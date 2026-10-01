Altın Fiyatlarına Eylül Darbesi! Bir Ayda Yüzde 6 Eridi

Eylül ayını 4.270 dolar civarında tamamlayan altın, ekimin ilk işlem gününde de toparlanma sinyali veremedi. Perşembe günü ons altın 4.152 dolar seviyesine kadar gerilerken, ABD'de altın vadeli işlem kontratları 4.182 dolar civarında el değiştirdi. Gram altın ise sabah saatlerinde 6.590 lira bandında işlem gördü.

Bu tabloyla altın, Haziran'dan bu yana en zayıf aylık performansını geride bıraktı. Ağustostaki zirveyle kıyaslandığında toplam kayıp yüzde 10'u aşmış durumda. Kısa süre önce yeni rekor beklentileriyle konuşulan değerli metal için piyasada artık 'düşüş nerede durur' sorusu tartışılıyor.