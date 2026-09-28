Şimdi Altın Alan Yıl Sonuna Kadar Kazanır?
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Altın fiyatları 8 haftanın en düşük seviyesine gerilerken yatırımcının aklındaki soruya dikkat çeken bir yanıt geldi. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, şu an 4.170 dolar civarında işlem gören ons altının yıl sonuna kadar 4.500 ile 5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini söyledi. Yılmaz'a göre 2027'de de altının önü açık görünüyor. Peki, şimdi altın alan yıl sonuna kadar ne kazanır?
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Şimdi altın alan yıl sonuna kadar ne kadar kazanır?
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En kötü senaryoda bile 3 bin doların çok altı beklenmiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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