28 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Fed'in faiz kararı öncesinde altın piyasasında temkinli bir sabah yaşanıyor. Ons altının 4 bin 42 dolara gerilemesiyle gram altın 6 bin 482 liraya indi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 656 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 28 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar? 28 Ekim altın fiyatları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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