Fethiye'de düzenlenen yağlı güreş organizasyonunda başpehlivan Ali Gürbüz ile rakibi arasında yaşanan ilginç anlar tribünlerin dikkatini çekti. Mücadele sırasında rakibinin kıspetinde sorun olduğunu fark eden Gürbüz, güreşi bırakarak kıspeti yeniden düzeltmek için müdahale etti.

Bu hareket ilk anda izleyicilerden takdir topladı. Hamlenin sportmenlik çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Ancak iyi niyetli müdahale rakibi tarafından farklı algılandı.