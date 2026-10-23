Altında 4 Bin Dolar Sınırı Kırıldı: Dev Banka Yeni Rakamı Açıkladı

23 Ekim'in ilk saatlerinde hız kazanan satışlar, ons altını psikolojik eşik olarak görülen 4 bin doların altına itti. Gün içinde 3.987 dolarla dibi gören fiyat, gelen sınırlı alımlarla 4.017 dolara kadar tırmandı. Dip ile son fiyat arasındaki yaklaşık 30 dolarlık makas, piyasadaki oynaklığın henüz dinmediğini gösteriyor.

Düşüşün arkasında petrol var. Orta Doğu'da tırmanan gerilim normalde güvenli liman talebini artırarak altını desteklerken bu kez tablo tersine döndü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de enerji kaynaklı enflasyonun yeniden canlanabileceği kaygısını büyüttü. Bu kaygı, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek altına olan talebi frenledi.

Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcının gözünde cazibesini kaybedebiliyor. Enflasyonun enerji fiyatları nedeniyle yeniden hızlanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı duruşunu sürdürmek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine rağmen altının baskı altında kalmasının temel nedeni de bu.