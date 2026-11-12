Altın 4 Bin Doların Altına Çakıldı: Mesaj Verildi, Gözler Yeni Rakama Çevrildi
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Altının ons fiyatı 12 Kasım sabahı 4 bin dolar eşiğinin altına inerek yaklaşık 3.976 dolara geriledi. ABD'den gelen enflasyon verisi ve Fed cephesinden yükselen faiz artırımı sesleri, değerli metal üzerinde ciddi bir baskı kurdu. İç piyasada ise gram altın güne 6.440 lira civarında başladı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, altın fiyatları için mesajı verdi.
Altın fiyatlarında yeni rakam: 3.900 dolar desteğine dikkat çekildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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