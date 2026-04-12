Antik Dünyada Doğum Kontrolü ve Afrodizyak Olarak Kullanılan Gizemli Bitki

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 10:01

Antik kaynaklarda adı sık geçen silphium, bir dönem Akdeniz dünyasında hem tıbbi hem de gündelik yaşamda büyük bir değer taşımış nadir bitkilerden biriydi. Özellikle doğum kontrolü ve afrodizyak etkileri olduğuna dair inanışlar, onu yalnızca bir bitki olmaktan çıkarıp dönemin en çok aranan doğal ürünlerinden biri haline getirmiştir. Bugün soyu tükenmiş kabul edilen bu bitki, Antik Roma ve Yunan dünyasının ticaret, tıp ve inanç sistemlerinde dikkat çekici bir yere sahiptir.

Silphium, Antik Roma ve Yunan dünyasında hem tıbbi hem ekonomik açıdan olağanüstü değer gören, günümüzde soyu tükenmiş bir bitki olarak bilinir.

Bugünkü Libya kıyılarında yetiştiği düşünülen bu bitki, dönemin en önemli ticaret ürünlerinden biri haline gelmişti.

Silphium’un kullanım alanı oldukça genişti. Tıpta sindirimi düzenleyici ve “gaz giderici” etkileri nedeniyle tercih ediliyor, aynı zamanda çeşitli yiyeceklerde baharat olarak kullanılıyordu. Bunun yanında parfüm yapımında ve hayvancılıkta da yer buluyordu. Antik kaynaklarda, doğum kontrolü ve düşük yaptırıcı etkileri olduğuna dair inançlar da yer almaktadır; ancak bu konuda kesin bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Bitkiden elde edilen reçine, “laser” adıyla anılıyor ve özellikle değerli kabul ediliyordu.

Öyle ki, Roma döneminde silphium’un son örneklerinin devlet hazinesi içinde saklandığına dair anlatımlar bulunmaktadır. Bu durum, bitkinin ne kadar nadir ve kıymetli hale geldiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Silphium’un yok oluşuna ilişkin kesin bir neden bulunmamakla birlikte, aşırı toplanma, kontrolsüz kullanım ve bölgesel iklim değişikliklerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Roma dönemine gelindiğinde bitkinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı, hatta bazı kaynaklarda “son sapının” bile konuşulduğu aktarılır.

Günümüzde silphium’un hangi bitkiye karşılık geldiği hâlâ net değildir. Bazı araştırmalar, Ferula cinsi bazı yabani rezene türleriyle ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Anadolu’da tespit edilen bazı türler bu tartışmayı yeniden gündeme taşımış olsa da kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
