Altının kaderi saat 21.00'de belli olacak.

Altının yönünü belirleyecek en önemli başlık, bu akşam saat 21.00'de yayımlanması beklenen Fed'in FOMC toplantı tutanakları. Piyasa, tutanaklarda faiz politikasına dair yeni ipuçları arıyor.

Yetkililerin son açıklamaları da net bir yön çizmiyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarının gerekip gerekmediğinin enflasyonu yükselten etkenlerin geçici mi kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu aşağı çekmek için faizlerin daha da yukarı çıkarılması gerektiğini savunuyor. Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum da altının hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasını bekliyor.

Finans analisti İslam Memiş ise teknik tarafta gram altın için 6.500-7.000 lira, ons altın için 4.100-4.300 dolar aralığını izlediğini belirtti.