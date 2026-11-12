Altın 4 Bin Doların Altına Çakıldı: Mesaj Verildi, Gözler Yeni Rakama Çevrildi

Altın, 11 Kasım'da gün içinde 4.066,77 dolara kadar tırmansa da bu kazancı koruyamadı ve günü 3.986,79 dolardan kapattı. Bir günlük toparlanmanın hızla geri verilmesi, alıcıların 4 bin doların üzerinde tutunmakta zorlandığını gösterdi. Ertesi sabah gelen satışlarla ons, kritik eşiğin altına yerleşti.

Satış dalgasının arkasında ABD'nin ekim ayı enflasyon verisi var. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3'lük beklentiyi aşarak yüzde 0,4 arttı, çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 yükseldi. Veri, Fed'in sıkılaştırma adımlarını hızlandırabileceği endişesini yeniden alevlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın sözleri ise bu endişeyi büyüttü. Waller, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ve üzerinde gelmesi halinde aralık toplantısında 50 baz puanlık bir artırımın değerlendirilebileceğini söyledi. Vadeli piyasalar 11 Kasım itibarıyla 25 baz puanlık artırıma yüzde 87, yarım puanlık artırıma ise yüzde 13 ihtimal veriyordu.

Faiz getirisi olmayan altın, güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri karşısında da cazibesini yitirdi. Jeopolitik gelişmelerin yarattığı güvenli liman talebi bu kez fiyatı yukarıda tutmaya yetmedi; piyasanın odağı tamamen ABD faizlerine kaydı.