28 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Yeni haftaya toparlanmayla başlayan altın, salı günü ons tarafında 4 bin 65 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürmüştü. Çarşamba sabahı gelen kâr satışları ise onsu 4 bin 42 dolar seviyesine çekti. Böylece değerli metal, son günlerde sık sık test ettiği 4 bin dolarlık psikolojik eşiğe yeniden yaklaştı. Gram altın da 17 Ekim'de gördüğü 6 bin 633 liralık seviyenin yaklaşık 150 lira altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Gözler bu akşamki Fed kararında

ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük para politikası toplantısı bugün sona eriyor. Faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden körükleyeceği endişesi, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisini canlı tutuyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu senaryo baskı unsuru olarak görülürken, piyasalar karar metninde ve sonrasındaki basın toplantısında gelecek ipuçlarına odaklanmış durumda.

Uzmanlar, kararın ardından gram altının yönünü yalnızca ons fiyatının belirlemeyeceğine dikkat çekiyor. Dolar/TL'deki hareket de en az ons kadar belirleyici olacak. Dolar/TL sabah saatlerinde 49,84 seviyesinde işlem görüyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin, kararın açıklanacağı akşam saatlerinde fiyatların sert dalgalanabileceğini hesaba katması önem taşıyor. Hareketli dönemlerde kuyumcuların alış-satış makası açılabiliyor. Bu da özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyeti artırabiliyor.