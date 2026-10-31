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31 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

31 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 09:37
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Altında haftayı kapatan sert satış dalgası cumartesi gününe de yansıdı. Altın alıp satmak isteyen milyonlarca vatandaş altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki 31 Ekim Cumartesi altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!

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31 Ekim Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?

31 Ekim Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?

Altın cuma günü piyasalara sert satış baskısıyla başladı ve gün boyunca değer kaybetti. Gram altın günü yaklaşık yüzde 3,5 düşüşle tamamlarken ons altın 3 bin 875 dolar seviyesine geriledi. Cuma öğleden sonra 6 bin 365 lirayı gören gram altın, kapanışta 6 bin 222 liraya kadar indi.

Hafta sonu işlem yapılmadığı için cumartesi sabahı görülen fiyatlar, cuma kapanışındaki seviyeleri gösteriyor. 31 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.222,08 TL / Satış 6.222,90 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.146 TL / Satış 10.247 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.293 TL / Satış 20.497 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 41.050 TL / Satış 41.920 TL

Ons altın ne kadar?

  • Yaklaşık 3.875 dolar

Fiyatlar kaynağa ve saate göre farklılık gösterebiliyor. Kuyumcular işçilik ve kâr marjı eklediği için tezgâhta görülen rakamlar bu serbest piyasa verilerinden ayrışabilir.

Altın düştü mü?

Altın düştü mü?

Altındaki gerilemenin arka planında ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi yer alıyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo genellikle baskı yaratıyor. Karar sonrasında değerli metallerde satışlar hızlandı ve ons altın 4 bin doların altına indi. Altın, son iki aydır aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Cuma günü satış baskısının artması düşüşü derinleştirdi. İç piyasada gram altın 6 bin 350 lira bandını test ettikten sonra günü 6 bin 222 liradan kapattı. Bu seviye, gram altının haftanın başındaki fiyatların belirgin şekilde altında kalması anlamına geliyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin işlem öncesinde güncel fiyatı kontrol etmesinde fayda var. Hareketli günlerde kuyumcuların alış ile satış arasındaki makası açılabiliyor ve bu fark özellikle çeyrek ile yarım altın gibi sikke alımlarında maliyete doğrudan yansıyor. Piyasalar pazartesi günü yeniden açıldığında fiyatların yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL belirleyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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