Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu: 5 Bin Dolar Beklenenden Önce Gelebilir
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Altın fiyatları vatandaşın radarında. Yatırımcı 'Altın fiyatları ne kadar olacak?' sorusunu araştırıyor. Gözler ekonomistlerin yorumlarını ararken altın fiyatları için yeni hedef açıklandı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'e çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ekonomist Peter Schiff'e göre bu hareket daha işin başlangıcı. Ünlü ekonomist altında ons başına 5 bin dolar seviyesinin de beklenenden erken gelebileceğini öne sürdü.
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Tahvilden çıkan para altına gidebilir: 5 bin dolara işaret edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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