article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
50 Bin Erkek Sıraya Girdi: Doğum Kontrolünde Kuralları Değiştirecek O Hap Yolda

50 Bin Erkek Sıraya Girdi: Doğum Kontrolünde Kuralları Değiştirecek O Hap Yolda

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erkeklerin doğum kontrolünde seçenekleri bugüne kadar prezervatif ve vazektomiden ibaretti. ABD merkezli NEXT Life Sciences, bu tabloyu değiştirmeyi hedefleyen iki yeni yöntem üzerinde çalışıyor: ihtiyaç anında alınan hormonsuz bir hap ve yıllarca etkili olup geri alınabilen bir jel. Şirketin kurucusu, ürünler daha piyasaya çıkmadan 50 bin erkeğin bekleme listesine yazıldığını söylüyor. Peki bu yöntemler nasıl çalışıyor, ne zaman kullanılabilecek?

Kaynak: New York Post

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hormonsuz hap, sperm üretimine dokunmadan yaklaşık 24 saat koruma sağlamayı hedefliyor

Hormonsuz hap, sperm üretimine dokunmadan yaklaşık 24 saat koruma sağlamayı hedefliyor

Şirketin ilk ürünü, hormon içermeyen ve ağızdan alınan bir doğum kontrol hapı. Hedeflenen koruma süresi yaklaşık 24 saat. Hap iki şekilde kullanılabilecek: korunma gereken günlerde tek doz olarak ya da kesintisiz koruma için her gün düzenli şekilde.

İlacın en dikkat çeken yanı sperm üretimini durdurmaması. Hap, spermi taşıyan kanalların (vas deferens) çevresindeki düz kasları gevşetiyor ve spermin bu kanallardan dışarı taşınmasını sağlayan biyolojik sinyali engelliyor. Yani sperm üretilmeye devam ediyor ama meni sıvısına karışmıyor. Şirkete göre ereksiyon ve cinsel işlev bu süreçten etkilenmiyor.

ABD'de yapılan Faz 2 denemesinde, hapı aldıktan sonraki iki saat içinde tüm katılımcılarda sperm salınımı engellendi. Plasebo alan grupla karşılaştırıldığında cinsel işlev açısından anlamlı bir fark görülmedi, ciddi bir yan etki de bildirilmedi. Yine de sonuçlara temkinli yaklaşmak gerekiyor: denemeye yalnızca 10 erkek katıldı ve bulgular henüz hakemli bir dergide yayımlanmadı.

İlacın ne kadar etkili ve güvenli olduğunu, özellikle uzun süreli kullanımda, ancak daha kalabalık gruplarla yapılacak çalışmalar gösterecek. Bu kapsamdaki büyük klinik denemenin 2026'nın sonunda başlaması planlanıyor. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı L.R. Fox, ürünü iki yıl içinde piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Onay alınması halinde hap ilk aşamada reçeteyle satılacak.

Vazektomiye alternatif jel 10 dakikada uygulanıyor ve istenince geri alınabiliyor

Vazektomiye alternatif jel 10 dakikada uygulanıyor ve istenince geri alınabiliyor

Her seferinde hap düşünmek istemeyenler için şirketin ikinci seçeneği uzun süreli bir implant. Bu yöntemde hidrojel yapısındaki bir madde, spermi taşıyan kanallara yerleştiriliyor. Vazektomide kanallar kesilerek kalıcı olarak kapatılırken burada jel, kanalın içinde esnek bir filtre gibi çalışıyor: spermi tutuyor, diğer sıvıların geçişine ise izin veriyor. Fox yöntemi 'doğurganlık için bir açma-kapama düğmesi' olarak tanımlıyor.

Şirketin açıklamasına göre işlem muayenehanede yaklaşık 10 dakika sürüyor. Neşter ya da dikiş gerekmiyor, jel küçük bir delikten uygulanıyor. Ancak koruma hemen başlamıyor: kanallarda kalmış spermlerin temizlenmesi üç aya kadar sürebiliyor, bu da vazektomideki bekleme süresiyle hemen hemen aynı. Bu nedenle doktor kontrolü ya da evde yapılan bir test meni sıvısında sperm kalmadığını doğrulayana kadar başka bir yöntemle korunmak gerekiyor.

İnsanlar üzerinde yapılan ilk çalışmada jel 16 erkeğe başarıyla uygulandı ve tüm katılımcılarda 14 gün içinde ölçülebilir sperm kalmadı. Ciddi yan etki görülmedi, katılımcılar işlemden sonra hemen işlerine dönebildi. Çocuk sahibi olmaya karar verenler için jeli çözen ayrı bir cihaz da geliştirildi. Çalışmanın ikinci aşamasında işlemin geri alınıp alınamadığı ve doğurganlığın geri gelip gelmediği inceleniyor; hayvan deneylerinde bu konuda olumlu sonuçlar alındığı belirtiliyor.

Erkeklerin bu yöntemlere ilgisi de az değil. Andrology dergisinde yayımlanan ve yedi ülkede 15 binden fazla erkekle yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 61'i, yeni bir erkek doğum kontrol yöntemini piyasaya çıktığı ilk yıl içinde denemeyi düşünüyor. Bu oran ABD'de yüzde 49.

Talep yalnızca erkeklerden gelmiyor. 2023'te yapılan bir ankete göre ABD'deki kadınların üçte ikisi; sorumluluğun paylaşılması, ek bir güvence sağlanması ve kendi kullandıkları yöntemlerin yan etkilerinden kurtulmak gibi nedenlerle partnerlerinin de doğum kontrol yöntemi kullanmasını istiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın