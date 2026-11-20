Sosyal Medyadan Cam Yemeye: Masum Görünen 8 Alışkanlık Bağımlılığa Dönüşebiliyor
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Bağımlılık denince akla genellikle sigara gibi zararı bilinen alışkanlıklar gelir. Oysa sosyal medya, çalışma, parmak emme, dövme, vücut geliştirme ve estetik operasyon gibi masum görünen davranışlar da kontrolden çıkıp bağımlılığa dönüşebiliyor. Listenin sonunda ise duvar boyası ve cam yemek gibi duyunca şaşıracağınız iki bağımlılık yer alıyor.
Sosyal medya bağımlılığı
Çalışma bağımlılığı
Parmak emme bağımlılığı
Dövme bağımlılığı
Vücut geliştirme bağımlılığı
Estetik operasyon bağımlılığı
Duvar boyası yeme bağımlılığı
Cam yeme bağımlılığı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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