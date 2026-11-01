Ekonomist Robin Brooks Petrol Yükselirse Altın ve Gümüşün Ne Olacağını Hesapladı

Brooks, ortaya çıkan yüzde 4 ve yüzde 8'lik kayıpların gerçekte yaşanabilecek düşüşlerden büyük görünebileceğini iki nedene bağlıyor. İlk olarak petrol fiyatlarında zaten yüksek bir jeopolitik risk primi bulunduğunu, bu yüzden mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10'luk yeni bir yükseliş beklemenin düşük olasılık olduğunu belirtti. İkinci olarak hesaplamada altın ve gümüşün petrol fiyatlarına en hassas davrandığı ekim ayının son iki haftası kullanıldı ve bu yüzden oranlar savaşın başlangıcından bu yana görülen ortalama duyarlılığın üzerinde kalabilir. Brooks'a göre savaşın şubat ayında başlaması piyasalar için sürpriz olmuştu, yeni hava saldırıları ihtimali ise büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Bu yüzden yılın başındaki sert satışların aynı ölçüde tekrarlanması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Jeopolitik belirsizliğin azalması ve petroldeki risk priminin çözülmesi halinde altın ve gümüş yeniden toparlanabilir.