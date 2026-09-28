Şimdi Altın Alan Yıl Sonuna Kadar Kazanır?

TMD Başkanı Yılmaz, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ekonomisindeki gelişmelerin ve jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, altının 'güvenli liman' kimliğini koruduğunu dile getirdi.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Yıl sonu beklentisini net rakamlarla paylaşan Yılmaz, 'Altının onsu yıl sonuna kadar 4 bin 500 ile 5 bin dolar aralığını görebilir. 4 bin 500 dolar kritik bir direnç noktası. Eğer bu seviye aşılırsa daha yüksek seviyeleri test edecektir. 2027'de de altının önü açık görünüyor' diye konuştu.

Şimdi altın alan ne kadar kazanır?

Peki tahmin tutarsa bugün altın alan ne kazanır? Ons fiyatının 4.170 dolardan 4.500 dolara çıkması yaklaşık yüzde 8, 5.000 dolara ulaşması ise yaklaşık yüzde 20'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Dolar kurunun sabit kaldığı varsayımıyla bugün 100 bin liralık altın alan birinin birikimi yıl sonunda 108 bin ile 120 bin lira arasına çıkabilir. Kurdaki olası artış ise gram altındaki getiriyi bu hesabın da üzerine taşıyabilir.