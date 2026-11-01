Ekonomist Robin Brooks Petrol Yükselirse Altın ve Gümüşün Ne Olacağını Hesapladı
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Altın ve gümüş fiyatları 30 Ekim'de sert düştü. Ekonomist Robin Brooks, petrol fiyatları ile değerli metaller arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir analiz yayımladı. Brooks'un hesabında Brent petroldeki bir artış altın ve gümüşün seyriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Ekonomist ayrıca bu hesabın gerçekte yaşanacak kayıpları olduğundan büyük gösterebileceği konusunda uyarıyor.
Brooks petrol ile altını karşılaştırdı.
Altın 4 bin dolar seviyesinin altına indi.
Petrolde savaş risk primi hesaplandı.
Hesaplanan kayıplar abartılı olabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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