Kuyumcuda Tabela Değişti: 11 Kasım Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki dalgalanmanın fitilini ABD'de ekim ayı enflasyon verisi ateşledi. Gıda ve konut maliyetlerindeki artışla beklentilerin üzerinde gelen veri, Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği görüşünü güçlendirdi. Spot altın salı günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek ons başına 4 bin 17 dolar seviyesine kadar indi. Oysa aynı gün sabah saatlerinde ons 4 bin 100 doların üzerinde işlem görüyordu.

Asıl dikkat çeken gelişme faiz fiyatlamalarında yaşandı. CME FedWatch aracına göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faiz artırma ihtimalini veri öncesindeki yüzde 84'ten yüzde 100'e çıkardı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz beklentisinin güçlendiği dönemlerde yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, çarşamba sabahki yükselişi sert düşüşün ardından gelen teknik bir tepki alımı olarak değerlendirdi. Simpson, düşüş sırasında bazı yatırımcıların kâr satışına gittiğine dikkat çekti. ANZ analisti Soni Kumari ise Batı Asya'daki olumlu gelişmelerin enflasyon üzerinden altına dolaylı destek verebileceğini, ancak kısa vadeli makro görünümün altın için elverişli olmadığını söyledi.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 50,23 seviyesinde yatay seyrediyor. Fed'in aralık kararına kadar gelecek her yeni ABD verisi, altın fiyatlarında sert iniş çıkışlara yol açabilir.