Real Madrid, Arda Güler'in Yeni Sözleşmesine Futbol Tarihine Geçecek Bir Serbest Kalma Bedeli Ekledi
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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'le sözleşmeyi 2032 yılına kadar uzatma konusunda anlaştı. İspanyol basınındaki haberlere göre yeni kontrata dikkat çeken bir serbest kalma maddesi eklendi. Aynı haberlerde 21 yaşındaki yıldızın yıllık maaşının da yükseltildiği belirtiliyor.
Serbest kalma bedeli 800 milyon euro oldu.
Sözleşme 2032 yılına kadar uzatıldı.
Yıllık maaşı 9 milyon euroya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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