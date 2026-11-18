'Senin yazdığın hikâye, yazılacak hikâye.

Real Madrid formasını ilk kez giydiğimde, muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum, ama daha büyük bir sorumlulukla.

Futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış efsanelerin izinden gitmek, dünyanın en büyük kulübünde, benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı yıllarca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün, bu eşsiz tarihe kendi izimi bırakmak.

İlk günden beri hep yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum: Özellikle başkanımız Florentino Pérez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm personel ile antrenörlere. Ve en özel teşekkür, dünyanın dört bir yanındaki madridistalara, ki onlar bize her zaman sonsuz destek verdiler. Birlikte daha nice güzel günler için!

Bu kulübün parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum.

2032. 🤍'