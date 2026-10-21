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Dev Banka Altın İçin 2027 Tahminini Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu

Dev Banka Altın İçin 2027 Tahminini Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 14:07
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Altın yatırımcılarının yakından izlediği 2027 tahminlerinde dikkat çeken bir revizyon geldi. Kanada merkezli CIBC Capital Markets, ons altın için gelecek yıl beklediği ortalama fiyatta frene bastı. Altın 2027'de ne kadar olacak?

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Dev banka altın için 2027 tahminini değiştirdi.

Dev banka altın için 2027 tahminini değiştirdi.

Kanada merkezli CIBC Capital Markets, altın tahminini değiştirdi. Kanada merkezli CIBC Capital Markets, ons altın için gelecek yıl beklediği ortalama fiyatı 6 bin 500 dolardan 5 bin 200 dolara çekti. 

Altın fiyatları için frene basan dev bankanın tahmini aşağı çekilse de yatırımcı talebi güçlü görüntüsünü koruyor. Küresel altın destekli borsa yatırım fonları (ETF), 2026'nın üçüncü çeyreğinde 30,7 milyar dolarlık rekor giriş kaydetti. Bu tutar yaklaşık 211 tonluk fiziki altın talebine karşılık geliyor.

Fiziki piyasada da benzer bir tablo var. Yılın ilk yarısında dünya genelinde külçe ve madeni para alımları 784 tona ulaştı. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asyalı yatırımcıların, ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarındaki kısıtlamalar nedeniyle altına yönelmeyi sürdürdüğü aktarılıyor.

Merkez bankaları da alımlarını bırakmış değil. 2026'nın ilk yarısında merkez bankalarının toplam alımı 345 tona çıktı. İkinci çeyrekteki alımların ilk çeyreğin yaklaşık beş katına çıkarak 289 tona ulaşması, resmi rezervlerde altının ağırlığının artırılmaya devam ettiğini gösterdi. CIBC, ülkelerin rezervlerini dolar cinsinden varlıklardan uzaklaştırma eğiliminin süreceğini ve bunun altına talebi destekleyeceğini öngörüyor.

Jeopolitik riskler ve kamu borçlarına yönelik endişeler de banka tarafından gelecek yıl sarı metale destek verebilecek unsurlar arasında sayılıyor. Piyasada ise ons altın 21 Ekim itibarıyla 4.100 doların hemen üzerinde denge arıyor. CIBC'nin yeni 5.200 dolarlık beklentisi, bugünkü seviyeye göre hâlâ yüzde 27 civarında bir yükselişe işaret ediyor.

Altın 2027'de ne olacak?

Altın 2027'de ne olacak?

CIBC, yüksek faizlerin baskısının kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Ekonomik büyüme zayıflar ya da enflasyon gerilemeye başlarsa Fed'in faiz indirimine alan bulabileceği, bu durumda altının yeniden güç toplayabileceği belirtiliyor. Bankaya göre enflasyondan arındırılmış reel faizlerin yüzde 2'nin altına inmesi, tarihsel olarak altın fiyatlarını destekleyen bir ortam yaratıyor. Reel getirilerdeki olası bir düşüş, 2027'de toparlanmanın anahtarı olarak görülüyor.

Altın neden yükselmiyor?

Altın neden yükselmiyor?

CIBC'nin emtia analistlerine göre ABD ile İran arasındaki çatışma ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu canlı tutuyor. Bu tablo, Fed'in faiz indirimlerini erteleyip politikayı sıkı tutma ihtimalini güçlendiriyor. Bankanın değerlendirmesinde altının yükselişini zorlaştıran temel etken de bu.

Faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyeti, reel faizlerin ve doların yükseldiği dönemlerde artıyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması, yatırımcıların altınla faiz getirisi sağlayan varlıklar arasında yaptığı tercihi doğrudan etkiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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