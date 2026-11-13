İslam Memiş Altın Fiyatlarında Kritik Eşiği Açıkladı
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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzmanların ve dünya devi bankaların “Altın yükselecek” tahminlerinin sonucu merakla beklenirken İslam Memiş’ten yeni tahmin geldi. Finans Analisti İslam Memiş, “Altın tehlikeli sularda yüzüyor” dedi. İşte İslam Memiş’in altın yorumu.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Altın tehlikeli sularda yüzüyor"
Altında kritik eşik.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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