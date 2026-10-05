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Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş: Altın Yükselecek mi?

Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş: Altın Yükselecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 15:17
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Altın, yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. ABD'den gelen zayıf istihdam verisi, Fed'in ekim ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri ciddi ölçüde geriletti. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Peki altın fiyatları ne olacak?

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ABD ekonomisi eylülde yalnızca 29 bin yeni iş ekledi, Fed'in ekim planı sarsıldı.

ABD ekonomisi eylülde yalnızca 29 bin yeni iş ekledi, Fed'in ekim planı sarsıldı.

Piyasaların yönünü bu kez cuma günü açıklanan ABD istihdam verisi belirledi. Açıklanan rakamlara göre ABD ekonomisi eylül ayında yalnızca 29 bin yeni iş ekledi. Beklentilerin altında kalan bu tablo, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret etti.

Zayıf veri, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceği yönündeki senaryoyu da zayıflattı. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in bu ay politika değişikliği yapmama ihtimali yaklaşık yüzde 80 seviyesinde. Beklentiler tamamen ortadan kalkmış da değil: Aralık ayında faiz artırımı yapılma olasılığı hâlâ yüzde 69 civarında görülüyor.

Faiz artırımı beklentisinin gerilemesi, getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altın için genellikle destekleyici bir gelişme olarak okunuyor. Ne var ki bu destek, haftanın ilk işlem saatlerinde fiyatları yukarı taşımaya yetmedi.

Altında kritik bekleyiş.

Altında kritik bekleyiş.

Altının önündeki en büyük engellerden biri yüksek seyreden ABD Hazine tahvili getirileri oldu. Getirilerin yüksek kalması, değerli metaller üzerindeki baskının devam etmesine yol açıyor. Yatırımcı faiz getirisi sunan tahvillere yöneldikçe altına olan talep de sınırlı kalabiliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, iş gücü piyasası verilerindeki yumuşamanın ekim ayına yönelik Fed faiz artırımı beklentilerini aşağı çektiğini söyledi. Waterer'a göre ekimde bir duraklama yaşansa bile piyasa, Fed'in genel faiz artırım döngüsünün hâlâ sürdüğü görüşünde.

Analist, altın açısından bir başka kritik başlığın Ortadoğu olduğunu vurguladı. Waterer, bölgedeki gelişmelerin özellikle petrol fiyatları ve genel enflasyon görünümü üzerindeki etkisi nedeniyle önemini koruduğunu belirtti.

Waterer'ın değerlendirmesine göre petrol fiyatları, tahvil getirileri ve Fed beklentilerindeki dalgalanma devam ettiği sürece altında oynaklığın yüksek kalması muhtemel. Bu da önümüzdeki günlerde ons fiyatında ani ve sert hareketlerin görülebileceği anlamına geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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