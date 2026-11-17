Maaş tarafındaki fark da büyük. Real Madrid'in Güler'e yıllık 8 milyon euroluk yeni bir sözleşme önerdiği, oyuncunun bu teklife henüz olumlu yanıt vermediği öne sürülüyor. PSG'nin ise yıllık 22 milyon euro ödemeyi göze aldığı iddia ediliyor. Yani iki teklif arasında yılda 14 milyon euroluk bir uçurum var.

Real Madrid cephesinden gelen haberler ise tek bir yöne işaret etmiyor. Ekim ayında Mundo Deportivo, Fabrizio Romano'ya dayandırdığı haberinde 2032'ye kadar uzatma anlaşmasının tamamlandığını yazmıştı. AS'den José Félix Díaz ise kulübün 2031'e kadar bir yenileme üzerinde çalıştığını aktarmıştı. Güler'in 8 milyon euroluk teklifi reddettiği bilgisi ise ESPN'e atfedildi.