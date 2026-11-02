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Dev Banka Altın İçin Kasım Ayının İlk Sinyalini Verdi

Dev Banka Altın İçin Kasım Ayının İlk Sinyalini Verdi

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 15:34
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Ekim ayını yüzde 6,78'lik kayıpla kapatan altın, kasımın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen ise piyasadaki havanın nötre dönmesi için önce 4.000 doların aşılması gerektiğini söyledi.

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Dev bankadan altın için ilk Kasım sinyali geldi.

Dev bankadan altın için ilk Kasım sinyali geldi.

Altın, ekim ayını ons başına 3.870 dolardan, yani bir yılın en düşük seviyelerine yakın bir noktadan kapattı. Cuma günü teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış dalgasıyla birlikte ons altın, teknik açıdan kritik sayılan 3.970 dolar desteğinin altına sarktı.

Piyasanın nabzını tutan isimlerden Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, tablonun hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı. Hansen'e göre altında nötr bir görünümden söz edebilmek için önce 4.000 doların üzerine çıkılması gerekiyor. Hansen bu şartı 'Altın fiyatlarında nötr bir görünüm için öncelikle 4.000 dolar aşılmalı' sözleriyle ifade etti.

Altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatları ne kadar olacak?

Altının zayıflığı yalnızca fiyat grafiğinde değil, yatırımcı davranışında da görülüyor. Geçen hafta altın destekli borsa yatırım fonlarından yaklaşık 6 ton çıkış yaşandı. Temmuz ayından bu yana ise bu fonlara yaklaşık 150 ton giriş olmuştu.

Hansen, kısa vadeli baskının arkasında zayıflayan risk iştahını, yüksek enerji fiyatlarını ve Fed'in sıkı duruşunu sürdürebileceği, hatta aralıkta faiz artırabileceği beklentisini gösterdi. 

Uzun vadede ise tablo daha farklı okunuyor. Hansen, artan kamu borçlarını, mali sürdürülebilirlik endişelerini, jeopolitik parçalanmayı ve doların küresel sistemdeki ağırlığının azalmasını altını destekleyen başlıca etkenler olarak sıralıyor. Yani yatırımcılar kısa vadede 4.000 doları izlerken, altının uzun soluklu hikâyesi bu yapısal başlıklara dayanmaya devam ediyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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