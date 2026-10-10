İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Bir Sabah Uyandığınızda Buhar Olabilir

Piyasaya dair beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, altın tahminlerini açıkladı. Fed'in faiz artırımlarının enflasyonu dizginleyebileceğini ancak art arda artırımların istenmediğini söyledi. Ekim'de artırım ihtimalinin zayıfladığını, Aralık'ta ise 25 baz puanlık bir adımın hâlâ masada olduğunu belirtti. Dolar endeksinin yeniden 104 seviyesine çıkıp çıkmayacağı da yakından izlenen başlıklardan biri.

Ons altın, Fed tutanaklarının ardından yüzde 1,33 gerileyerek 4 bin 110 dolar civarına indi. Memiş, ons altında 4 bin 70 doları destek, 4 bin 370 doları direnç olarak izlediğini ve fiyatın bu aralıkta kalmasını beklediğini söyledi. Çin'de tatil sonrası talebin nasıl şekilleneceği de tabloyu etkileyecek. Gram altın için ise 6 bin 500-7 bin lira bandını işaret etti.

Gümüş ne kadar olacak?

Gümüşte ons fiyatı 59,5 dolar, gram fiyatı ise 94,5 lira civarında seyrediyor. Gümüş yüzde 2-3 değer kaybederken altın/gümüş rasyosu yükseldi. Memiş, 2026'yı kendi gözünde bir toplama yılı olarak tanımlıyor ve bu yıla sabrın karşılığını aldırdığı bir dönem olarak bakacağını düşünüyor. Altın ve gümüşün kendi parasıyla hâlâ ucuz olduğu görüşünü de yineledi.

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