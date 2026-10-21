Dev Banka Altın İçin 2027 Tahminini Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu
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Altın yatırımcılarının yakından izlediği 2027 tahminlerinde dikkat çeken bir revizyon geldi. Kanada merkezli CIBC Capital Markets, ons altın için gelecek yıl beklediği ortalama fiyatta frene bastı. Altın 2027'de ne kadar olacak?
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Dev banka altın için 2027 tahminini değiştirdi.
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Altın 2027'de ne olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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