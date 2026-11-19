Başpehlivan Güreşirken Rakibine Yardım Etmek İstedi: Ortalık Bir Anda Gerildi
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Fethiye'de düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan Ali Gürbüz, müsabaka sırasında rakibinin çıkan kıspetini düzeltmek istedi. Sportmenlik gereği yapılan bu hamle, er meydanında beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Yaşananlar kısa sürede tribünlerin ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Fethiye'deki yağlı güreşte Ali Gürbüz, rakibinin çıkan kıspetini düzeltmek isterken beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
Rakibine yardım etmek isterken ortalık bir anda gerildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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