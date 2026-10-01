Altın Fiyatlarına Eylül Darbesi! Bir Ayda Yüzde 6 Eridi
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Ağustosta rekor seviyelere tırmanan altın, eylülde yönünü sert biçimde aşağı çevirdi. Ons altın ay boyunca yüzde 6 değer kaybetti ve 4.680 dolar civarındaki zirvesinden 400 dolardan fazla uzaklaştı. Ekim ayına da satış baskısıyla giren değerli metal, yatırımcıların gözünü yeniden Fed'e çevirdi.
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Altın fiyatlarında toplam kayıp yüzde 10'u aştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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