article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Deutsche Bank Altında Rakam Verdi: Ons Altın İçin Yıl Sonu Hedefi Açıklandı

Deutsche Bank Altında Rakam Verdi: Ons Altın İçin Yıl Sonu Hedefi Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Deutsche Bank, yüksek tahvil faizlerine ve 100 doları aşan petrol fiyatlarına rağmen temmuzdan bu yana yeni bir dip yapmayan altın için iyimser görünümünü korudu. Banka, ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolara ulaşabileceğini öngörürken kısa vadede son bir satış dalgası riskine de dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i, petrol 100 doları aştı ama altın temmuz dibinin altına inmedi.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i, petrol 100 doları aştı ama altın temmuz dibinin altına inmedi.

Ekonomik kriz endişeleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler son aylarda altın fiyatlarını inişli çıkışlı bir seyre soktu. Küresel bankalar da sarı metalin yönüne dair tahminlerini peş peşe güncelliyor. Son değerlendirme Deutsche Bank'tan geldi.

Bankanın Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Ghali'ye göre altının son dönemdeki performansı, ilk bakışta göründüğünden çok daha güçlü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması ve petrolün varil fiyatının 100 doları geçmesi, normal şartlarda faiz getirisi sağlamayan altını baskılayan gelişmeler arasında yer alıyor. Buna karşın altın, temmuz ayında gördüğü dip seviyesinin altına inmedi.

Ghali, mevcut makroekonomik koşullar düşünüldüğünde altındaki geri çekilmenin sınırlı kaldığını ve bunun güçlü bir direnç işareti olduğunu vurguluyor. Deutsche Bank'ın eylül ayındaki değerlendirmesinde de merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve doların seyri, altın için yukarı yönlü potansiyel yaratan başlıca unsurlar olarak sıralanmıştı.

Deutsche Bank'a göre altın "aşırı satılmış" durumda: Fonların kısa pozisyonları 2021'den bu yana zirvede.

Deutsche Bank'a göre altın "aşırı satılmış" durumda: Fonların kısa pozisyonları 2021'den bu yana zirvede.

Ghali'nin dikkat çektiği bir diğer nokta, yatırımcıların altına mesafeli duruşu. Deutsche Bank'ın strateji uzmanı, altının mevcut seviyelerde 'aşırı satılmış' ve yatırımcıların portföylerinde olması gerekenden az yer tutan bir varlık görünümünde olduğunu söylüyor. Bankanın 30 Eylül tarihli notunda da piyasadaki pozisyonlanmanın oldukça kötümser bir noktaya yaklaştığı belirtildi.

Rakamlar bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Trend takip eden fonların net kısa pozisyonları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kendi kararıyla işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonları ise haziran ayındaki zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 55 eridi. Deutsche Bank, bu tablo nedeniyle altını gelecek yıl için cazip bir yatırım aracı olarak görüyor.

Bankanın orta vadeli iyimserliği, kısa vadeli risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ghali, Çin'deki Altın Hafta tatili nedeniyle piyasada likiditenin azalmasının fiyat hareketlerini sertleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Bu da altının kalıcı bir taban oluşturmadan önce son bir satış dalgasıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Yine de Deutsche Bank'ın genel beklentisi değişmiş değil. Alman banka, son aylardaki geri çekilmenin geçici olduğunu düşünüyor ve ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Ons altının geçen hafta 4.170 dolar civarına gerilediği düşünüldüğünde bu hedef, yüzde 13'e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Banka, kesintisiz bir yükselişten çok kısa süreli bir dalgalanmanın ardından daha güçlü bir görünüm bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın