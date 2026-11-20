Altın Fiyatlarında Deprem! Gram Altın Tepetaklak Oldu
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Altın piyasasında Cuma sabahı satış dalgası sürüyor. Ons altın, gün içinde 3.551,68 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Altın bugün ne kadar? Altın neden düştü?
Altın bugün ne kadar?
Altın neden düştü?
Altın ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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