Haber Spikeri Ece Üner Gözaltına Alındı
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Halk TV'ye 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında haber sprikeri Ece Üner'in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Halk TV'ye 3. dalga operasyonu. Ece Üner Gözaltına alındı.
Gazeteci Murat Altuntoprak'ın paylaşımı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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