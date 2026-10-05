Deutsche Bank Altında Rakam Verdi: Ons Altın İçin Yıl Sonu Hedefi Açıklandı

Ghali'nin dikkat çektiği bir diğer nokta, yatırımcıların altına mesafeli duruşu. Deutsche Bank'ın strateji uzmanı, altının mevcut seviyelerde 'aşırı satılmış' ve yatırımcıların portföylerinde olması gerekenden az yer tutan bir varlık görünümünde olduğunu söylüyor. Bankanın 30 Eylül tarihli notunda da piyasadaki pozisyonlanmanın oldukça kötümser bir noktaya yaklaştığı belirtildi.

Rakamlar bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Trend takip eden fonların net kısa pozisyonları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kendi kararıyla işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonları ise haziran ayındaki zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 55 eridi. Deutsche Bank, bu tablo nedeniyle altını gelecek yıl için cazip bir yatırım aracı olarak görüyor.

Bankanın orta vadeli iyimserliği, kısa vadeli risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ghali, Çin'deki Altın Hafta tatili nedeniyle piyasada likiditenin azalmasının fiyat hareketlerini sertleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Bu da altının kalıcı bir taban oluşturmadan önce son bir satış dalgasıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Yine de Deutsche Bank'ın genel beklentisi değişmiş değil. Alman banka, son aylardaki geri çekilmenin geçici olduğunu düşünüyor ve ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Ons altının geçen hafta 4.170 dolar civarına gerilediği düşünüldüğünde bu hedef, yüzde 13'e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Banka, kesintisiz bir yükselişten çok kısa süreli bir dalgalanmanın ardından daha güçlü bir görünüm bekliyor.