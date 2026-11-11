Dünya Altın Konseyi'nden Yıl Sonu Uyarısı

WGC EMEA Bölgesi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul'un paylaştığı verilere göre ekimde en dikkat çeken hamle Çin Halk Bankası'ndan geldi. Çin, ay boyunca 26 ton altın satın alarak resmi rezervini 2.435 tona taşıdı. Bu rakamla ülke, altın rezervi sıralamasında Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde kaldı.

Pekin yönetimi son iki yıldır altın alımlarına tek bir ay bile ara vermedi. Bu kesintisiz seri, Çin'i son dönemde altın piyasasının en belirleyici resmi alıcılarından biri hâline getirdi.

Polonya ise aynı ay 27 ton altınla listenin zirvesine yerleşti. Ülke bu alımla 700 tonluk rezerv hedefine ulaştı. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, hedef yakalanmış olsa da alımların devam edebileceğinin sinyalini verdi.