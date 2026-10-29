Altın Fiyatlarında Yeni Yükseliş İçin 2027'ye İşaret Edildi

Anket sonuçlarına göre analistlerin 2026 yılı için ortalama ons altın tahmini 4.495 dolara indi. Üç ay önceki ankette bu rakam 4.509 dolardı. Yani beklentiler üst üste ikinci çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Asıl dikkat çeken kısım ise 2027 tarafında. Analistler gelecek yıl için ortalama ons altın tahminini 4.610 dolardan 4.650 dolara çıkardı. Kısa vadede temkinli, uzun vadede daha umutlu bir bakış açısı öne çıkıyor.

Altın bu yıl çok sert bir yol kat etti. Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören değerli metal, ardından geri çekilerek 4 bin dolar civarına kadar indi.