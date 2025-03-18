Ece Üner Kimdir? Sunucu Ece Üner'in Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı

Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü sunucu Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner ve Ayşe Meral Üner'in kızıdır.

Ece Üner'in Eğitim Hayatı

Ece Üner, İstanbul'da başladığı eğitim hayatına Koç Özel Lisesi'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. 2003 yılındaki üniversite mezuniyetinin ardından ise Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi aldı. Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda da eğitim aldı. Üner, Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu ise dönem birinciliği ile tamamladı.

Eğitim hayatı boyunca ise medya ekonomisinden küresel iletişime pek çok konuda yazılar yazdı ve tezler hazırladı.