50 Bin Erkek Sıraya Girdi: Doğum Kontrolünde Kuralları Değiştirecek O Hap Yolda

Şirketin ilk ürünü, hormon içermeyen ve ağızdan alınan bir doğum kontrol hapı. Hedeflenen koruma süresi yaklaşık 24 saat. Hap iki şekilde kullanılabilecek: korunma gereken günlerde tek doz olarak ya da kesintisiz koruma için her gün düzenli şekilde.

İlacın en dikkat çeken yanı sperm üretimini durdurmaması. Hap, spermi taşıyan kanalların (vas deferens) çevresindeki düz kasları gevşetiyor ve spermin bu kanallardan dışarı taşınmasını sağlayan biyolojik sinyali engelliyor. Yani sperm üretilmeye devam ediyor ama meni sıvısına karışmıyor. Şirkete göre ereksiyon ve cinsel işlev bu süreçten etkilenmiyor.

ABD'de yapılan Faz 2 denemesinde, hapı aldıktan sonraki iki saat içinde tüm katılımcılarda sperm salınımı engellendi. Plasebo alan grupla karşılaştırıldığında cinsel işlev açısından anlamlı bir fark görülmedi, ciddi bir yan etki de bildirilmedi. Yine de sonuçlara temkinli yaklaşmak gerekiyor: denemeye yalnızca 10 erkek katıldı ve bulgular henüz hakemli bir dergide yayımlanmadı.

İlacın ne kadar etkili ve güvenli olduğunu, özellikle uzun süreli kullanımda, ancak daha kalabalık gruplarla yapılacak çalışmalar gösterecek. Bu kapsamdaki büyük klinik denemenin 2026'nın sonunda başlaması planlanıyor. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı L.R. Fox, ürünü iki yıl içinde piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Onay alınması halinde hap ilk aşamada reçeteyle satılacak.