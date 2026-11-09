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Altın Alacaklar Salı Gününe Dikkat! 9 Kasım Altın Ne Kadar?

Altın Alacaklar Salı Gününe Dikkat! 9 Kasım Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 11:33
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Altın piyasası yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 100 doların üzerine çıkarak 4.125 dolarla günün zirvesini gördü, gram altın ise 6.600 lirayı yeniden geride bıraktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolardaki zayıflama altına destek verirken gözler yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Peki 9 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

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9 Kasım Pazartesi altın fiyatları.

9 Kasım Pazartesi altın fiyatları.

Geçen haftayı kâr satışlarıyla kapatan altın, pazartesi sabahı yeniden alıcı buldu. Cuma sabahı 6.529 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7'yi aşan yükselişle 6.604 liraya çıktı. Böylece gram altın üç iş gününde kaybettiği zeminin önemli bölümünü geri almış oldu. Sabah saatlerinde 6.650 liranın üzerini gören gram altın, ons altındaki hafif geri çekilmeyle günün zirvesinden bir miktar uzaklaştı.

Gram gümüş de güne pozitif başladı ve yüzde 0,6'lık artışla 84 lirayı aştı. 9 Kasım Pazartesi saat 10.45 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.603,87 TL / Satış 6.604,87 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.757 TL / Satış 10.836 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.541 TL / Satış 21.666 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 42.949 TL / Satış 43.172 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 43.400 TL / Satış 44.056 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 44.105 TL / Satış 44.325 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 6.010,87 TL / Satış 6.210,85 TL

Ons altın ne kadar?

Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Salı günü saat 16.30'a dikkat.

Salı günü saat 16.30'a dikkat.

Altındaki toparlanmanın ilk nedeni petrol. Geçen hafta yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden Brent petrol, yeni haftaya da düşüşle başladı ve varil fiyatı yüzde 1 civarındaki kayıpla 97 dolar seviyesine indi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde yeni saldırıların 'son derece düşük ihtimal' olduğunu söylemesi petroldeki gerilemeyi hızlandırdı. Enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafiflemesi, sıkı para politikası beklentilerini de bir miktar törpüledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Trump'ın İran konusunda daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesinin petrolü kontrol altında tuttuğunu belirtti. Waterer'e göre doların hafif zayıflamasıyla birleşen bu tablo, altın üzerindeki enflasyon kaynaklı baskıyı azalttı. Nitekim dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 101,89'a geriledi.

Ancak altının önünde önemli bir engel hâlâ duruyor. Cuma günü açıklanan ABD ekim ayı istihdam verisinde tarım dışı istihdam artışı hızlanırken işsizlik oranı yüzde 4,1'e düştü. Güçlü verinin ardından piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 71'den yüzde 80'e çıkardı. Faiz getirisi olmayan altın için yüksek faiz beklentisi her zaman bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle haftanın en kritik günü salı olacak. ABD'de ekim ayı enflasyon (TÜFE) verisi salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak, cuma günü ise üretici fiyatları (ÜFE) takip edilecek. Beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimalini güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Daha düşük bir veri ise onsun 4 bin 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesinin önünü açabilir.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,18 seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı düşünenlerin salı akşamına kadar fiyatlardaki oynaklığa hazırlıklı olması gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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