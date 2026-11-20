Altının Düşüşü İslam Memiş'i Şoka Soktu
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Altın fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken gram altın 20 Kasım Cuma günü 5 bin 763 liraya kadar geriledi. Ocak ayında 8 bin lirayı aşan gram altının 6 bin liranın altına inmesi, 'Elimdeki altını satmalı mıyım?' sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Finans analisti İslam Memiş ise 'Bu kadar düşüş beklemiyordum' diyerek altın yatırımcısına yeni uyarılarda bulundu.
İslam Memiş altın düşüşünü yorumladı: "Ben de bu kadar düşüş beklemiyordum."
Altın ne kadar olacak? İslam Memiş altın fiyatlarında hedefini açıkladı.
Altın şimdi alınır mı, satılır mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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