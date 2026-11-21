Tartışmaya farklı bir açıdan bakan kullanıcılar da vardı. Madelaine Hanson, geçmişi öven paylaşımların kuşaktan kuşağa aynı kalıpla tekrarlandığını yazdı:

'Ah, yaşlanıyorum. '70'lerde her şey çok daha iyiydi, 90'larda doğan çocuklar fazla şımartılmış' diyen paylaşımlar, 'her şey 90'larda çok daha iyiydi, 2010'larda doğan çocuklar fazla şımartılmış' paylaşımlarına dönüştü.'