Dev Banka Altın İçin Kasım Ayının İlk Sinyalini Verdi
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Ekim ayını yüzde 6,78'lik kayıpla kapatan altın, kasımın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen ise piyasadaki havanın nötre dönmesi için önce 4.000 doların aşılması gerektiğini söyledi.
Dev bankadan altın için ilk Kasım sinyali geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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