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Ekonomist Robin Brooks Petrol Yükselirse Altın ve Gümüşün Ne Olacağını Hesapladı

Ekonomist Robin Brooks Petrol Yükselirse Altın ve Gümüşün Ne Olacağını Hesapladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 16:31
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Altın ve gümüş fiyatları 30 Ekim'de sert düştü. Ekonomist Robin Brooks, petrol fiyatları ile değerli metaller arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir analiz yayımladı. Brooks'un hesabında Brent petroldeki bir artış altın ve gümüşün seyriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Ekonomist ayrıca bu hesabın gerçekte yaşanacak kayıpları olduğundan büyük gösterebileceği konusunda uyarıyor.

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Brooks petrol ile altını karşılaştırdı.

Brooks petrol ile altını karşılaştırdı.

Ekonomist Robin J. Brooks, ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerini inceleyerek petrol ile altın ve gümüş arasındaki ilişkiyi hesapladı. 1 Kasım 2026 tarihli analize göre Brent petrolün yakın vadeli kontratlarında yaşanacak yüzde 10'luk bir yükseliş, altında yüzde 4, gümüşte yüzde 8'lik düşüşle ilişkili. Brooks, İran savaşı başladığından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişlerin altın ve gümüşte satış baskısıyla birlikte görüldüğünü belirtti. Bu oranlar kesinleşmiş birer fiyat tahmini olmayıp geçmiş fiyat hareketlerinden elde edilen koşullu senaryo sonuçları olarak sunuluyor.

Altın 4 bin dolar seviyesinin altına indi.

Altın 4 bin dolar seviyesinin altına indi.

Değerli metaller ekim ayının son işlem gününde sert kayıp yaşadı. 30 Ekim Cuma günü altın yüzde 3,7 değer kaybederek yıl içinde ilk kez belirgin biçimde 4 bin dolar seviyesinin altına indi. Aynı gün gümüş yüzde 5,9 düştü. Brooks, bu hareketlerin petrol ile değerli metaller arasında gözlenen negatif korelasyonla uyumlu olduğunu belirtti. 1 Kasım 2026 itibarıyla ons altın 3.862,32 dolar alış ve 3.876,42 dolar satış, gram altın 6.201,79 TL alış ve 6.224,43 TL satış, çeyrek altın ise 10.232,95 TL alış ve 10.270,30 TL satış fiyatından görülüyor. Ons gümüş 48,6654 dolar alış ve 49,1570 dolar satış, gram gümüş ise 78,0937 TL alış ve 78,8825 TL satış seviyesinde.

Petrolde savaş risk primi hesaplandı.

Petrolde savaş risk primi hesaplandı.

Brooks'a göre jeopolitik risklerin fiyatlara en belirgin yansıdığı alan petrol piyasası oldu. Ekonomist, Brent petrolün Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu dönemde görülen yüksek seviyelere yeniden ulaştığını, buna karşılık Basra Körfezi'ndeki petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere döndüğünü belirtti. Brooks, Brent petrolün adil değerini varil başına yaklaşık 90 dolar olarak görüyor ve mevcut fiyatlarda 25 doların üzerinde bir savaş risk primi bulunduğunu hesapladı. Analiz, İran ile yeniden sıcak çatışma yaşanması ihtimalinin finansal piyasalardaki etkilerini değerlendirmek için kaleme alındı.

Hesaplanan kayıplar abartılı olabilir.

Hesaplanan kayıplar abartılı olabilir.

Brooks, ortaya çıkan yüzde 4 ve yüzde 8'lik kayıpların gerçekte yaşanabilecek düşüşlerden büyük görünebileceğini iki nedene bağlıyor. İlk olarak petrol fiyatlarında zaten yüksek bir jeopolitik risk primi bulunduğunu, bu yüzden mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10'luk yeni bir yükseliş beklemenin düşük olasılık olduğunu belirtti. İkinci olarak hesaplamada altın ve gümüşün petrol fiyatlarına en hassas davrandığı ekim ayının son iki haftası kullanıldı ve bu yüzden oranlar savaşın başlangıcından bu yana görülen ortalama duyarlılığın üzerinde kalabilir. Brooks'a göre savaşın şubat ayında başlaması piyasalar için sürpriz olmuştu, yeni hava saldırıları ihtimali ise büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Bu yüzden yılın başındaki sert satışların aynı ölçüde tekrarlanması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Jeopolitik belirsizliğin azalması ve petroldeki risk priminin çözülmesi halinde altın ve gümüş yeniden toparlanabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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