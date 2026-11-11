Kuyumcuda Tabela Değişti: 11 Kasım Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar?
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ABD'den gelen yüksek enflasyon verisiyle salı günü sert düşen altın, çarşamba sabahı toparlanma çabasına girdi. Ons altın yeniden 4 bin 60 doların üzerine çıkarken gram altın yüzde 0,8'lik yükselişle 6.563 liraya ulaştı. Ancak piyasalarda Fed'in aralıkta faiz artıracağı ihtimali yüzde 100'e dayandı ve bu tablo altındaki yükselişi sınırlıyor. Peki 11 Kasım Çarşamba gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
11 Kasım altın fiyatları.
Enflasyon verisi sonrası Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimali yüzde 100'e çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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