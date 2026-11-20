Spotify, Wrapped 2026'nın yayın tarihini henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında en güçlü ihtimal 2 Aralık 2026 Çarşamba.

Spotify, 2020'den bu yana Wrapped'i her yıl ABD'deki Şükran Günü'nün ardından gelen çarşamba günü yayımlıyor. Şükran Günü bu yıl 26 Kasım'a denk geliyor. Bu da Wrapped 2026 için 2 Aralık'ı işaret ediyor. İngiltere'nin resmi müzik listesi Official Charts da aynı tarihi tahmin olarak paylaştı.

Spotify, 5 Kasım'da kullanıcıları Wrapped sezonuna hazırlayan bir paylaşım yaptı ama bu paylaşımda tarih vermedi. Wrapped genellikle hiçbir ön duyuru yapılmadan, yayın günü sabah saatlerinde uygulamada beliriyor.