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Şimdi Altın Alan Yıl Sonuna Kadar Kazanır?

Şimdi Altın Alan Yıl Sonuna Kadar Kazanır?

Gram Altın Altın Madeni
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 18:31
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Altın fiyatları 8 haftanın en düşük seviyesine gerilerken yatırımcının aklındaki soruya dikkat çeken bir yanıt geldi. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, şu an 4.170 dolar civarında işlem gören ons altının yıl sonuna kadar 4.500 ile 5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini söyledi. Yılmaz'a göre 2027'de de altının önü açık görünüyor. Peki, şimdi altın alan yıl sonuna kadar ne kazanır?

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Şimdi altın alan yıl sonuna kadar ne kadar kazanır?

Şimdi altın alan yıl sonuna kadar ne kadar kazanır?

TMD Başkanı Yılmaz, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ekonomisindeki gelişmelerin ve jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, altının 'güvenli liman' kimliğini koruduğunu dile getirdi.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Yıl sonu beklentisini net rakamlarla paylaşan Yılmaz, 'Altının onsu yıl sonuna kadar 4 bin 500 ile 5 bin dolar aralığını görebilir. 4 bin 500 dolar kritik bir direnç noktası. Eğer bu seviye aşılırsa daha yüksek seviyeleri test edecektir. 2027'de de altının önü açık görünüyor' diye konuştu.

Şimdi altın alan ne kadar kazanır?

Peki tahmin tutarsa bugün altın alan ne kazanır? Ons fiyatının 4.170 dolardan 4.500 dolara çıkması yaklaşık yüzde 8, 5.000 dolara ulaşması ise yaklaşık yüzde 20'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Dolar kurunun sabit kaldığı varsayımıyla bugün 100 bin liralık altın alan birinin birikimi yıl sonunda 108 bin ile 120 bin lira arasına çıkabilir. Kurdaki olası artış ise gram altındaki getiriyi bu hesabın da üzerine taşıyabilir.

En kötü senaryoda bile 3 bin doların çok altı beklenmiyor.

En kötü senaryoda bile 3 bin doların çok altı beklenmiyor.

Dünya genelinde altının ortalama üretim maliyetinin ons başına 2 bin 400 dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, düşüş ihtimaline de değindi: 'En kötü senaryoda bile fiyatın 3 bin dolar seviyesinin çok altına inmesi pek mümkün görünmüyor. Bu seviyelere gerilese de dolar kurundaki olası artışı hesaba katmak gerekiyor. En kötü ihtimalle belirli bir seviyede dengelenir ve yatırımcısına büyük kayıp yaşatmaz.'

Yılmaz'a göre normal şartlarda jeopolitik gerilimler altını yukarı iter. Ancak mevcut savaş ortamında kritik ticaret güzergahlarında yaşanan aksaklıklar nakit akışını bozuyor. Bu durum bazı oyuncuları ellerindeki altını satmaya zorluyor ve fiyatlardaki beklenen yükselişi frenliyor.

Küresel ticaret normale döndüğünde tablonun değişebileceğini belirten Yılmaz, 'Analistlerin bir kısmı, dünyada yeniden huzur ve sakinlik sağlandığında altının üzerindeki baskının kalkacağını ve ons fiyatının 500-1000 dolar arasında ek prim yapacağını öngörüyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altın potansiyeli en az 10 bin ton: Yıllık üretim kapasitesi 50 tona ulaşabilir.

Türkiye'nin altın potansiyeli en az 10 bin ton: Yıllık üretim kapasitesi 50 tona ulaşabilir.

Yılmaz, Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin hesapların da güncellenmesi gerektiğini söyledi. 1990'lı yılların başında yapılan jeolojik modellemede bu potansiyel 6 bin 500 ton olarak belirlenmişti. O dönem ons fiyatı 300 dolar seviyesindeydi ve bugün kârlı hale gelen pek çok kaynak ekonomik görülmüyordu.

'Altının ons fiyatını o dönemdeki 300 dolardan bugünkü seviyelere taşıdığınızda, Türkiye'nin altın potansiyelinin en az 10 bin ton olarak ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir rezerv değil, potansiyel olduğunun özellikle altını çiziyorum' diyen Yılmaz, üretim kapasitesine de dikkat çekti.

İzin süreci devam eden ve üretime hazırlanan projelerin devreye girmesiyle yıllık üretimin artacağını vurgulayan Yılmaz, 'Ruhsat sahiplerinin elinde bulunan, izin bekleyen ve açılmaya hazırlanan irili ufaklı altın yataklarını topladığımızda Türkiye'nin yılda 50 ton altın üretebilecek kapasitesi bulunuyor' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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