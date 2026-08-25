Fındık Hasadından Döndü: Gülşen'in Alışılmışın Dışındaki Havalimanı Kombini Gündem Oldu

90'lı yılların ortasında müzik dünyasına adım atan Gülşen, asıl büyük çıkışını 2000'li yıllarda yakaladı ve sonrasında Türk popunun en istikrarlı hit üreticilerinden birine dönüştü. 'Of Of', 'Ya Tutarsa', 'Bi' An Gel', 'Bangır Bangır', 'Dan Dan' derken yalnızca kendi söylediği şarkılarla değil, başka isimlere verdiği bestelerle de pop müziğin en güçlü kalemlerinden biri olduğunu defalarca kanıtladı.

Üstelik yıllar Gülşen'e uğramıyor desek pek de abartmış olmayız. Fit fiziği, yıllardır koruduğu enerjisi ve her dönem başka bir havaya bürünen güzelliğiyle sık sık gündeme gelen şarkıcının özellikle sahne kostümleri artık başlı başına bir magazin konusu. Bazen cesur, bazen oldukça iddialı, bazen de 'Bunu Gülşen'den başkası taşıyamazdı' dedirten kombinleriyle sahneye çıktığı anda sosyal medyada yorumlar sıralanmaya başlıyor.

Gülşen son olarak görünümünde yaptığı radikal değişiklikle de dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun süredir görmeye alıştığımız sarı saçlarına veda eden ünlü şarkıcı, 'İtaat Yok' için saçlarını kahverengiye boyatıp kısa ve kaküllü bir kesime geçmişti. Yeni imajını klibinde de kullanan Gülşen'in bu hali oldukça beğenilmiş, yıllardır sarıyla özdeşleşen görüntüsünün ardından gelen değişiklik tam not almıştı.