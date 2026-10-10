article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Bir Sabah Uyandığınızda Buhar Olabilir

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Bir Sabah Uyandığınızda Buhar Olabilir

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 15:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın yatırımcısına bir uyarı da kuyumcu çarşısından geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınlarını kuyumcuya ya da tüccara emanet bırakanları riske karşı uyardı. Memiş'e göre bir sabah uyanıldığında emanet edilen altınların buhar olduğu görülebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bir sabah uyandığınızda buhar olabilir!

İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bir sabah uyandığınızda buhar olabilir!

İddialara göre Kuyumcukent'te, kuyumcu atölyelerinden ürün toplayıp karşılığını ödemeyen 'çantacılık' yöntemi yüzünden yaklaşık 64 kilogram altın ortadan kayboldu. Ortaya çıkan zararın ise yaklaşık 420 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor.

Finans analisti İslam Memiş de gündemdeki bu iddiaya dikkat çekerek yatırımcıya net bir çağrı yaptı. Birikimini kuyumcuya ya da tüccara emanet etmenin ciddi risk taşıdığını söyleyen Memiş, 'Bir sabah kalktığınız zaman o emanet bıraktığınız altınların buhar olduğunu göreceksiniz' diyerek uyardı.

Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın tahmini.

Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın tahmini.

Piyasaya dair beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, altın tahminlerini açıkladı. Fed'in faiz artırımlarının enflasyonu dizginleyebileceğini ancak art arda artırımların istenmediğini söyledi. Ekim'de artırım ihtimalinin zayıfladığını, Aralık'ta ise 25 baz puanlık bir adımın hâlâ masada olduğunu belirtti. Dolar endeksinin yeniden 104 seviyesine çıkıp çıkmayacağı da yakından izlenen başlıklardan biri.

Ons altın, Fed tutanaklarının ardından yüzde 1,33 gerileyerek 4 bin 110 dolar civarına indi. Memiş, ons altında 4 bin 70 doları destek, 4 bin 370 doları direnç olarak izlediğini ve fiyatın bu aralıkta kalmasını beklediğini söyledi. Çin'de tatil sonrası talebin nasıl şekilleneceği de tabloyu etkileyecek. Gram altın için ise 6 bin 500-7 bin lira bandını işaret etti.

Gümüş ne kadar olacak?

Gümüşte ons fiyatı 59,5 dolar, gram fiyatı ise 94,5 lira civarında seyrediyor. Gümüş yüzde 2-3 değer kaybederken altın/gümüş rasyosu yükseldi. Memiş, 2026'yı kendi gözünde bir toplama yılı olarak tanımlıyor ve bu yıla sabrın karşılığını aldırdığı bir dönem olarak bakacağını düşünüyor. Altın ve gümüşün kendi parasıyla hâlâ ucuz olduğu görüşünü de yineledi.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın