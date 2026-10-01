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Altın Fiyatlarına Eylül Darbesi! Bir Ayda Yüzde 6 Eridi

Altın Fiyatlarına Eylül Darbesi! Bir Ayda Yüzde 6 Eridi

Dolar Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 10:42
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Ağustosta rekor seviyelere tırmanan altın, eylülde yönünü sert biçimde aşağı çevirdi. Ons altın ay boyunca yüzde 6 değer kaybetti ve 4.680 dolar civarındaki zirvesinden 400 dolardan fazla uzaklaştı. Ekim ayına da satış baskısıyla giren değerli metal, yatırımcıların gözünü yeniden Fed'e çevirdi.

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Altın fiyatlarında toplam kayıp yüzde 10'u aştı.

Altın fiyatlarında toplam kayıp yüzde 10'u aştı.

Eylül ayını 4.270 dolar civarında tamamlayan altın, ekimin ilk işlem gününde de toparlanma sinyali veremedi. Perşembe günü ons altın 4.152 dolar seviyesine kadar gerilerken, ABD'de altın vadeli işlem kontratları 4.182 dolar civarında el değiştirdi. Gram altın ise sabah saatlerinde 6.590 lira bandında işlem gördü.

Bu tabloyla altın, Haziran'dan bu yana en zayıf aylık performansını geride bıraktı. Ağustostaki zirveyle kıyaslandığında toplam kayıp yüzde 10'u aşmış durumda. Kısa süre önce yeni rekor beklentileriyle konuşulan değerli metal için piyasada artık 'düşüş nerede durur' sorusu tartışılıyor.

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Geri çekilmenin arkasında üç ana başlık öne çıkıyor: ABD Hazine tahvillerinin yüksek getirisi, güçlü seyreden dolar ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair beklentiler. Tahvil getirilerinin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor. Tahvilden düzenli getiri elde etmek mümkünken altın tutmanın fırsat maliyeti yükseliyor ve bu durum fiyatlara doğrudan yansıyor. Güçlü dolar da dolar cinsinden fiyatlanan altını, farklı para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için pahalılaştırarak talebi baskılıyor.

Altın fiyatlarını etkileyen ne oldu?

Altın fiyatlarını etkileyen ne oldu?

ABD'den gelen son enflasyon verisi ise satış baskısını bir miktar hafifletti. Fed'in enflasyon takibinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Veri, piyasadaki faiz hesaplarını kısa sürede değiştirdi. Haftanın başında Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağı ihtimali yüzde 70 olarak fiyatlanıyordu. Açıklamanın ardından bu oran yüzde 34'e kadar geriledi.

Yine de altın cephesinde rahatlama sınırlı kaldı. ABD ekonomisinin gücünü korumaya devam etmesi ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seyri, değerli metalin toparlanma çabasının önünde engel olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların odağında şimdi Fed'in ekim toplantısından çıkacak mesajlar var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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