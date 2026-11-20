Spotify Wrapped 2026 Ne Zaman Çıkacak? Geçmiş Yılların Takvimi Aynı Tarihi İşaret Ediyor
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Müzikseverlerin her yıl sonu sabırsızlıkla beklediği Spotify Wrapped için geri sayım başladı. Spotify, 2026 Wrapped'in yayın tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin son altı yıldır izlediği takvim, yıllık özetin aralığın ilk haftasında geleceğini gösteriyor.
İşte Spotify Wrapped 2026 hakkında bilinenler...
Spotify Wrapped 2026 ne zaman çıkacak?
Spotify Wrapped geçmiş yıllarda hangi tarihlerde yayımlandı?
Spotify Wrapped hangi dönemi kapsıyor?
Spotify Wrapped'e nasıl bakılır?
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