İslam Memiş Altın Fiyatlarında Kritik Eşiği Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair tahminde bulundu. Altın fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getiren İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Ons altın tarafında 200 dolar civarında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz, tekrar 4 bin dolar seviyesinin altında sarklık. Ama biz yine bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı satın almamış bir altın piyasasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz.'

Yatırımcılara uyarılarda bulunan İslam Memiş, Yatırımcıların elindeki birikimlerini korumasında fayda var. Mümkünse kısa vadeli al-sattan uzak durmak lazım' diye konuştu.

İslam Memiş, Çok ciddi bir puslu hava var şu anda. Yine 4 bin dolar seviyesinin altına sarkan şu anda da 3.900 dolar seviyesinde olan ons altın var karşımızda. Burada tehlikeli sularda gezilmeye devam ediyor' dedi.