Ece Üner Kimdir? Sunucu Ece Üner'in Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı
Ece Üner Kimdir? Sunucu Ece Üner'in Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı
Sunucu Ece Üner, 2024 yılından beri Halk TV ekranlarında ana haber bülteni sunuyor. Kariyer hayatı boyunca Show TV, Kanal D, CNN Türk, HaberTürk, Sözcü TV ve TV100 ekranlarında rol alan ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Üner'in kim olduğu ve kariyer hayatı da vatandaşların merak konusu oluyor. Peki Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında ve nereli?
İşte detaylar...
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Ece Üner Kimdir?
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Ece Üner'in Kariyer Hayatı
Ece Üner Evli mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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