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Ekonomi
İslam Memiş Altın Fiyatlarında Kritik Eşiği Açıkladı

İslam Memiş Altın Fiyatlarında Kritik Eşiği Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 16:08
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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzmanların ve dünya devi bankaların “Altın yükselecek” tahminlerinin sonucu merakla beklenirken İslam Memiş’ten yeni tahmin geldi. Finans Analisti İslam Memiş, “Altın tehlikeli sularda yüzüyor” dedi. İşte İslam Memiş’in altın yorumu.

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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Küresel finans piyasalarında yön arayışı sürüyor. Yatırımcıların 'en güvenli limanı' olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelindeki merkez bankalarının politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki değişimler kıymetli madenin değerini doğrudan etkilerken, uzman isimlerden art arda gelen değerlendirmeler piyasanın nabzını tutuyor. 

Özellikle uluslararası dev bankaların ve piyasa analistlerinin önümüzdeki döneme ilişkin 'yükseliş' beklentileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemde ons altın tarafında gözlenen sert dalgalanmalar, piyasalardaki belirsizlik ortamını daha da artırmış durumda. Yatırımcılar bir yandan ellerindeki birikimleri korumanın yollarını ararken, diğer yandan uzmanların yapacağı yeni analizlere odaklanıyor. 

Altın fiyatlarında yön merak edilirken Finans İslam Memiş, yeni tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Altın tehlikeli sularda yüzüyor"

İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Altın tehlikeli sularda yüzüyor"

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair tahminde bulundu. Altın fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getiren İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Ons altın tarafında 200 dolar civarında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz, tekrar 4 bin dolar seviyesinin altında sarklık. Ama biz yine bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı satın almamış bir altın piyasasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz.'

Yatırımcılara uyarılarda bulunan İslam Memiş, Yatırımcıların elindeki birikimlerini korumasında fayda var. Mümkünse kısa vadeli al-sattan uzak durmak lazım' diye konuştu.

İslam Memiş, Çok ciddi bir puslu hava var şu anda. Yine 4 bin  dolar seviyesinin altına sarkan şu anda da 3.900 dolar seviyesinde olan ons altın var karşımızda. Burada tehlikeli sularda gezilmeye devam ediyor' dedi.

Altında kritik eşik.

Altında kritik eşik.

Altın fiyatlarının kritik eşikte olduğunu kaydeden İslam Memiş, “Kritik eşik üçüncü  kez test ediliyor. Eğer 3 bin 880 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 3 bin 750 dolar seviyesinden bahsedebiliriz. Yani şu anda dolar endeksi 103 seviyesine yükseldiği için burada güçlü bir dolar var karşımızda' diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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