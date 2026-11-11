Dünya Altın Konseyi'nden Yıl Sonu Uyarısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, merkez bankalarının altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri alım fırsatına çevirdiğini ortaya koydu. Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 321 ton altın resmi rezervlere eklendi. Ekim ayında da Çin, Polonya, Özbekistan ve Çekya sepetini doldurmayı sürdürdü. Konsey, son çeyrekte de talebin canlı kalmasını beklerken altın yatırımcısının gözden kaçırmaması gereken bir uyarıyı da not düştü.
Çin ekimde 26 ton altın aldı, rezervi Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde kaldı.
Üçüncü çeyrekte 321 ton altın alındı, artış yüzde 42'yi buldu.
Dünya Altın Konseyi'den altın fiyatları için yıl sonu uyarısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın