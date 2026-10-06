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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Tutuklandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 07:22
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Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Özmen, çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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