Fındık Hasadından Döndü: Gülşen'in Alışılmışın Dışındaki Havalimanı Kombini Gündem Oldu
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Sahne kostümleriyle her daim olay yaratan Gülşen, bu kez bambaşka bir haliyle karşımızda! Memleketi Ordu'da ailesiyle vakit geçiren ünlü şarkıcı, dönüş yolunda havalimanında görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl fındık hasadında tercih ettiği kombiniyle manşetlere çıkan Gülşen'in bu kez de oldukça salaş ve günlük havalimanı stili dikkatlerden kaçmadı. Alıştığımız Gülşen'den epey farklı olan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gülşen denince akla yalnızca hit şarkılar değil, yıllardır her sahneye çıktığında ayrı bir olay yaratan o meşhur tarzı da geliyor.
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Tüm bunların yanında Gülşen'in Ordu'yla olan bağını da biliyoruz.
Gülşen, geçtiğimiz saatlerde Ordu dönüşü havalimanında ailesiyle birlikte görüntülendi. Fakat kameraya yansıyan hali, görmeye alıştığımız Gülşen'den epey farklıydı.
Buyurun, Gülşen'i alıştığımızın dışındaki bu haliyle görenler neler demiş beraber bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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