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Ekonomi
Altının Kaderi Saat 21.00'de Belli Olacak

Altının Kaderi Saat 21.00'de Belli Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 15:22
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Gram altın güne Kapalıçarşı'da 6.550 liradan başladı. Ons altın ise 4.150 dolar civarında, yüzde 0,3 geriledi. Piyasanın gözü bu akşam saat 21.00'de yayımlanması beklenen Fed toplantı tutanaklarında.

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Kapalıçarşı'da gram altın 6.550 lira, çeyrek altın 10.748 lira oldu

Kapalıçarşı'da gram altın 6.550 lira, çeyrek altın 10.748 lira oldu

Serbest piyasada altın fiyatları sabah saatlerinde sınırlı bir geri çekilmeyle başladı. Kapalıçarşı'da gram altın 6.550 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın 10.748 liradan, yarım altın 21.489 liradan, tam altın ise 42.853 liradan işlem gördü.

Uluslararası piyasada tablo benzer. Spot altın ons başına 4.150,23 dolara inerken, ABD altın vadeli işlemleri 4.177,60 dolardan fiyatlandı. Değerli metaller genelinde de zayıf bir seyir var: gümüş yüzde 1 değer kaybederek 61,12 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara geriledi. Platin ise yüzde 0,2 artışla 1.704,25 dolara çıkarak ayrışan tek metal oldu.

Altının kaderi saat 21.00'de belli olacak.

Altının kaderi saat 21.00'de belli olacak.

Altının yönünü belirleyecek en önemli başlık, bu akşam saat 21.00'de yayımlanması beklenen Fed'in FOMC toplantı tutanakları. Piyasa, tutanaklarda faiz politikasına dair yeni ipuçları arıyor.

Yetkililerin son açıklamaları da net bir yön çizmiyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarının gerekip gerekmediğinin enflasyonu yükselten etkenlerin geçici mi kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu aşağı çekmek için faizlerin daha da yukarı çıkarılması gerektiğini savunuyor. Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum da altının hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasını bekliyor.

Finans analisti İslam Memiş ise teknik tarafta gram altın için 6.500-7.000 lira, ons altın için 4.100-4.300 dolar aralığını izlediğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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