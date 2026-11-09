Altın Alacaklar Salı Gününe Dikkat! 9 Kasım Altın Ne Kadar?

Altındaki toparlanmanın ilk nedeni petrol. Geçen hafta yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden Brent petrol, yeni haftaya da düşüşle başladı ve varil fiyatı yüzde 1 civarındaki kayıpla 97 dolar seviyesine indi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde yeni saldırıların 'son derece düşük ihtimal' olduğunu söylemesi petroldeki gerilemeyi hızlandırdı. Enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafiflemesi, sıkı para politikası beklentilerini de bir miktar törpüledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Trump'ın İran konusunda daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesinin petrolü kontrol altında tuttuğunu belirtti. Waterer'e göre doların hafif zayıflamasıyla birleşen bu tablo, altın üzerindeki enflasyon kaynaklı baskıyı azalttı. Nitekim dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 101,89'a geriledi.

Ancak altının önünde önemli bir engel hâlâ duruyor. Cuma günü açıklanan ABD ekim ayı istihdam verisinde tarım dışı istihdam artışı hızlanırken işsizlik oranı yüzde 4,1'e düştü. Güçlü verinin ardından piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 71'den yüzde 80'e çıkardı. Faiz getirisi olmayan altın için yüksek faiz beklentisi her zaman bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle haftanın en kritik günü salı olacak. ABD'de ekim ayı enflasyon (TÜFE) verisi salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak, cuma günü ise üretici fiyatları (ÜFE) takip edilecek. Beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimalini güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Daha düşük bir veri ise onsun 4 bin 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesinin önünü açabilir.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,18 seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı düşünenlerin salı akşamına kadar fiyatlardaki oynaklığa hazırlıklı olması gerekiyor.