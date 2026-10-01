50 Bin Erkek Sıraya Girdi: Doğum Kontrolünde Kuralları Değiştirecek O Hap Yolda
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Erkeklerin doğum kontrolünde seçenekleri bugüne kadar prezervatif ve vazektomiden ibaretti. ABD merkezli NEXT Life Sciences, bu tabloyu değiştirmeyi hedefleyen iki yeni yöntem üzerinde çalışıyor: ihtiyaç anında alınan hormonsuz bir hap ve yıllarca etkili olup geri alınabilen bir jel. Şirketin kurucusu, ürünler daha piyasaya çıkmadan 50 bin erkeğin bekleme listesine yazıldığını söylüyor. Peki bu yöntemler nasıl çalışıyor, ne zaman kullanılabilecek?
Kaynak: New York Post
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Hormonsuz hap, sperm üretimine dokunmadan yaklaşık 24 saat koruma sağlamayı hedefliyor
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Vazektomiye alternatif jel 10 dakikada uygulanıyor ve istenince geri alınabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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