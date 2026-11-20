Günümüzde birçok insan daha iyi bir görünüm için estetik operasyona yöneliyor. Fakat bazıları bu işi abartıyor ve her ameliyat sonrası yeni bir kusur bulup tekrar bıçak altına yatıyor. Ne kadar çok ameliyat olursa o kadar kusursuz görüneceğine inanıyorlar. Uzmanlar bunu, vücudun beğenilmeyen bir bölgesinin sürekli takıntı haline getirildiği disformik bozuklukla ilişkilendiriyor. Psikolojik ve çevresel etkenler de bu durumu tetikleyebiliyor.