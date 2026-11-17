Arda Güler İçin Çılgın Transfer Teklifi İddiası: 200 Milyon Euro'luk Satıştan Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro
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Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Paris Saint-Germain'in 200 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edildi. Böyle bir satış gerçekleşirse Fenerbahçe, bonservisten kalan yüzde 20'lik pay sayesinde kasasına yaklaşık 40 milyon euro koyacak.
İspanyol basınına göre PSG, Arda Güler için 200 milyon euroluk teklif hazırlıyor.
Real Madrid yıllık 8 milyon euro önerdi, PSG'nin maaş teklifinin ise 22 milyon euro olduğu öne sürülüyor.
Fenerbahçe'nin kasasına girecek tutar: 200 milyon euroluk satışın yüzde 20'si, yani 40 milyon euro.
Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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