Altın Fiyatlarında Yeni Yükseliş İçin 2027'ye İşaret Edildi
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Altın piyasasında yön arayışı sürerken Reuters'ın düzenlediği yeni anket, 2027 için daha iyimser bir tablo çiziyor. 30 analist ve yatırımcının katıldığı ankette 2026 ortalama ons altın tahmini düşürüldü, 2027 tahmini ise yukarı çekildi. Ocak ayında 5.595 dolarla tarihi zirveyi gören altın, bu seviyenin epey altında, 4 bin dolar civarında işlem görüyor.
Altın fiyatlarının yükselişi için 2027 sinyali verildi.
Altın fiyatları neden yükselir, neden düşer?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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