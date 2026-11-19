Real Madrid'in Arda Güler'i takımda uzun yıllar tutmak istediği belirtiliyor. İspanyol devi bu isteğini yeni sözleşmeye eklenen serbest kalma maddesiyle de ortaya koydu. Haberlere göre madde kapsamında genç yıldızın kontratına tam 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli konuldu. Bu rakam Arda Güler'i futbol dünyasında en yüksek serbest kalma bedeline sahip isimlerin arasına taşıdı.