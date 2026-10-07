Altının Kaderi Saat 21.00'de Belli Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gram altın güne Kapalıçarşı'da 6.550 liradan başladı. Ons altın ise 4.150 dolar civarında, yüzde 0,3 geriledi. Piyasanın gözü bu akşam saat 21.00'de yayımlanması beklenen Fed toplantı tutanaklarında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapalıçarşı'da gram altın 6.550 lira, çeyrek altın 10.748 lira oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altının kaderi saat 21.00'de belli olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın