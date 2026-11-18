Real Madrid Resmen Açıkladı: Arda Güler 2032'ye Kadar İmzayı Attı, Maaşı Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmi olarak duyurdu. İspanyol kulübü açıklamasında 'Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı' ifadelerine yer verdi. İspanyol basını ise yeni kontratla birlikte 21 yaşındaki yıldızın kazancında ciddi bir artış olacağını yazdı.
İspanyol basınına göre yıllık maaşı 6,25 milyon eurodan 8 milyon euroya çıkıyor.
Arda Güler bu sezon 14 resmi maçta 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Arda Güler'den açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın