31 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altındaki gerilemenin arka planında ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi yer alıyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo genellikle baskı yaratıyor. Karar sonrasında değerli metallerde satışlar hızlandı ve ons altın 4 bin doların altına indi. Altın, son iki aydır aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Cuma günü satış baskısının artması düşüşü derinleştirdi. İç piyasada gram altın 6 bin 350 lira bandını test ettikten sonra günü 6 bin 222 liradan kapattı. Bu seviye, gram altının haftanın başındaki fiyatların belirgin şekilde altında kalması anlamına geliyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin işlem öncesinde güncel fiyatı kontrol etmesinde fayda var. Hareketli günlerde kuyumcuların alış ile satış arasındaki makası açılabiliyor ve bu fark özellikle çeyrek ile yarım altın gibi sikke alımlarında maliyete doğrudan yansıyor. Piyasalar pazartesi günü yeniden açıldığında fiyatların yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL belirleyecek.