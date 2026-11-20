Real Madrid ile 2032'ye Kadar İmzayı Atan Arda Güler'in Yeni Maaşı ve Bonusları Netleşti
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İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatan milli futbolcu Arda Güler'in yeni kontrat şartları ve yıllık kazancı futbol ekonomisi platformu Capology tarafından paylaşıldı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile olan mukavelesini 2032 yılına dek yenileyen 21 yaşındaki milli yıldız Arda Güler'in elde edeceği tahmini gelir belli oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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