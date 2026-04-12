Antik Dünyada Doğum Kontrolü ve Afrodizyak Olarak Kullanılan Gizemli Bitki

Öyle ki, Roma döneminde silphium’un son örneklerinin devlet hazinesi içinde saklandığına dair anlatımlar bulunmaktadır. Bu durum, bitkinin ne kadar nadir ve kıymetli hale geldiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Silphium’un yok oluşuna ilişkin kesin bir neden bulunmamakla birlikte, aşırı toplanma, kontrolsüz kullanım ve bölgesel iklim değişikliklerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Roma dönemine gelindiğinde bitkinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı, hatta bazı kaynaklarda “son sapının” bile konuşulduğu aktarılır.

Günümüzde silphium’un hangi bitkiye karşılık geldiği hâlâ net değildir. Bazı araştırmalar, Ferula cinsi bazı yabani rezene türleriyle ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Anadolu’da tespit edilen bazı türler bu tartışmayı yeniden gündeme taşımış olsa da kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.