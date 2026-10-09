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Ekonomi
Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu: 5 Bin Dolar Beklenenden Önce Gelebilir

Altın Fiyatlarında Yeni Hedef Belli Oldu: 5 Bin Dolar Beklenenden Önce Gelebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 20:07
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Altın fiyatları vatandaşın radarında. Yatırımcı 'Altın fiyatları ne kadar olacak?' sorusunu araştırıyor. Gözler ekonomistlerin yorumlarını ararken altın fiyatları için yeni hedef açıklandı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'e çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ekonomist Peter Schiff'e göre bu hareket daha işin başlangıcı. Ünlü ekonomist altında ons başına 5 bin dolar seviyesinin de beklenenden erken gelebileceğini öne sürdü.

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Tahvilden çıkan para altına gidebilir: 5 bin dolara işaret edildi.

Tahvilden çıkan para altına gidebilir: 5 bin dolara işaret edildi.

Ünlü ekonomist ve yatırımcı Peter Schiff, Kitco News'e verdiği röportajda tahvil piyasasındaki sert çıkışın değerli madenler için yeni bir dönemin habercisi olabileceğini savundu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'e kadar yükselerek 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Schiff'e göre bu yükseliş henüz başlangıç aşamasında.

Ekonomist, tahvil satışlarından çıkan paranın bir bölümünün altın ve gümüşe yönelebileceğini, bunun da değerli metalleri yukarı taşıyabileceğini ifade etti. Altında ons başına 5 bin dolar seviyesinin çoğu kişinin beklediğinden daha erken görülebileceğini söyledi.

Son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerini ise büyük ölçüde faiz artışlarına tepki veren algoritmik işlemlere bağlayan Schiff'e göre bu geri çekilmeler kalıcı bir eğilim değil, kısa vadeli bir tepki.

Merkez bankaları alıma devam ediyor.

Merkez bankaları alıma devam ediyor.

Schiff, altın tarafında merkez bankalarının alımlarına da dikkat çekti. Çin Merkez Bankası eylül ayında yaklaşık 23 ton altın satın aldı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının ağustos ayındaki net alımı ise 39 ton oldu.

Gümüşte ons fiyatı şu sıralarda 60 dolar civarında seyrediyor. Schiff, 50 dolarlık direncin aşıldığını belirterek 125 dolar seviyesinin de nihai zirve olmadığını söyledi.

Ekonomistin uyarıları değerli madenlerle sınırlı kalmadı. Schiff, yüksek borç ve yüksek faizin ABD ekonomisi için sürdürülemez hale gelebileceğini, hükümetin borcunu yeniden yapılandırma yoluna gidebileceğini ve alacaklılara dolar başına 50 sent gibi bir ödeme yapılabileceğini öne sürdü. Federal borcun yıllık net faiz maliyetinin birkaç yıl içinde 3-4 trilyon dolara çıkabileceğini de ekledi.

Konut piyasası için de sert bir senaryo çizen Schiff, gelecek yılın ilk çeyreğinde mortgage faizlerinin yüzde 9'a ulaşabileceğini, konut fiyatlarının ise yüzde 30 ile 50 arasında gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Bunlar bir ekonomistin kişisel tahminleri ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Altın ve gümüş fiyatları küresel faiz, dolar ve merkez bankası politikalarına bağlı olarak hızla değişebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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