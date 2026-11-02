Dev Banka Altın İçin Kasım Ayının İlk Sinyalini Verdi

Altın, ekim ayını ons başına 3.870 dolardan, yani bir yılın en düşük seviyelerine yakın bir noktadan kapattı. Cuma günü teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış dalgasıyla birlikte ons altın, teknik açıdan kritik sayılan 3.970 dolar desteğinin altına sarktı.

Piyasanın nabzını tutan isimlerden Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, tablonun hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı. Hansen'e göre altında nötr bir görünümden söz edebilmek için önce 4.000 doların üzerine çıkılması gerekiyor. Hansen bu şartı 'Altın fiyatlarında nötr bir görünüm için öncelikle 4.000 dolar aşılmalı' sözleriyle ifade etti.