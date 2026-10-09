Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu: 5 Bin Dolar Beklenenden Önce Gelebilir

Ünlü ekonomist ve yatırımcı Peter Schiff, Kitco News'e verdiği röportajda tahvil piyasasındaki sert çıkışın değerli madenler için yeni bir dönemin habercisi olabileceğini savundu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'e kadar yükselerek 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Schiff'e göre bu yükseliş henüz başlangıç aşamasında.

Ekonomist, tahvil satışlarından çıkan paranın bir bölümünün altın ve gümüşe yönelebileceğini, bunun da değerli metalleri yukarı taşıyabileceğini ifade etti. Altında ons başına 5 bin dolar seviyesinin çoğu kişinin beklediğinden daha erken görülebileceğini söyledi.

Son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerini ise büyük ölçüde faiz artışlarına tepki veren algoritmik işlemlere bağlayan Schiff'e göre bu geri çekilmeler kalıcı bir eğilim değil, kısa vadeli bir tepki.