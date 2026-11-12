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Altın 4 Bin Doların Altına Çakıldı: Mesaj Verildi, Gözler Yeni Rakama Çevrildi

Altın 4 Bin Doların Altına Çakıldı: Mesaj Verildi, Gözler Yeni Rakama Çevrildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 14:09
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Altının ons fiyatı 12 Kasım sabahı 4 bin dolar eşiğinin altına inerek yaklaşık 3.976 dolara geriledi. ABD'den gelen enflasyon verisi ve Fed cephesinden yükselen faiz artırımı sesleri, değerli metal üzerinde ciddi bir baskı kurdu. İç piyasada ise gram altın güne 6.440 lira civarında başladı.

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, altın fiyatları için mesajı verdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, altın fiyatları için mesajı verdi.

Altın, 11 Kasım'da gün içinde 4.066,77 dolara kadar tırmansa da bu kazancı koruyamadı ve günü 3.986,79 dolardan kapattı. Bir günlük toparlanmanın hızla geri verilmesi, alıcıların 4 bin doların üzerinde tutunmakta zorlandığını gösterdi. Ertesi sabah gelen satışlarla ons, kritik eşiğin altına yerleşti.

Satış dalgasının arkasında ABD'nin ekim ayı enflasyon verisi var. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3'lük beklentiyi aşarak yüzde 0,4 arttı, çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 yükseldi. Veri, Fed'in sıkılaştırma adımlarını hızlandırabileceği endişesini yeniden alevlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın sözleri ise bu endişeyi büyüttü. Waller, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ve üzerinde gelmesi halinde aralık toplantısında 50 baz puanlık bir artırımın değerlendirilebileceğini söyledi. Vadeli piyasalar 11 Kasım itibarıyla 25 baz puanlık artırıma yüzde 87, yarım puanlık artırıma ise yüzde 13 ihtimal veriyordu.

Faiz getirisi olmayan altın, güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri karşısında da cazibesini yitirdi. Jeopolitik gelişmelerin yarattığı güvenli liman talebi bu kez fiyatı yukarıda tutmaya yetmedi; piyasanın odağı tamamen ABD faizlerine kaydı.

Altın fiyatlarında yeni rakam: 3.900 dolar desteğine dikkat çekildi.

Altın fiyatlarında yeni rakam: 3.900 dolar desteğine dikkat çekildi.

Teknik tarafta kısa vadede 3.942-4.000 dolar bandı izleniyor. Analistlere göre bu bölgenin aşağı kırılması halinde 3.900 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Daha sert bir düşüşte ise 3.870 dolar civarı referans seviye olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü bir toparlanmada ilk sınav 4.100-4.140 dolar aralığında verilecek.

Uzun vadeli tabloda destekleyici unsurlar ortadan kalkmış değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları yılın üçüncü çeyreğinde net 321 ton, ilk dokuz ayda ise toplam 675 ton altın aldı. İsviçreli banka UBS de ekim ayındaki değerlendirmesinde onsun Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak bu tahmin, kısa vadeli bir hedef olarak güncellenmiş değil.

Piyasanın bir sonraki durağı 13 Kasım saat 16.30'da açıklanacak ABD ekim ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi olacak. Fed'in yılın son faiz toplantısı ise 8-9 Aralık'ta yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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