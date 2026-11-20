Sporcuların Kronik Hastalığı Olarak Biliniyor: Geç Olmadan Fark Etmek Mümkün Olabilir
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Bilim insanları, Alzheimer hastalığı için geliştirilen bir kan testinin, sporcularda ve başlarına tekrarlayan darbeler alan diğer kişilerde görülen CTE hastalığına da işaret edebileceğini gördü. Kronik travmatik ensefalopati (CTE) bugün yalnızca ölümden sonra beynin incelenmesiyle kesin olarak teşhis edilebiliyor. JAMA dergisinde yayımlanan iki küçük çalışma, ileri evre CTE'de bir tau proteini parçasının kandaki düzeyinin yüksek olduğunu gösterdi.
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Doktorlar CTE'yi bugün belirtilere bakarak değerlendiriyor ancak kesin teşhis ancak ölümden sonra konabiliyor.
Washington Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer için geliştirilen testi incelerken beklenmedik biçimde CTE ile karşılaştı.
Boston Üniversitesi'nin çalışmasında ileri evre CTE'li eski sporcularda aynı belirteç yüksek bulundu.
Uzmanlar sonuçları umut verici buluyor ancak daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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