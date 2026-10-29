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Altın Fiyatlarında Yeni Yükseliş İçin 2027'ye İşaret Edildi

Altın Fiyatlarında Yeni Yükseliş İçin 2027'ye İşaret Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 12:21
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Altın piyasasında yön arayışı sürerken Reuters'ın düzenlediği yeni anket, 2027 için daha iyimser bir tablo çiziyor. 30 analist ve yatırımcının katıldığı ankette 2026 ortalama ons altın tahmini düşürüldü, 2027 tahmini ise yukarı çekildi. Ocak ayında 5.595 dolarla tarihi zirveyi gören altın, bu seviyenin epey altında, 4 bin dolar civarında işlem görüyor.

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Altın fiyatlarının yükselişi için 2027 sinyali verildi.

Altın fiyatlarının yükselişi için 2027 sinyali verildi.

Anket sonuçlarına göre analistlerin 2026 yılı için ortalama ons altın tahmini 4.495 dolara indi. Üç ay önceki ankette bu rakam 4.509 dolardı. Yani beklentiler üst üste ikinci çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Asıl dikkat çeken kısım ise 2027 tarafında. Analistler gelecek yıl için ortalama ons altın tahminini 4.610 dolardan 4.650 dolara çıkardı. Kısa vadede temkinli, uzun vadede daha umutlu bir bakış açısı öne çıkıyor.

Altın bu yıl çok sert bir yol kat etti. Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören değerli metal, ardından geri çekilerek 4 bin dolar civarına kadar indi.

Altın fiyatları neden yükselir, neden düşer?

Altın fiyatları neden yükselir, neden düşer?

Geri çekilişin arkasında birkaç etken var. ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, doların güçlü kalması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi altın üzerindeki baskıyı artırıyor. İran savaşıyla bağlantılı olarak yükselen petrol fiyatları da doları desteklemiş durumda.

Öte yandan altının altını dolduran bir tablo da var. Merkez bankalarının rezerv amaçlı alımları ve özellikle Hindistan ile Çin'deki güçlü fiziki talep, fiyatlara destek veriyor.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, fiyatların önce istikrar kazanıp ardından toparlanmasını bekliyor. Cooper'a göre piyasanın odağı, doların değer kaybı ve para birimlerinin zayıflaması endişelerine kayacak. StoneX analisti Rhona O'Connell ise Hindistan ve Çin'den gelen istikrarlı fiziki talebin fiyatlarda bir taban oluşturduğunu söylüyor. O'Connell, merkez bankalarının rezerv alımlarının da güçlü bir risk yönetimi sinyali verdiğine dikkat çekiyor.

Anket, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini gösterse de uzmanların gözü artık 2027'de. Yatırımcılar ise faiz ve dolar tarafındaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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