31 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altında haftayı kapatan sert satış dalgası cumartesi gününe de yansıdı. Altın alıp satmak isteyen milyonlarca vatandaş altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki 31 Ekim Cumartesi altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!
31 Ekim Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?
Altın düştü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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