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Ece Üner Kimdir? Sunucu Ece Üner'in Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı

Ece Üner Kimdir? Sunucu Ece Üner'in Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 15:23

Sunucu Ece Üner, 2024 yılından beri Halk TV ekranlarında ana haber bülteni sunuyor. Kariyer hayatı boyunca Show TV, Kanal D, CNN Türk, HaberTürk, Sözcü TV ve TV100 ekranlarında rol alan ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Üner'in kim olduğu ve kariyer hayatı da vatandaşların merak konusu oluyor. Peki Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

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Ece Üner Kimdir?

Ece Üner Kimdir?

Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü sunucu Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner ve Ayşe Meral Üner'in kızıdır. 

Ece Üner'in Eğitim Hayatı

Ece Üner, İstanbul'da başladığı eğitim hayatına Koç Özel Lisesi'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. 2003 yılındaki üniversite mezuniyetinin ardından ise Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi aldı. Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda da eğitim aldı. Üner, Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu ise dönem birinciliği ile tamamladı. 

Eğitim hayatı boyunca ise medya ekonomisinden küresel iletişime pek çok konuda yazılar yazdı ve tezler hazırladı.

Ece Üner'in Kariyer Hayatı

Ece Üner'in Kariyer Hayatı

Ece Üner, kariyer hayatına henüz üniversite hayatında başladı. 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almaya başladığı süreçlerde stajyer olarak kariyer hayatına ilk adımını attı.

Muhabirlik kariyerine ise 2002 yılında NTV çatısı altında başladı. Bu süreçte 2003 yılında Irak Savaşı'nda yazdığı haberler ve çevirilerle dikkatleri üzerine çekti. Buradaki kariyerinde diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaşan Üner, 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı ve ardından CNN Türk'e geçti. 

CNN Türk'te ekran önündeki yerini alan Üner, 2007 yılında Orkun Yazgan ile beraber Yeni Gün programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'ye geçti ve devam eden yıllarda 2010'da 'Olduğu Gibi' tartışma programını, 2011'de ise 'Akşam Raporu' haber programını sundu. 2012 yılından Aralık 2017'ye kadar 'Enine Boyuna' tartışma programı ile ekranlarda seyirci ile buluşmaya devam etti. 

2014'te bir süre Show Ana Haber bültenini sunan Ece Üner, Ocak 2018'de görevi yeniden devraldı. Ancak buradan 2021 yılında istifa ederek Kanal D'ye geçti ve Susma adlı kriminal program ile karşımıza çıktı. 2023 ila 2024 yıllarında TV100 Ana Haber bültenini sunan Üner, Şubat 2024'te Sözcü TV'ye geçti. Temmuz ayında ise Halk TV'ye geçerek burada Ana Haber Bülteni sunmaya başladı.

Ece Üner Evli mi?

Ece Üner Evli mi?

Spiker, sunucu ve gazeteci Ece Üner, meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bir de çocukları var.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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