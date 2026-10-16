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İslam Memiş Gram Altın İçin Beklediği Rakamı Açıkladı

İslam Memiş Gram Altın İçin Beklediği Rakamı Açıkladı

Enflasyon Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 14:00
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Ons altın hafta içinde 4.080 dolara kadar gerileyerek yatırımcıyı tedirgin etti, ancak kısa sürede kayıplarının tamamını geri aldı. Altında hareketlilik devam ederken rakamların ne olacağına dair endişe sürüyor. Gram altın da 6.600 liranın altını test ettikten sonra yeniden yukarı yöneldi. Finans Analisti İslam Memiş, bu dönüşün arkasındaki nedeni Fed Başkanı'nın tek bir cümlesine bağladı ve önümüzdeki haftalar için takip edilmesi gereken kritik başlıkları sıraladı.

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Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'te 6.600 TL uyarısı.

Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'te 6.600 TL uyarısı.

Rüzgârın yönünü değiştiren gelişme Fed cephesinden geldi. İslam Memiş, Fed Başkanı'nın 'Biz her toplantıda faiz artırmak zorunda değiliz' mesajını vermesinin ardından piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşandığını anlattı.

Aynı hareketin altın ve gümüşte de görüldüğünü belirten Memiş, ons altının 4.080 dolara kadar gerilediğini ancak haftayı 4.175 dolar seviyesinde tamamladığını ifade etti. Memiş'in deyişiyle altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı. 

Borsa İstanbul'da ise haftanın yatay geçtiğini söyleyen Memiş, endeksin 12.700 puan seviyesinden kapanış yaptığını, teknik açıdan 11.800-12.200 puan aralığını takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.

İslam Memiş, 'ani altın bütün kayıplarını telafi etti, hatta üzerine çıktı. Haftayı yükselişle tamamlıyor. Gram altın tarafında da 6.600 liranın altına sarkmalar gördük. Şu anda ise 6.632 lira seviyesinde bulunuyor' dedi.

Gözler bu gece saat 23.30'da.

Gözler bu gece saat 23.30'da.

İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer başlık Türkiye'nin kredi notu oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu gece saat 23.30-24.00 sularında Türkiye'nin kredi görünümüne ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Memiş, notta bir değişiklik olup olmayacağını ve yeni açıklamalar gelip gelmeyeceğini yakından izlediklerini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki Suudi Arabistan-Husiler çatışması öne çıkıyor. Memiş, bu gerilimin petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, petrolün güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki iki-üç haftalık süreçte Fed'in faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı takvimin en kritik maddeleri olacak. Memiş'e göre piyasadaki genel beklenti, TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi gelmesi; Fed'in ise faizleri sabit tutma olasılığı güçlü görünüyor. 

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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