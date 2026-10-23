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Ekonomi
Altında 4 Bin Dolar Sınırı Kırıldı: Dev Banka Yeni Rakamı Açıkladı

Altında 4 Bin Dolar Sınırı Kırıldı: Dev Banka Yeni Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 12:03
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Altın piyasasında haftanın son işlem günü sert bir dalgalanmayla başladı. Ons altın cuma sabahı 3.987 dolara kadar gerileyerek 4 bin doların altına indi ve son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyat ardından 4.017 dolar civarına toparlansa da Fransız bankası Societe Generale'nin işaret ettiği destek seviyeleri yatırımcıların gündemine oturdu.

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Ons altın 3.987 dolara kadar düştü, petroldeki yükseliş altını beklenmedik şekilde vurdu.

Ons altın 3.987 dolara kadar düştü, petroldeki yükseliş altını beklenmedik şekilde vurdu.

23 Ekim'in ilk saatlerinde hız kazanan satışlar, ons altını psikolojik eşik olarak görülen 4 bin doların altına itti. Gün içinde 3.987 dolarla dibi gören fiyat, gelen sınırlı alımlarla 4.017 dolara kadar tırmandı. Dip ile son fiyat arasındaki yaklaşık 30 dolarlık makas, piyasadaki oynaklığın henüz dinmediğini gösteriyor.

Düşüşün arkasında petrol var. Orta Doğu'da tırmanan gerilim normalde güvenli liman talebini artırarak altını desteklerken bu kez tablo tersine döndü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de enerji kaynaklı enflasyonun yeniden canlanabileceği kaygısını büyüttü. Bu kaygı, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek altına olan talebi frenledi.

Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcının gözünde cazibesini kaybedebiliyor. Enflasyonun enerji fiyatları nedeniyle yeniden hızlanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı duruşunu sürdürmek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine rağmen altının baskı altında kalmasının temel nedeni de bu.

Dev banka altında yeni rakamı açıkladı.

Dev banka altında yeni rakamı açıkladı.

Fransız bankası Societe Generale, teknik değerlendirmesinde 4.065 doları önemli desteklerden biri olarak göstermişti. Fiyatın bu seviyenin de altına sarkmasıyla birlikte dikkatler bankanın işaret ettiği 3.960-3.940 dolar aralığına kaydı. Bu bölgenin korunamaması durumunda aşağı yönlü riskin 3.830 dolara kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Yukarı yönde ilk ciddi engel 4.055 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde 4.150 dolar, ardından 4.200-4.225 dolar bandı izleniyor. Societe Generale'ye göre özellikle üst direnç bölgesinin aşılamaması, düzeltmenin derinleşme riskini masada tutuyor. Ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkması tek başına yeterli görülmüyor; kalıcı bir toparlanma için fiyatın önce 4.055-4.065 dolar bölgesinde tutunması gerekiyor.

Kısa vadede asıl soru, ons altının 4 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağı. Satışların yeniden hız kazanması halinde önce 3.987 dolarlık gün içi dip, ardından 3.940 dolara uzanan destek bandı test edilebilir. Yukarıda ise 4.055 dolar ilk büyük sınav olarak görülüyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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