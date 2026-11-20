CTE, sarsıntılara ve diğer beyin travmalarına bağlı bir hastalık. Doktorlar hastalığın olup olmadığını anlamak için ruh hali değişimleri ve hafıza kaybı gibi belirtileri değerlendiriyor. Ancak başka hastalıklar da benzer belirtilere yol açıyor ve CTE tanısı yalnızca ölümden sonra beyin incelenerek doğrulanabiliyor.

Şimdi iki küçük çalışma yeni bir ipucuna dikkat çekiyor. Alzheimer hastalarında anormal tau proteinini saptamak için geliştirilen bir kan testi, ileri evre CTE'si olanlardaki tau birikimini de saptıyor gibi görünüyor. Tau normalde nöronları destekliyor, Alzheimer'da ise bu sinir hücrelerinin içinde düğümleniyor. CTE'de de tau proteininde bir anormallik var. Test, eMTBR-tau243 adlı belirli bir tau parçasını ölçüyor.