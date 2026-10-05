Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş: Altın Yükselecek mi?

Piyasaların yönünü bu kez cuma günü açıklanan ABD istihdam verisi belirledi. Açıklanan rakamlara göre ABD ekonomisi eylül ayında yalnızca 29 bin yeni iş ekledi. Beklentilerin altında kalan bu tablo, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret etti.

Zayıf veri, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceği yönündeki senaryoyu da zayıflattı. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in bu ay politika değişikliği yapmama ihtimali yaklaşık yüzde 80 seviyesinde. Beklentiler tamamen ortadan kalkmış da değil: Aralık ayında faiz artırımı yapılma olasılığı hâlâ yüzde 69 civarında görülüyor.

Faiz artırımı beklentisinin gerilemesi, getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altın için genellikle destekleyici bir gelişme olarak okunuyor. Ne var ki bu destek, haftanın ilk işlem saatlerinde fiyatları yukarı taşımaya yetmedi.