İslam Memiş Gram Altın İçin Beklediği Rakamı Açıkladı
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Ons altın hafta içinde 4.080 dolara kadar gerileyerek yatırımcıyı tedirgin etti, ancak kısa sürede kayıplarının tamamını geri aldı. Altında hareketlilik devam ederken rakamların ne olacağına dair endişe sürüyor. Gram altın da 6.600 liranın altını test ettikten sonra yeniden yukarı yöneldi. Finans Analisti İslam Memiş, bu dönüşün arkasındaki nedeni Fed Başkanı'nın tek bir cümlesine bağladı ve önümüzdeki haftalar için takip edilmesi gereken kritik başlıkları sıraladı.
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Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'te 6.600 TL uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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