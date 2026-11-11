article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kuyumcuda Tabela Değişti: 11 Kasım Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar?

Kuyumcuda Tabela Değişti: 11 Kasım Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar?

Enflasyon Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 10:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'den gelen yüksek enflasyon verisiyle salı günü sert düşen altın, çarşamba sabahı toparlanma çabasına girdi. Ons altın yeniden 4 bin 60 doların üzerine çıkarken gram altın yüzde 0,8'lik yükselişle 6.563 liraya ulaştı. Ancak piyasalarda Fed'in aralıkta faiz artıracağı ihtimali yüzde 100'e dayandı ve bu tablo altındaki yükselişi sınırlıyor. Peki 11 Kasım Çarşamba gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Kasım altın fiyatları.

11 Kasım altın fiyatları.

Pazartesi sabahı 6.600 liranın üzerinde işlem gören gram altın, salı günü açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından hızla geriledi. Çarşamba sabahı alıcıların yeniden devreye girmesiyle gram altın yüzde 0,81 değer kazanarak 6.563 liraya yükseldi. Çeyrek altın 10.753 liradan, Cumhuriyet altını ise 43.987 liradan satılıyor. Fiyatlar toparlansa da gram altın hâlâ haftanın açılışındaki seviyesinin yaklaşık 40 lira altında.

11 Kasım Çarşamba saat 10.00 itibarıyla serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.562,79 TL / Satış 6.563,78 TL

Gram has altın ne kadar?

  • Alış 6.529,98 TL / Satış 6.530,96 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.675 TL / Satış 10.753 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.377 TL / Satış 21.500 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 42.622 TL / Satış 42.842 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 43.770 TL / Satış 43.987 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 43.770 TL / Satış 43.987 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.965,11 TL / Satış 6.163,20 TL

14 ayar altın ne kadar?

  • Alış 3.582,07 TL / Satış 4.775,62 TL

Ons altın ne kadar?

Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Enflasyon verisi sonrası Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimali yüzde 100'e çıktı.

Enflasyon verisi sonrası Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimali yüzde 100'e çıktı.

Altındaki dalgalanmanın fitilini ABD'de ekim ayı enflasyon verisi ateşledi. Gıda ve konut maliyetlerindeki artışla beklentilerin üzerinde gelen veri, Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği görüşünü güçlendirdi. Spot altın salı günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek ons başına 4 bin 17 dolar seviyesine kadar indi. Oysa aynı gün sabah saatlerinde ons 4 bin 100 doların üzerinde işlem görüyordu.

Asıl dikkat çeken gelişme faiz fiyatlamalarında yaşandı. CME FedWatch aracına göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faiz artırma ihtimalini veri öncesindeki yüzde 84'ten yüzde 100'e çıkardı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz beklentisinin güçlendiği dönemlerde yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, çarşamba sabahki yükselişi sert düşüşün ardından gelen teknik bir tepki alımı olarak değerlendirdi. Simpson, düşüş sırasında bazı yatırımcıların kâr satışına gittiğine dikkat çekti. ANZ analisti Soni Kumari ise Batı Asya'daki olumlu gelişmelerin enflasyon üzerinden altına dolaylı destek verebileceğini, ancak kısa vadeli makro görünümün altın için elverişli olmadığını söyledi.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 50,23 seviyesinde yatay seyrediyor. Fed'in aralık kararına kadar gelecek her yeni ABD verisi, altın fiyatlarında sert iniş çıkışlara yol açabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın