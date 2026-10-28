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28 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

28 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 08:59
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Fed'in faiz kararı öncesinde altın piyasasında temkinli bir sabah yaşanıyor. Ons altının 4 bin 42 dolara gerilemesiyle gram altın 6 bin 482 liraya indi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 656 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 28 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları!

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Çeyrek altın ne kadar? 28 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 28 Ekim altın fiyatları.

Dün gün içinde 6 bin 523 liraya kadar tırmanan gram altın, çarşamba sabahı gelen satışlarla 6 bin 482 liraya geriledi. Sikke altınlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor: Çeyrek altın yüzde 0,42 değer kaybederken, sabah saatlerinde altın türlerindeki düşüş yüzde 0,25 ile 0,44 arasında değişti. Yine de pazartesi sabahı 6 bin 422 lira olan gram altın, haftanın başındaki seviyesinin hâlâ yaklaşık 60 lira üzerinde bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.481,93 TL / Satış 6.482,61 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.489,49 TL / Satış 10.656,44 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.978,99 TL / Satış 21.345,27 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.828,47 TL / Satış 42.496,21 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.799,72 TL / Satış 43.532,70 TL

  • Reşat altını: Alış 43.058,72 TL / Satış 43.727,04 TL

  • Gremse altın: Alış 103.923,68 TL / Satış 105.916,61 TL

  • Ons altın: Alış 4.041,85 dolar / Satış 4.042,38 dolar

Altın düştü mü?

Altın düştü mü?

Yeni haftaya toparlanmayla başlayan altın, salı günü ons tarafında 4 bin 65 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürmüştü. Çarşamba sabahı gelen kâr satışları ise onsu 4 bin 42 dolar seviyesine çekti. Böylece değerli metal, son günlerde sık sık test ettiği 4 bin dolarlık psikolojik eşiğe yeniden yaklaştı. Gram altın da 17 Ekim'de gördüğü 6 bin 633 liralık seviyenin yaklaşık 150 lira altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Gözler bu akşamki Fed kararında

ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük para politikası toplantısı bugün sona eriyor. Faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden körükleyeceği endişesi, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisini canlı tutuyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu senaryo baskı unsuru olarak görülürken, piyasalar karar metninde ve sonrasındaki basın toplantısında gelecek ipuçlarına odaklanmış durumda.

Uzmanlar, kararın ardından gram altının yönünü yalnızca ons fiyatının belirlemeyeceğine dikkat çekiyor. Dolar/TL'deki hareket de en az ons kadar belirleyici olacak. Dolar/TL sabah saatlerinde 49,84 seviyesinde işlem görüyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin, kararın açıklanacağı akşam saatlerinde fiyatların sert dalgalanabileceğini hesaba katması önem taşıyor. Hareketli dönemlerde kuyumcuların alış-satış makası açılabiliyor. Bu da özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyeti artırabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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