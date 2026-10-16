İslam Memiş Gram Altın İçin Beklediği Rakamı Açıkladı

Rüzgârın yönünü değiştiren gelişme Fed cephesinden geldi. İslam Memiş, Fed Başkanı'nın 'Biz her toplantıda faiz artırmak zorunda değiliz' mesajını vermesinin ardından piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşandığını anlattı.

Aynı hareketin altın ve gümüşte de görüldüğünü belirten Memiş, ons altının 4.080 dolara kadar gerilediğini ancak haftayı 4.175 dolar seviyesinde tamamladığını ifade etti. Memiş'in deyişiyle altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı.

Borsa İstanbul'da ise haftanın yatay geçtiğini söyleyen Memiş, endeksin 12.700 puan seviyesinden kapanış yaptığını, teknik açıdan 11.800-12.200 puan aralığını takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.

İslam Memiş, 'ani altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı. Haftayı yükselişle tamamlıyor. Gram altın tarafında da 6.600 liranın altına sarkmalar gördük. Şu anda ise 6.632 lira seviyesinde bulunuyor' dedi.