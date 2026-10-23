Altında 4 Bin Dolar Sınırı Kırıldı: Dev Banka Yeni Rakamı Açıkladı
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Altın piyasasında haftanın son işlem günü sert bir dalgalanmayla başladı. Ons altın cuma sabahı 3.987 dolara kadar gerileyerek 4 bin doların altına indi ve son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyat ardından 4.017 dolar civarına toparlansa da Fransız bankası Societe Generale'nin işaret ettiği destek seviyeleri yatırımcıların gündemine oturdu.
Ons altın 3.987 dolara kadar düştü, petroldeki yükseliş altını beklenmedik şekilde vurdu.
Dev banka altında yeni rakamı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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