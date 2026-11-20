Piyasa yorumcularına göre altının yönünü önümüzdeki günlerde ABD enflasyon görünümü, Fed faiz beklentileri ve doların performansı belirleyecek. Dolar güçlü kalır ve tahvil getirileri yükselmeye devam ederse satış baskısının sürmesi mümkün. Fed beklentilerinde bir değişiklik olması ise altında yeniden hareketlilik yaratabilir.

Yurt içinde gram ve çeyrek altın, ons altının yanı sıra dolar/TL kurunun seyrine bağlı olarak gün içinde değişmeye devam edecek. Fiyatlar saatlik olarak değişebildiği için alım satım öncesinde güncel kur ve fiyatların kuyumcu veya banka ekranından kontrol edilmesinde fayda var.

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