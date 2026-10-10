İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Bir Sabah Uyandığınızda Buhar Olabilir
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Altın yatırımcısına bir uyarı da kuyumcu çarşısından geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınlarını kuyumcuya ya da tüccara emanet bırakanları riske karşı uyardı. Memiş'e göre bir sabah uyanıldığında emanet edilen altınların buhar olduğu görülebilir.
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İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bir sabah uyandığınızda buhar olabilir!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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