Deutsche Bank Altında Rakam Verdi: Ons Altın İçin Yıl Sonu Hedefi Açıklandı
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Deutsche Bank, yüksek tahvil faizlerine ve 100 doları aşan petrol fiyatlarına rağmen temmuzdan bu yana yeni bir dip yapmayan altın için iyimser görünümünü korudu. Banka, ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolara ulaşabileceğini öngörürken kısa vadede son bir satış dalgası riskine de dikkat çekti.
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ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i, petrol 100 doları aştı ama altın temmuz dibinin altına inmedi.
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Deutsche Bank'a göre altın "aşırı satılmış" durumda: Fonların kısa pozisyonları 2021'den bu yana zirvede.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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