüş kostümler, yüksek topuklular ve iddialı parçalarla görmeye alıştığımız Gülşen, bu kez konforu listenin en tepesine koymuş gibiydi. Ünlü şarkıcı havalimanında beyaz, bol kesimli bir üst, desenli ve oldukça rahat bir pantolon ile terlikleriyle kameralara yansıdı. Saçlarını gelişigüzel topladığı görülen Gülşen'in başındaki gözlüğü ve büyük kahverengi çantası da son derece günlük görünümünü tamamladı.

Fakat detaylar bununla da bitmedi. Gülşen'in bir elinde telefonunu ve çantasını taşırken diğer yanında içinde saklama kabı olduğu görülen bir poşetle yürümesi, ortaya sahnelerde görmeye alıştığımız görüntüsünün neredeyse tam zıttı bir kare çıkardı. Haliyle kombin sosyal medyanın radarına girmekte gecikmedi. Kimileri Gülşen'in bu kadar salaş ve günlük bir görünüm tercih etmesini yadırgarken kimileri de gayet doğal olarak Ordu ve fındık hasadı bağlantısını yeniden hatırladı.

Geçtiğimiz yaz peştamalını bağlayıp fındık bahçesine giren Gülşen'in bu yıl Ordu dönüşünde de konfor konusunda taviz vermediği anlaşılıyor. Sonuçta havalimanında sahne kostümüyle dolaşmasını bekleyecek değiliz elbette. Fakat yıllardır attığı her adımda tarzıyla konuşulan, sahneye çıktığında kostümünün en ufak detayı bile gündem olan Gülşen'i terlikleri, bol pantolonu, dağınık topuzu ve saklama kabıyla görünce insan ister istemez bir kez daha bakıyor.

Belli ki Ordu dönüşünde dress code oldukça netmiş: Önce rahatlık, gerisi sonra!

Buyurun, Gülşen'i alıştığımızın dışındaki bu haliyle görenler neler demiş beraber bakalım!

Buyurun, Gülşen'i alıştığımızın dışındaki bu haliyle görenler neler demiş beraber bakalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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