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Dünya Altın Konseyi'nden Yıl Sonu Uyarısı

Dünya Altın Konseyi'nden Yıl Sonu Uyarısı

Çin Merkez Bankası
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 19:46
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Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, merkez bankalarının altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri alım fırsatına çevirdiğini ortaya koydu. Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 321 ton altın resmi rezervlere eklendi. Ekim ayında da Çin, Polonya, Özbekistan ve Çekya sepetini doldurmayı sürdürdü. Konsey, son çeyrekte de talebin canlı kalmasını beklerken altın yatırımcısının gözden kaçırmaması gereken bir uyarıyı da not düştü.

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Çin ekimde 26 ton altın aldı, rezervi Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde kaldı.

Çin ekimde 26 ton altın aldı, rezervi Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde kaldı.

WGC EMEA Bölgesi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul'un paylaştığı verilere göre ekimde en dikkat çeken hamle Çin Halk Bankası'ndan geldi. Çin, ay boyunca 26 ton altın satın alarak resmi rezervini 2.435 tona taşıdı. Bu rakamla ülke, altın rezervi sıralamasında Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde kaldı.

Pekin yönetimi son iki yıldır altın alımlarına tek bir ay bile ara vermedi. Bu kesintisiz seri, Çin'i son dönemde altın piyasasının en belirleyici resmi alıcılarından biri hâline getirdi.

Polonya ise aynı ay 27 ton altınla listenin zirvesine yerleşti. Ülke bu alımla 700 tonluk rezerv hedefine ulaştı. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, hedef yakalanmış olsa da alımların devam edebileceğinin sinyalini verdi.

Üçüncü çeyrekte 321 ton altın alındı, artış yüzde 42'yi buldu.

Üçüncü çeyrekte 321 ton altın alındı, artış yüzde 42'yi buldu.

Ekim ayında sepetini dolduran ülkeler Çin ve Polonya ile sınırlı kalmadı. Özbekistan 7 ton altın alırken yılbaşından bu yana net alımını 63 tona, toplam rezervini 453 tona çıkardı. Çekya da 2,5 tonluk alımla rezervini 90 tona yükseltti. Ülkenin 100 tonluk hedefine ulaşması için artık 10 ton kaldı.

Çeyrek bazındaki tablo, resmi talebin ne kadar güçlü seyrettiğini açıkça gösteriyor. Merkez bankaları temmuz-eylül döneminde toplam 321 ton altın satın aldı. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik bir artışa işaret ediyor ve son beş yılın 227 tonluk çeyreklik ortalamasının da belirgin biçimde üzerinde kalıyor.

Dünya Altın Konseyi'den altın fiyatları için yıl sonu uyarısı.

Dünya Altın Konseyi'den altın fiyatları için yıl sonu uyarısı.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının yılın son çeyreğinde de piyasada aktif kalmasını bekliyor. Bu beklentinin temelinde, fiyatlardaki her geri çekilmenin kurumlar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yatıyor.

Ancak konsey madalyonun öbür yüzüne de dikkat çekiyor. Merkez bankalarının alımları fiyat hareketlerine duyarlı ilerliyor ve bu talep, altın için kalıcı bir taban oluşturacak kadar istikrarlı görünmüyor. Başka bir deyişle resmi kurumların iştahı fiyatlara destek verse de sert düşüşlere karşı tam bir sigorta işlevi görmüyor.

Yatırımcı tarafında ise gözler, yıl sonuna kadar açıklanacak aylık rezerv verilerine çevrilmiş durumda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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