Altın Alacaklar Salı Gününe Dikkat! 9 Kasım Altın Ne Kadar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altın piyasası yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 100 doların üzerine çıkarak 4.125 dolarla günün zirvesini gördü, gram altın ise 6.600 lirayı yeniden geride bıraktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolardaki zayıflama altına destek verirken gözler yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Peki 9 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.
9 Kasım Pazartesi altın fiyatları.
Salı günü saat 16.30'a dikkat.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın